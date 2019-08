Trinando nuestra historia

El Acta del Congreso de Angostura es el documento que nos convirtió en Nación, sin embargo, su lenguaje es demasiado elaborado y florido, lo que lo hace difícil de entender. Por eso, Andina se dio a la tarea de contarlo de una nueva forma: diversa e inspiradora.

Invitamos a tres tuiteros para que lo desarrollaran en un ‘hilo’ (una serie de tuits conectados, que permiten proporcionar más contexto, dar una actualización o ampliar una opinión).



El discurso de Angostura fue pronunciado por ‘El Libertador’, Simón Bolívar, el 15 de febrero de 1819, en la Provincia de Guayana, durante la instalación del segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela, en San Tomé de Angostura.

Allí, Bolívar analizó de forma profunda la situación actual de la Nación y los retos que se venían.



Se habló de las necesidades y las posibilidades de la sociedad que se conformaba en ese momento.



Las palabras de Bolívar se publicaron en el Correo del Orinoco, números 19, 20, 21 y 22, del 20 de febrero al 13 de marzo de 1819.



En esta serie de trinos podrán encontrar el discurso del Congreso de Angostura en sus voces:

Enrique González, hace referencia a la historia de la Gran Colombia Foto: Cortesía.

@Egonayerbe

La economía mueve naciones y la política ¡también! Enrique González tiene más que claro este concepto, en los siguientes trinos nos contará la consagración del estado de la Gran Colombia y las ramas de poder que lo componen.



Tweet 1

​

Al no existir Twitter, Bolívar funda el Correo del Orinoco como órgano propagandístico de la Tercera República de Venezuela y sobre todo para contrarrestar la influencia de la Gaceta de Caracas, periódico al servicio de la Corona Española (Algo así como la Revista ¡Hola! de nuestros días).



Tweet 2

​

El discurso pronunciado por El Libertador el 15 de febrero de 1819 fue publicado en CUATRO EDICIONES de ese Correo del Orinoco, así que con un hilo de 10 tuits no vamos a estar ni cerca de contar la historia. Pero aquí vamos:



Tweet 3

​

¡Ubícate! Angostura es lo que hoy se conoce como Ciudad Bolívar, una ciudad venezolana y capital del Estado Bolívar, al sureste de Venezuela. La ciudad tomó su nombre debido a su ubicación al sur del Orinoco en un lugar donde el cauce se estrecha quedando reducido a 800 m. Si la hubieran fundado unos metros más abajo ¿pudo llamarse Anchura?



Tweet 4

​

En 1846, se decreta el cambio de nombre de Angostura a Ciudad Bolívar, en honor al Libertador Simón Bolívar, con su estatua de Bolívar, su Plaza de Bolívar, su Museo Bolívar, calle Bolívar, Colegio Bolívar...



Tweet 5

​

Básicamente el Congreso de Angostura se instala para generar la bases de la Constitución. Una de las decisiones tomadas inicialmente fue la creación de la República de Colombia , que sería gobernada por un Presidente, se crea la figura del Vice y queda organizada en tres departamentos: Cundinamarca, Quito y Venezuela, con sus capitales Bogotá, Quito y Caracas.



Tweet 6

​

En agosto, Bolívar en su tarea libertadora, partió hacia la Nueva Granada y dejó a cargo de la presidencia a Santander; mientras que Francisco Antonio Zea fue designado vicepresidente encargado y presidente del Congreso. Zea fue un científico, político, periodista y diplomático. Muy estudiado, NO COMO OTROS PRESIDENTES DEL CONGRESO QUE NO VOY A NOMBRAR.



Tweet 7

​

Aunque después hizo todo para parecerse a los actuales: realizó el primer desfalco de los bienes de la República, al pedir préstamos a nombre del Estado e invertirlos en su ostentosa vida en Europa. Sobre este tema Bolívar nunca dijo que Zea fuera “un hombre probo” ni mucho menos. Por el contrario, dijo que era “la mayor calamidad de la patria”.



Tweet 8

​

Siempre los congresistas distrayéndonos. ¡Volvamos al contenido del discurso de Bolívar, ¡porque da una contundente declaración! Aunque habría podido quedar como dictador supremo en jefe, jerarca, dirigente, patrón, ser superior, gran patriarca, amo, cabecilla 'number one', caudillo y líder vitalicio de la nueva República, renuncia a los poderes absolutos que le habían conferido

Adolfo Zableh, hace referencia al gobierno de Simón Bolívar. Foto: Cortesía.

@azableh

​Adolfo Zableh nos cuenta el esquema de gobierno que Simón Bolivar tuvó en cuenta al momento de fundar la Gran Colombia.



Tweet 1

​

Atentos, hermanos, que va un hilo tipo Twitter sobre Simón Bolívar, el discurso de Angostura y los doscientos años de la independencia de Colombia.



Tweet 2

​

El discurso de Angostura es para muchos el discurso más importante dado por Bolívar, lo que no es poca cosa si tenemos en cuenta que era un hombre al que le encantaba dar discursos. Fue pronunciado en el marco del Congreso de Angostura, celebrado en Venezuela en febrero de 1819.



Tweet 3

​

Según expertos, el discurso inaugural dado por Simón Bolívar fue el hecho más importante de dicho congreso, incluso más que las leyes y acuerdos que allí se redactaron. El Congreso sirvió como impulso político y militar para las campañas libertadoras en Colombia, primero, y en Venezuela y Ecuador después, que a la fecha eran aun colonias españolas. Los patriotas, que eran considerados por España como vagabundos y bandoleros, salieron fortalecidos después de aquel encuentro.



Tweet 4

​

En su discurso, Bolívar sentó las bases de un continente libre, no solo de dictaduras extranjeras como ocurría hasta a la fecha, sino propias. Por eso habló de la creación de una república basada en pilares innegociables como la libertad, la educación, la soberanía popular y la justicia social, mostrándose opositor de los fueros, los privilegios y las distinciones. Siempre consideró que las leyes estaban por encima de las dictaduras y que un pueblo educado y soberano no volvería a caer en engaños por parte de sus gobernantes.



Tweet 5



Bolívar defendió el sistema centralista por encima del federalista, aunque reconoció lo bien que Estados Unidos funcionaba bajo aquel modelo. Sin embargo, creía firmemente en que los poderes militar y político deberían funcionar de manera estrecha bajo el control de un solo gobierno central.



Tweet 6

​

También insistió en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, añadiendo un cuarto, el poder moral, que serviría para garantizar la honradez de las personas y el funcionamiento de todo el sistema.



Tweet 7

​

Hoy suena obvio lo que expresó Bolívar, pero para la época era novedoso y trasgresor. En una época donde los sistemas absolutistas y la esclavitud eran moneda corriente, proponer todo lo contrario y proponer la democracia como sistema innegociable de gobierno era desafiar el orden establecido, y más en lugares donde aun no se había logrado la independencia.

@dianalunareja recuerda cómo el libertador incluyó a los ciudadanos en política nacional. Foto: Cortesía.

Simón Bolívar creía en la libertad de la nación, sabia que el éxito de un gobierno no se limitaba únicamente a una sola persona por eso @lunarejo nos cuenta como Bolívar hizo a los ciudadanos de la Gran Colombia partícipes de la política nacional en lenguaje de expresidente.



Tweet 1



@BolivarEnAngostura

CONSIDERANDO: Que el pueblo venezolano se liberó de las cadenas españolas (y que no me dejaron reformar la constitución para ser reelegido), le entrego a este congreso todo el poder que me había sido otorgado. Ha sido una corona de espinas (pero corona al fin y al cabo).



Tweet 2

​

En la tradición de las grandes repúblicas, mi informe de gestión revelará que todas las faltas que cometí tienen origen en el mandato anterior. Fíjense no más en la gestión de los antiguos gobernantes, en la influencia de la religión y el dominio extranjero. Obré como mejor pude.



Tweet 3

​

Tras una cordial y muy franca conversación sobre los problemas y perspectivas de la

región con miembros de este congreso, yo, su “Dictador en Jefe”, decidí que lo más

sensato es devolver el poder a donde lo encontré: El Pueblo. Más que Libertador,

llámenme simple ciudadano.



Tweet 4

​

Si bien la libertad se ha venido a vivir a Venezuela, su liderazgo no puede ser de un solo hombre: el pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo, aun a pesar de sus muchas virtudes. Por eso dejo en sus manos, ilustres varones, este Poder Supremo.



Tweet 5

​

A Venezuela le cayó mucha libertad de repente. Pasamos de ser esclavos a ser un pueblo libre que no supo qué hacer sin cadenas. Está en sus manos la tarea de hacer brotar la felicidad de la República, evitar que la libertad se convierta en licencia y la justicia en venganza.



Tweet 6

​

El pueblo, nosotros, somos hijos de una contradicción: no somos indios ni somos

europeos, sino algo en la mitad. Queremos la tierra de los primeros y los derechos de los segundos, habiendo expulsado a los segundos para defender a los primeros. Consideren este asunto esencial.



Tweet 7

​

Aunque no fue dogma en Atenas, Francia o América, nuestro principio fundamental debe ser la igualdad. Todos los hombres nacen con derechos iguales (algunos más iguales que otros). Sabiamente enmendamos con la Ley la diferencia que nos da la naturaleza en fuerza y carácter.