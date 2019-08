Transporte de pasajeros acelera hacia el progreso

La importancia de la infraestructura que conecta el interior del país con la costa Caribe se basa en el potencial que tienen sus vías y terminales para ser corredores turísticos a las principales ciudades de la región.



De ahí que en torno a Barranquilla, Santa Marta o Cartagena se haya gestado toda una logística de transporte terrestre de cara a los miles visitantes que año a año arriban a la zona norte.

En lo que respecta a carreteras, cabe resaltar que los esfuerzos que han emprendido en los últimos años las administraciones regionales y el Gobierno permiten contar con vías que cumplen con los estándares de calidad propios del transporte de pasajeros.



Las carreteras 4G, por ejemplo, están contribuyendo a la a la comodidad, seguridad y eficiencia en tiempos de traslados de trayectos cortos (de alrededor de una hora y entre las ciudades de la Costa), medianos (de menos de ocho horas como de Bucaramanga a Barranquilla) y largos (comprenden más de ocho horas, como de Bogotá o Medellín al Caribe).



Para José Román Ibarra, gerente de operaciones de Expreso Brasilia, “la infraestructura vial con la que hoy se cuenta es mucho mejor que hace 10 años, en gran parte gracias a las dobles calzadas que optimizan la movilidad y reducen tiempos de viaje. Ejemplo de ello es la denominada Ruta del Sol, que comunica a la región Caribe con Bogotá”.



No obstante, Ibarra considera necesaria la construcción de más transversales, no solo para una mejor interconexión vial, sino con miras activar el turismo en zonas donde existe un gran potencial, pero que debido a la dificultad de acceso no es posible generar una mejor oferta.



En la misma línea, se prevé que con la construcción del puente que comunica a Mompox con Magangué se alivie de manera considerable el tráfico desde varias zonas del Caribe hacia el interior del país. A su vez, se hace importante culminar la doble calzada a Cartagena, tanto por la Vía al Mar como por La Cordialidad con miras a agilizar las operaciones.

Terminales modernas y en crecimiento

Del lado de las terminales, tradicionalmente se ha contado con modernos complejos en las capitales de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena.

Estelio Amor, gerente de la Terminal de Transporte de Barranquilla, indica que “nuestra terminal juega un papel muy importante para comunicar a las poblaciones de la Costa con el resto del país. Por ello, nos estamos preparando para mejorar nuestras instalaciones y expandirnos a terminales satélites en dos puntos más de nuestra área metropolitana. Al día, tenemos unos 650 despachos diarios”.



Por otro lado, desde diciembre del año pasado la Terminal de Cartagena cuenta con tres nuevas vías de acceso gracias a la renovación de la vía Campaña, una intervención de más de $ 17.200 millones que conecta la entrada sur de la capital de Bolívar con la carretera La Cordialidad y la vía variante.



A su vez, desde enero de este año la Terminal de Transporte de Santa Marta cuenta con una zona de WiFi gratis que permite que más de 200 usuarios naveguen simultáneamente. Con ello, a los viajeros se les facilita realizar trámites en línea cuando lleguen a este destino, consultar los principales atractivos y planes de la ciudad o solicitar transporte.



De igual manera, de acuerdo con Hernando Rafael Tatis, director ejecutivo de la Cámara de Transporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), las terminales de La Guajira, Sincelejo y Montería cada vez adquieren mayor relevancia y hay esfuerzos importantes en nueva infraestructura, como la Terminal de Planeta Rica, a punto de inaugurarse, o se prevé un nuevo complejo de servicios de transporte en la zona norte de Barranquilla.

Perspectivas del transporte

Coinciden varios expertos en que el principal reto del transporte de pasajeros en la Costa es la informalidad y la ilegalidad en torno a sus operaciones. Entre las principales problemáticas de este asunto, se encuentran los vehículos con fallas mecánicas que evaden los controles e incumplen las normas de seguridad y transporte.



Andrés Chaves, exviceministro de Transporte, afirma que “el desafío está en poder lograr un equilibrio entre un servicio de calidad, pero al mismo racionalizar el uso de las rutas para contrarrestar estos problemas. La forma más adecuada para ofrecer mejores condiciones de movilidad intermunicipal es racionalizar el uso de las rutas desde el punto de vista de las empresas de transporte, al mismo tiempo que exista un compromiso de estas a hacer mejor control en la operación”.



Igualmente, como es tendencia en todas las industrias del país, el sector del transporte está llamado a sumarse a las dinámicas de una transformación digital que mejore la manera en que los clientes finales interactúan y se relacionan con las empresas prestadoras del servicio.



“Entrar la transformación digital significa fortalecer la venta de tiquetes a través de comercio electrónico para rutas cortas, medianas y largas, lo que mejora el servicio al cliente y permite operaciones más rápidas”, manifiesta Hernando Tatis.



El gerente de la Cámara de Transportes de la Andi agrega que las empresas también deben empezar a optimizar sus servicios con base en la demanda de pasajeros que tienen a través de sistemas de inteligencia artificial y 'big data' que les permitan hacer una mejor gestión de la ocupación de sus buses. Así como se debe propender a la interconexión entre el servicio intermunicipal con los sistemas integrados de transporte masivo.

Valor agregado, el gran distintivo

Las empresas líderes en el transporte terrestre de la región Caribe están demostrando que es posible competir con el servicio aéreo gracias a valores agregados que hacen de los trayectos por tierra una experiencia única.



“Viajar por tierra siempre será una gran idea que se disfruta en familia, con amigos o en solitario, porque es una forma de integrarse con el paisaje, la cultura, la gastronomía, la biodiversidad y todas las maravillas que ofrece la geografía colombiana”, señala José Román Ibarra, gerente de Operaciones de Expreso Brasilia.



Precisamente, esta empresa -que transporta a más de cuatro millones de pasajeros al año a cerca de 750 destinos del país- ha venido introduciendo nuevos componentes de servicio para satisfacer las necesidades de los viajeros, tales como buses con suspensión neumático, sillas reclinables, pantalla individual en cada puesto, audífonos, refrigerios, servicio de WiFi y hasta tomacorrientes y puertos USB como condiciones de máximo confort.



“El entretenimiento a bordo es un factor muy importante. Contamos con una variada y actualizada oferta de películas, series, videos, juegos, música y mucho más para hacer del viaje una experiencia inolvidable, equiparable con un recorrido aéreo”, agrega Ibarra.



Asimismo, los pasajeros de Expreso Brasilia tienen a su disposición la compra 'online' de tiquetes a través de la app y la página www.expresobrasilia.com de manera anticipada, escoger su silla, consultar fechas, horarios, precios y rutas y revisar el tipo de servicio que se está ofreciendo, al igual que sucede con el transporte aéreo.