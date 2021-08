Torneo que transforma la vida de los niños y jóvenes del país

Luisamit Calambar, una niña indígena de 9 años del resguardo de Toribio, Cauca, uno de los municipios más afectados por el conflicto armado, caminaba sin tregua cada sábado hasta la cancha de fútbol de su comunidad para poder participar virtualmente en la Copa Claro por Colombia, en el año 2020.

“En mi resguardo nos reuníamos en la cancha 24 niños y nos conectábamos desde el celular de mi papá; fue una gran oportunidad para aprender sobre tecnología, fútbol y habilidades para la vida”, dijo la niña.



Milton Calambar, su padre y mentor, señala que a pesar de las dificultades “queríamos visibilizar lo positivo de nuestro territorio y empoderar a nuestros hijos a través del deporte y la formación en valores”.

Y esto es lo que hace la Copa Claro por Colombia, programa de sostenibilidad de Claro*, que busca transformar las vidas de los participantes (niñas, niños y adolescentes entre los 11 y 17 años de edad) a través de la tecnología, la educación y el deporte, en especial en poblaciones vulnerables que tienen altas barreras de acceso a las oportunidades.



Los territorios se seleccionan teniendo en cuenta sus problemáticas, por ejemplo, violencia, embarazo adolescente, Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) o municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Los participantes deben pertenecer a poblaciones rurales, zonas urbanas de estratos 1, 2, grupos étnicos o comunidades indígenas. “Ellos aprenden sobre prevención de embarazo adolescente, reclutamiento forzado, resolución pacífica de conflictos, equidad de género, empoderamiento y herramientas que les permitan tomar mejores decisiones para sus vidas”, explica Gualisbet Rivera, uno de los líderes de Fútbol Con Corazón que acompaña el proceso de formación de los participantes.



Para Isabella y Juan Pablo Alcaráz, dos hermanos de 13 y 14 años, del municipio de Segovia, Antioquia, poder participar de este torneo fue una gran experiencia. “No nos importó que tuviéramos que correr todos los muebles de la sala para poder hacer las clases, tampoco conectarnos a través del celular de mi mamá; siempre estuvimos ahí, juiciosos y atentos”, dijo Juan Pablo.



Su madre, Aidé Chabás, siente orgullo por ellos, cuenta que “al principio la niña no sabía patear un balón, pero con el tiempo fue aprendiendo, nos demostró que con su esfuerzo y disciplina todo se puede”.

Una copa que crece con corazón



Este torneo empezó en el 2019 con 1.600 participantes de 4 departamentos (Zomac); en el 2020, se realizó de manera virtual debido a la pandemia con el mismo número de asistentes, y este año, en su tercera versión, acoge a 3.000 niñas, niños y adolescentes de 10 departamentos.



“Nos comprometemos en llevar con mucha pasión todo el poder pedagógico del fútbol a cada comunidad para que tengan las herramientas para tomar buenas decisiones para su vida sin importar las condiciones de su entorno”, afirmó Carlos Pérez, exfutbolista profesional y director ejecutivo de Fútbol Con Corazón.

De hecho, no es un torneo convencional, no gana el que equipo que anote más goles si no el equipo que haya cumplido los objetivos o retos, y estos están asociados a los valores o a las habilidades para la vida como el respeto, empatía, responsabilidad y empoderamiento.



Este proyecto también cuenta con el acompañamiento de Profamilia, que se unió este año con su programa: Me pongo la 10 por los Derechos sexuales y reproductivos.



La competencia 2021 durará cuatro meses y se disputará en cinco fases, teniendo a Medellín como el escenario para las finales, que tendrán un carácter presencial.



Su consigna está en darles las herramientas para que puedan tomar mejores decisiones y fortalecer a través de la tecnología, el deporte y la educación sus competencias y habilidades.

Para María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia, lo importante es que “buscamos generar valor en las comunidades que más lo necesitan y contribuir al cierre de brechas sociales y digitales con conectividad, acceso y con un ecosistema digital de educación y capacitación”. La formación se realiza con el apoyo de las plataformas de la Fundación Carlos Slim: PruébaT, para estudiantes, docentes y padres de familia y Capacítate para el empleo.



Finalmente, otro de los participantes, Sebastián Yule, de 14 años, residente de Caloto, Cauca, fue uno de los ganadores de la copa 2020. Desde el comienzo su motivación era ser el mejor para poder ganar el computador que entregarían al final del certamen. Y lo logró, con disciplina y amor por el deporte.



“Mi hijo no solo ganó el computador, ganó también tolerancia, respeto, paciencia y trabajo en equipo; sin duda agradezco todos estos valores que inculcaron en él”, señala Yudy Díaz, madre del menor.



*En alianza con Fútbol Con Corazón, el patrocinio de Huawei y el apoyo de Cisco-Webex.

Este año la Copa 2021 será virtual y presencial

Este año la Copa 2021 será virtual y presencial. La apertura de la Copa Claro por Colombia 2021 se realizó el pasado miércoles 25 de agosto. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

La apertura de la Copa Claro por Colombia 2021 se realizó el pasado miércoles 25 de agosto en la Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini, ubicada en el municipio de Soledad, lugar de residencia de cientos de familias en condición de vulnerabilidad y desplazamiento.



En el acto de lanzamiento estuvo como invitado especial Yuberjen Martínez. El boxeador olímpico se atrevió a mostrar su habilidad con la pelota y formó parte de un breve partido jugado en el colegio soledeño. La inauguración Nacional se llevó a cabo el 28 de agosto a través del canal Youtube de Claro.



Un total de 3.000 participantes (niñas, niños y adolescentes entre los 11 y 17 años de edad), de los departamentos Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó, La Guajira, Atlántico, Valle del Cauca, Sucre y Tolima- y 40 comunidades del país competirán en esta tercera versión. La final será presencial en Medellín, Antioquia.



Sherill Martínez, una de las niñas inscritas de este municipio, con tan solo 12 años se mostró muy entusiasta. “El año pasado no pude estar porque en mi casa no tenemos computador ni celular, pero este año sí lo hice porque algunas clases serán presenciales y estoy muy emocionada”.



Para Yucelis Arroyo, su madre “así tengamos que caminar hasta el colegio para conectarnos lo haremos, a mí me interesa mucho que a mi hija le refuercen valores, que aprenda a controlar sus emociones y a ser respetuosa y tolerante con el prójimo”.



En ese sentido, de acuerdo con María Consuelo Castro, gerente de Claro Colombia, “se destaca el papel de las niñas dentro del juego. Las motivan para que anoten goles, con el objetivo de que entiendan que trabajar en equipo las empodera y las hace sentir capaces de asumir diferentes roles y de cumplir sus metas. Que vean el juego como un mecanismo para manejar emociones y generar mejores decisiones”.



Adicionalmente, durante este evento también se anunció que la institución educativa tendrá acceso a internet fijo sin costo, gracias al proyecto Escuelas Conectadas, del programa de sostenibilidad, Claro por Colombia, el cual ha beneficiado a 65.000 estudiantes en varios departamentos del país.



Este es el tercer colegio que se conecta a Internet en el departamento del Atlántico, en donde más de 7.104 estudiantes y docentes de los municipios de Soledad, Galapa y Sabanalarga se han beneficiado.

Así han sido las tres ediciones



En 2019 se realizó la primera versión presencial, fueron 1.600 participantes de los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bolívar y Magdalena.



En 2020, debido a la pandemia causada por el Covid-19, la copa se desarrolló de manera virtual acogiendo a igual número de participantes de 47 comunidades de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca y Valle del Cauca.



Para este año, 2021, la copa se realiza mixta (presencial y virtual), llegará a 3.000 niñas, niños y adolescentes de 10 departamentos del país.

