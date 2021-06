Trucos para sacarle el máximo provecho a su Huawei Watch GT 2 Pro

Por cuenta de sus múltiples funciones, los relojes inteligentes se están convirtiendo en accesorios cada vez más indispensables para el diario vivir. Huawei lo ha entendido a la perfección, y por ello ha dotado a su Watch GT 2 Pro de opciones que le facilitan la vida a cualquier persona. Aquí le ayudamos a sacarle todo el jugo a este impresionante smartwatch premium.

El Watch GT 2 Pro se ha convertido en todo un referente dentro de la categoría de los relojes inteligentes gracias a su diseño y sus funcionalidades. Y es que este smartwatch exhibe un atractivo exterior que cuenta con una pantalla circular AMOLED de 1,39 cm con capa de zafiro que lo protege de los rayones, y con un marco en titanio que le brinda resistencia al agua de 50 metros, según el estándar ISO22810.



Estas características también le permiten al Watch GT 2 Pro trabajar correctamente en temperaturas desde los -22 ºC hasta los 45 ºC. En cuanto a la parte trasera, esta es de cerámica y cristal de zafiro, lo que aporta comodidad y evita irritaciones en la piel.



Igualmente, pensando en los amantes del deporte, el Huawei Watch GT 2 Pro cuenta con un acelerómetro, un giroscopio, un sensor geomagnético, un sensor óptico de frecuencia cardiaca y un sensor de presión de aire. Gracias a esto, el reloj puede captar con precisión el rendimiento deportivo y el estado de salud del usuario en sus más de 100 modos de entrenamiento.



Estos modos, que en su antecesor ya incluían actividades como natación, ciclismo, escalada y yoga, incorporan en esta versión premium opciones para golf, esquí, snowboard y autonomía de conducción.

Secretos para aprovechar aún más el Watch GT 2 Pro



Pero además de las características ya mencionadas que han dado tanta popularidad a este reloj, hay opciones poco conocidas que son muy interesantes y que le permitirán llevar al siguiente nivel el uso de su Watch GT 2 Pro.



Por ejemplo, ¿sabía usted que ya no es necesario depender 100% de cables para proporcionar energía a este smartwatch de Huawei?



Y es que si bien el reloj ya incluye una base de carga, también es posible usar una estación inalámbrica de smartphone convencional o un banco de energía inalámbrico para disfrutar, sin necesidad de cables, de la impresionante carga rápida del Watch GT 2 Pro, al que le bastan solo cinco minutos de carga para alcanzar un funcionamiento de hasta 10 horas.



Otro truco desconocido que le permitirá aprovechar aún más este smartwacth es la opción de linterna, que le puede ser útil en casos de emergencia y que se activa pulsando el botón superior derecho, lo que hará aparecer una lista cuya última opción es “Linterna”.



Ahora bien, si no sabe dónde está su smartphone y ni siquiera usando la linterna logra encontrarlo, entonces puede acudir a la conexión Bluetooth, que tiene un alcance de hasta 150 metros y que no solo le permite usarlo para responder llamadas y mensajes, o como asistente de la cámara de su smartphone para tomar fotos a distancia (para teléfonos Huawei con EMUI 8.1 o superior), sino también para localizar el lugar exacto en el que olvidó su teléfono.



Por último, hay un truco especial que Huawei ha incorporado a este reloj pensando especialmente en los fanáticos de la astronomía. Con el Watch GT 2 Pro, es posible conocer datos como las horas de salida y puesta de sol o las fases lunares, entre muchos otros.



Es muy sencillo activar esta opción. Basta con levantar la muñeca para que la esfera del smartwatch le muestre información interesante y curiosa que todo apasionado de los fenómenos del universo necesita conocer.



¿Dónde conseguirlo?



Sáquele el máximo provecho al Watch GT 2 Pro de Huawei adquiriéndolo en sus dos presentaciones: gris y negro noche, disponibles en almacenes de cadena y en la tienda virtual oficial Huawei Store, por un precio especial que va desde $929.900, solo hasta el 30 de junio.



Además, Huawei Store ofrece actualmente un descuento especial para el combo con el Watch GT 2 Pro y unos auriculares FreeLace. Para más información visite shop.huawei.com/co.