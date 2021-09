Tumaco, municipio resiliente de Colombia

Tumaco y sus zonas aledañas han sido de los territorios más golpeados por la violencia. Pero en medio de esta situación hay una población que no desfallece, que lucha día a día y que es un ejemplo para Colombia de lo que es levantarse de los golpes, sacudirse y seguir adelante. Este espíritu resiliente encontró en la Fundación PLAN, la Unidad para las Víctimas y el Gobierno de Canadá, a través de Liderando por la Paz, el apoyo que los fortaleció en muchos aspectos para continuar en la construcción de un mejor futuro.

Así ocurrió con Juan Gregorio, un hombre de 27 años que dudaba cumplir el sueño de tener su propio negocio porque su salud no se lo permitía. La diabetes lo incapacita y ya le está afectando la visión. Ahora está orgulloso de ser independiente, afirma que, además de lograr el apoyo para montar su propio negocio de arepas llamado ‘El mil amores’, le debe al programa haber superado su timidez. “Yo pagaba por no hablar”.



A María Elena, quien llegó a Tumaco víctima del desplazamiento, que no le gusta recordar, también le cambió la vida. “Nunca había oído qué era proyectarse. Hoy sé que para ahorrar hay que programarse, tener una meta”, cuenta esta mujer que a los 45 años terminó su bachillerato, convencida de que era el primer paso para avanzar. Hoy, a sus 54, reconoce que adquirió la capacidad para ahorrar en uno de los 145 grupos de ahorro y crédito local que fueron creados con apoyo del programa, y eso es lo que le ha permitido ir alcanzando sus sueños.



En esa misma línea va una joven de 20 años que genera dulzura y respeto a la vez. Es Deisy a quien niñas, niños, adolescentes y jóvenes de su municipio reconocen como ‘profe’. Cuando tenía tan solo 13 años, ya lideraba un grupo juvenil donde había integrantes mayores que ella. Se ha destacado por promover en su comunidad lo aprendido en Liderando por la Paz.



Son cientos de vidas que se transformaron con el paso de Liderando por la Paz en Tumaco. Vidas de personas que trabajan por mejorar cada día de manera personal y colectiva.

Poderosas y valientes

Con lo que pudo cargar para cruzar trochas, María del Pilar llegó hace 10 años a Tumaco. Hoy es la coordinadora de la Mesa Distrital de Víctimas. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Quien ve hoy a María del Pilar no puede imaginar que haya pasado por momentos tan duros por culpa del conflicto armado, y que la fluidez y seguridad con las que habla se hubieran ocultado durante tantos años. De pasar a ser una mujer duramente afectada por el desplazamiento, hoy es la coordinadora de la Mesa Distrital de Víctimas de Tumaco.



Hace 10 años tuvo que dejar su hogar de forma abrupta: en pocos minutos, con ocho meses de embarazo, recogió lo que pudo y huyó con sus dos hermanos, un sobrino y su hijo de 8 años. “Salimos en la noche a caminar entre trochas, sin saber por dónde, sin saber qué nos iba a pasar, solo pensando que íbamos a llegar a Tumaco. Uno vive de forma tranquila en el campo donde no le hace falta nada y de pronto sale de la vereda y no sabe por dónde. Llega a un lugar donde todo toca comprarlo, pagar arriendo…, es muy duro”, recuerda aún con mucho dolor, intentando no profundizar en esos momentos que, gracias, a Liderando por la Paz, comenzó a superar.



Esa noche, en la que tuvo que huir por cuenta de las amenazas de grupos al margen de la ley que buscaban apropiarse de los territorios, todo cambió para ella y su familia: a sus 30 años perdió a su bebita y jamás volvió a ver al padre de sus hijos. Con esa depresión y su pequeño de 8 años, tuvo que volver a comenzar en el 2008, cuando pisó Tumaco, y al año se unió a la Mesa de Víctimas como participante.



Para llegar allí vivió un proceso: “Yo, prácticamente, me formé con PLAN. Además de apoyo psicosocial, recibí muchas capacitaciones de liderazgo y de expresión, porque a mí al comienzo no me gustaba hablar, se me dificultaba expresarme en público. También trabajamos en talleres de masculinidades con hombres en los que todos aprendimos que el liderazgo es compartido, que no son ellos los que siempre deben llevar la batuta. A través del tiempo hemos ido mejorando y hemos visto que las mujeres estamos empoderadas, y eso lo hemos logrado a través de este proceso”.



La nostalgia en su expresión cambia cuando comienza a hablar de su trabajo con las víctimas de desplazamiento y cuando reconoce que el trabajo de fortalecimiento institucional, que desarrolló Fundación PLAN, la Unidad para las Víctimas y el Gobierno de Canadá, en Tumaco, ha producido efectos positivos.



“Antes, la relación con las instituciones era muy difícil. No se podían establecer acuerdos. Cuando llegaban programas para víctimas al municipio no se socializaban con la Mesa y se los daban a quienes no eran víctimas”, recuerda. Resalta que hoy las cosas son diferentes y que su voz es escuchada por la administración municipal.



Reconoce que todo esto se logró gracias a las capacitaciones tanto a líderes como a las instituciones y al mejoramiento del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas (CRAV), un espacio que hoy dignifica a las víctimas, no solo por el mejoramiento de las instalaciones sino por el trato adecuado que reciben.



Para esto, las capacitaciones incluyeron el diplomado ‘Por las rutas de la paz’, dirigido a los funcionarios para que ampliaran sus herramientas para una atención adecuada y, sobre todo, digna.



Si bien se calcula que en Tumaco 102.059 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado (53 por ciento mujeres), María del Pilar cree que esa cifra puede ser más alta, dado que todos los días llegan nuevas personas. Para ellas sigue trabajando, pues, al dolor del desarraigo, se suman personas aprovechadas que les cobran por indicarles cuáles son las entidades a las que deben acudir.



El trabajo de María del Pilar no es fácil, porque ella ha ido más allá de orientar y representar a personas víctimas del desplazamiento.



En la comuna donde vive, que también es afectada por la violencia, hace algunos años recibió amenazadas por crear espacios para que los jóvenes pasaran sanamente su tiempo libre.



Hoy continúa su labor, porque tiene la satisfacción de haber salvado a muchos jóvenes: “Tenemos claro que si los muchachos usan bien su tiempo libre no caen tan fácil en las manos de estos grupos”.



María del Pilar es una de las muchas personas de Tumaco ejemplo de cómo la fuerza y la energía que salen del dolor de la tragedia pueden enfocarse en ayudar y buscar la protección de quienes padecen aún los horrores de la violencia.

Doña Elba, la lideresa del 11 de noviembre

A doña Elba acuden para resolver todo tipo de situaciones. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Cuando doña Elba aparece todo se detiene. No tiene que hablar para hacerse sentir, porque el ímpetu con el que se mueve, la forma como mira y la postura de su cuerpo muestran que se está ante una poderosa lideresa. Y, aunque Elba dice que en algunas épocas de su vida fue sumisa, siente que nació para liderar, sin saberlo. Con tres hijos —fue madre soltera a los 16 años—, desde el año 95 ha hecho trabajo social y, para desarrollarlo con más propiedad, entendió que tenía que prepararse.



Por eso, a los 34 años se graduó de bachiller y hoy a sus 55 no para de aprender, por lo que no se perdió ninguna capacitación de Liderando por la Paz, con las que reforzó conocimientos en resolución de conflictos, liderazgo, empoderamiento, derechos de las mujeres, entornos protectores y todo lo que este programa ha llevado, pues en su barrio, 11 de Noviembre, se han vivido todas las formas de violencias.



Y cuando se refiere a todo tipo de violencias es porque por allí han transitado desde la guerrilla y los paramilitares hasta bandas criminales. Así que ella y la comunidad por la que ha trabajado desde que llegó al barrio en el 2001, ha superado situaciones difíciles.



Por su cabeza rondan muchas historias dolorosas como la de una niña abusada por su padrastro. La madre, que vivía en una vereda, no se atrevía a demandarlo porque “quién me iba a mantener”, argumentaba. Pero gracias al apoyo de doña Elba, que está capacitada en resolución de conflictos y primeros auxilios emocionales, se logró que el hombre abandonara la zona.



Como defensora del Acuerdo de Paz, ha trabajado incansablemente antes y después de la firma en La Habana.



Por eso, no temió cuando algunos grupos al margen de la ley la buscaron para que les ayudara a hacer unas convocatorias. “Yo les dije que yo no podía hacerles reuniones porque yo soy del Proceso de Paz. Les expliqué que trabajo con hijos de guerrilleros, de paras, de policías, de lavanderas, en fin, con los hijos de todos. No tengo color político”.



Por esa misma franqueza y valentía es que la comunidad acude a ella. Como una niña que quedó embarazada y no era capaz de contarle a su mamá por lo que estaba pasando, pero doña Elba medió para que la apoyaran en su casa.



Ante conflictos así, unos más graves, más tristes o más comunes, como peleas de vecinos, esta orgullosa tumaqueña siempre tiene una respuesta sabia para resolverlos. Con esa misma actitud trabaja a diario para que los jóvenes de su comunidad no se vayan a grupos armados que rondan Tumaco; para que las niñas no sean víctimas de explotación sexual o que las personas de su comunidad se protejan entre sí. Para ello lidera distintas actividades, como las desarrolladas con Fundación PLAN. Una muy significativa fue hacer actos simbólicos con velas, cánticos y mensajes escritos por niñas y niños en lugares del barrio considerados peligrosos. Con este tipo de acciones sintieron reducción de violencias.



Reconoce que lo que hizo Liderando por la Paz fue fundamental para su trabajo social y espera que programas como este se sigan desarrollando. “Cuando dicen que hay un taller, todo el mundo quiere ir porque tiene un prestigio importante; porque cuando PLAN empieza un proceso lo termina bien, elegante”.

