¿Ha imaginado cómo funcionaría la inteligencia artificial aplicada a la medicina? Este es el futuro del área de la salud.

Durante el 2020 tuvimos que adaptarnos rápidamente a la telemedicina a nivel mundial. Ser atendidos por un médico a través de una pantalla de un dispositivo electrónico parecía ser una idea que se quedaría en la ficción de las películas y los programas animados.



Sin embargo, hoy es una práctica a la cual tanto profesionales del área como pacientes nos hemos habituado y la cual muchos prefieren por encima de la presencialidad.



Sobre esto, EL TIEMPO conversó con Marieli Alfonso, gerente general de Roche en Colombia, una empresa farmacéutica que lleva 125 años en el mundo, que anualmente destina 13 billones de dólares para la investigación y desarrollo, y que ha tenido presencia en Colombia desde hace 64 años.

En entrevista con Sandra Vélez el pasado 3 de diciembre, en el marco del foro virtual Celebrate Life: Cómo hacer ahora lo que los pacientes necesitan mañana, la gerente afirmó que la pandemia por el coronavirus, además de enseñarnos a cuidar y valorar la vida, aceleró el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la medicina.



“Un ejemplo claro de esto se dio con la telemedicina. El covid nos incentivó a hacer uso de las herramientas virtuales y a raíz de esta pandemia nos dimos cuenta de la importancia de los datos”, afirmó la gerente. Para ella las evidencias apuntan a que hay mucha información que no se está utilizando en favor de los pacientes y hoy la realidad es que “el siguiente paso en la salud no es solo la ciencia sino cómo utilizamos la tecnología y cómo hacemos que llegue para quedarse”, agregó.



Según Alfonso, actualmente los datos de los pacientes se almacenan y no se les da un uso provechoso y el enfoque ahora debe ser, ¿cómo esos datos que hoy se recolectan se procesan en pro de tomar decisiones y emitir diagnósticos médicos acertados: “El futuro de la medicina es desarrollar una medicina específica para cada persona, es decir, tomar decisiones en salud basadas en los datos de cada paciente”, puntualizó.



Así las cosas, en un futuro podremos ver la aplicación de la inteligencia artificial no solo en nuestros trabajos o dispositivos móviles, sino que en nuestra salud jugará un papel fundamental a la hora de prevenir y tratar enfermedades.

Durante el 2020 Roche en Colombia atendió unos 60.000 pacientes con enfermedades crónicas y realizó 138 millones de pruebas covid.



La gerente Alfonso afirmó que en el transcurso de la pandemia muchas otras enfermedades quedaron desatendidas, comportamiento que evidencia que se están enfocando todos los esfuerzos en el corto plazo de la llegada de la cuarta ola, “pero debemos balancear la energía, el pensamiento debe ser: cómo nos anticipamos. Y ese es el propósito de Roche, cómo desarrollar hoy lo que los clientes necesitan mañana” concluyó.

