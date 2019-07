Tres emprendimientos ejemplarizantes

Se ha podido identificar que algunos de los sectores que están desarrollando más proyectos son: sistema moda, excelencia clínica, tecnología, proteína blanca, macrosnacks, belleza y cuidado personal y bioenergía.



Y es que el talento valluno hace ya varios años viene demostrando que las buenas ideas dan frutos y no solo son un éxito empresarial sino que aporta al empleo y el desarrollo económico del país.



Este es el caso de Liliana Gómez que no imaginó que su empresa Green SQA sería un éxito en el campo de la tecnología. Su intención inicial era resolver un problema relevante para la comunidad: asegurar la calidad de los sistemas de información.

Basada en su propia experiencia, Gómez recomienda no endeudarse con grandes sumas de dinero, sino enfocarse en ir paso a paso. Ya con 16 años de trayectoria en el mercado también resalta la importancia del equipo de trabajo: “tener de acompañamiento a personas no solo capacitadas sino comprometidas con la idea y con una actitud positiva es un regalo para que cualquier empresa surja”, apunta.



Además de los premios que han reconocido a Green SQA, Gómez dice que su mayor logro es ser generadores de empleos: “yo siempre pensé en que en la región había algo más por hacer. Soy una convencida de que tenemos un talento inigualable y que hay que incentivarlo cada día más, desde nuestro campo intentamos darle la oportunidad que las personas necesitan para surgir y ser felices”.



“Una promesa de valor genuina es la clave para competir con los grandes, a medida que las compañías se van consolidando van buscando su camino, es nuestro caso ya tenemos claro los sectores en los que prestamos nuestros servicios que son el financiero, el servicios públicos, salud e industria a nivel nacional e internacional y seguiremos buscando la manera de innovar y llegar más allá”, concluyó.



Otro de los emprendimientos que ha demostrado que consolidar las compañías se puede con el asesoramiento correcto y el trabajo duro es Herbal El Trébol, una microempresa que fabrica cojines impregnados de hierbas aromáticas.



Denis Milena Duque, la creadora de esta empresa, en un principio vendía el producto a sus familiares, vecinos y amigos pero después de un tiempo se interesó por saber más de las estrategias mercantiles. Así que se apoyó en los asesores de Prospera Aguablanca, el Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad que impulsa la Cámara de Comercio de Cali junto a la Alcaldía de Cali, Comfandi, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y varias universidades de la ciudad.



Para ella fue clave la participación en ferias comerciales y eventos de ‘networking’ empresarial. El diferencial de su producto está en brindar soluciones naturales para tratar molestias musculares y dolores localizados, como el lumbago, ya que cada cojín cuenta con un relleno de semillas de trigo, millo, linaza y hierbas con reconocidos beneficios para la salud. Se pueden calentar en microondas o usarse fríos para relajar y desinflamar zonas adoloridas del cuerpo. También el Colectivo Creativo Vimob se destaca porque surgió de una necesidad que tenía el mercado y no se había abordado.



Este proyecto que inició en la sala de Andrés Felipe Lerma se enfoca en la construcción y fabricación de viviendas modulares siendo el diseño y la sostenibilidad los ejes principales.



Con el paso del tiempo, mucha dedicación y el apoyo de otros profesionales llegó la necesidad de categorizar los servicios y de ahí la empresa tiene dos enfoques: el primero se hace cargo de todos los trabajos de arquitectura y el segundo de las viviendas modulares. Su avance ha sido importante y ahora tienen presencia en Cali, Medellín y Bogotá, pero la idea es seguir creciendo y la meta de Lerma es alcanzar reconocimiento a nivel internacional.

De la tierra a la mesa de los vallunos

Una despensa a la orden de los vallecaucanos. Eso se podría decir que representa el sector agrícola del Valle del Cauca, por la variedad de productos que albergan esas tierras.



Caña de azúcar y panelera, cacao, café, banano, aguacate, piña, habichuelas, pimentón, tomates, cebolla, entre otros, hacen parte de la oferta agrícola de esta parte del país.

El Valle del Cauca representa el 9,1 por ciento del sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca del país, según los datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane), mientras que en la economía de ese departamento este sector productivo participa con el 5,9 por ciento.



Es decir, de todo lo que produjo la economía el Valle en el 2018 que sumó 95 billones de pesos, la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca produjo 5,6 billones de pesos. Registró un aumento del 1,4 por ciento frente al 2017, cuando había caído 0,4 por ciento.



“Es notable que todos los sectores productivos del departamento presentaron variaciones positivas y que los que tuvieron desempeños negativos en 2017, entre ellos el agropecuario, vivieron una recuperación el año pasado”, señaló Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.



El Valle del Cauca es una región reconocida por su liderazgo agrícola. Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, señalan que el área cultivada alcanza cerca de 350.000 hectáreas, que producen 24,7 millones de toneladas de productos del campo.



“Las tierras del Valle se destacan por sus altos niveles de productividad, superiores al del promedio nacional en diferentes cultivos. Gracias a su vocación agrícola, el Valle del Cauca también es hoy uno de los principales productores y el segundo mayor exportador de alimentos de Colombia”, señala Invest Pacific, la agencia de promoción del departamento.



El principal producto agrícola es la caña de azúcar. Las hectáreas sembradas de este producto alcanzan las 209.545,6 y la producción de este bien llegó en el 2018 a las 23,5 millones de toneladas. Justamente, el azúcar es la materia prima de uno de los sectores agroindustriales más representativos del departamento: el de la confitería.



Otro de los cultivos sobresalientes, y que hace parte de la canasta de los permanentes es el café, con 60.016 hectáreas sembradas y cuya producción alcanzó el año pasado las 67.791 toneladas.



Otros alimentos



Las cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dan cuenta de que un tercer cultivo permanente de relevancia en el Valle es el plátano. Se encuentran 28.634 hectáreas sembradas, con una producción que superó el año pasado las 307.535 toneladas. Y si bien la caña panelera es el cuarto producto con hectáreas sembradas del Valle del Cauca con 5.929,9 hectáreas, es el segundo en toneladas producidas con 323.141 el año pasado.



En una menor proporción, el Valle también cuenta con siembras de cacao cuyas hectáreas alcanzaron las 1.687,5, mientras que las toneladas producidas suman 1.316,7.

Esta región del país también se destaca por ser líder en la producción de frutas. Uva, banano común, piña, cítricos, papaya, melón, guayaba, pitahaya, maracuyá, mango, guanábana, granadilla, coco y aguacate, entre otras, hacen parte de esta despena agrícola.



La producción de esta clase de productos alcanzó el año pasado las 485.904 toneladas. Este departamento también es productor de hortalizas. Entre estas se encuentran "por ejemplo" el tomate, el pimentón, el zapallo, el repollo, el pepino, la habichuela y cebolla larga. La producción de esta clase de bienes en el 2018 superó las 103.800 toneladas. El departamento del Valle del Cauca también cuenta con cultivos transitorios como arroz, fríjol, maíz tecnificado y tradicional y algo de soya. El año pasado la producción de esta clase de productos sumó 178.292 toneladas.



Azúcar, materia prima de confites



El Valle del Cauca es el mayor productor de azúcar del país, participa con cerca del 66 por ciento de la producción nacional. En el 2018 la producción de azúcar alcanzó las 2,33 millones de toneladas y en los cuatro primeros meses de este año alcanza las 672.093 toneladas. Y esta es la materia prima de la industria confitera del país, la que tiene en este departamento a las empresas más representativas del sector como Colombina.



Se trata de una empresa que el año pasado registró ventas netas por el orden de los 1,8 billones de pesos, un 5 por ciento más que el 2017, según el informe financiero de la compañía. De este total, cerca del 61 por ciento correspondió al mercado interno, mientras que el 39 por ciento restante fue el mercado externo. Colombina es una empresa que cuenta con varias unidades de negocio como dulcería, chocolatería, galletería, helados y conservas.



En el informe ‘Enfoque Competitivo’ de la Cámara de Comercio de Cali, se establece que el año pasado la empresa que desde el Valle del Cauca y Norte del Cauca ocupó el primer puesto por las exportaciones que hizo fue Colombina con 135 millones de dólares.



Así mismo, lideró la lista de las empresas que exportó al mayor número de destinos. Lo hizo a 85 países, seguida por Comestibles Aldor, que exportó a 50. Y ocupó el segundo puesto en el ranking de las que mayor número de productos vendió al mundo con un total de 59 (subpartidas arancelarias).