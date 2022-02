El cúmulo de opiniones sin filtro y el volumen de informaciones tendenciosas que cada día se publican en Internet se han convertido en un verdadero riesgo para niños y jóvenes, quienes, por su capacidad en formación de razonamiento y desarrollo conceptual resultan ser los más perjudicados.

Un reciente estudio de la organización Corpa Market Intelligence en alianza con Kapersky fue una clara referencia para que Clout, primera central de medios de influencia de Latinoamérica con operación en doce países, lanzara esta campaña de responsabilidad social, pues resalta que el 39% de los menores de 14 años en la región accede a redes sociales sin supervisión. Este dato en Colombia es del 40%.



“El mismo estudio nos ayudó a evidenciar que los padres de familia no tienen la cultura de adoptar acciones preventivas que les permitan establecer algún tipo de control al acceso de los menores de edad a redes sociales. En el caso de Colombia, solo el 9% de los padres lo hace”, explica Esteban Alvarán, director ejecutivo de Clout, primera central de medios de influencia de Latinoamérica con operación en doce países.



Otro dato indica que la edad media de inicio de las personas en el mundo de Internet es a los 7 años. “Los niños y jóvenes comienzan su experiencia en las redes sociales haciendo uso de perfiles con información de edad falsa, dejándolos expuestos a todo tipo de contenidos sensibles e inapropiados para ellos”, agrega Alvarán.



Clout combina tres ramas de conocimiento: psicología social, ‘branding’ y comunicación. “En el primero, hemos establecido que las redes sociales están continuamente influenciando y estimulando a los individuos, haciéndolos cambiar de ideologías, imaginarios, conductas y comportamientos de consumo. Cuando lo confrontamos con una persona que está en pleno desarrollo de su capacidad de elección, personalidad y raciocinio, se necesitan cinco veces menos estímulos en esos canales digitales para que un menor de edad cambie su comportamiento o manera de pensar”, manifiesta el ejecutivo.



La realidad es que los niños están expuestos a contenidos relacionados con violencia, drogas, sexo, alcohol y recomendaciones de salud y nutrición, entre otros, lo que constituye una problemática que hay que afrontar.



Considerando que la misión de Clout es la profesionalización del trabajo de las marcas con influenciadores gracias a la creación de un medio de comunicación formal, responsable y competitivo para sus diferentes actores (consumidores, creadores y anunciantes), la compañía ha puesto en marcha una iniciativa, denominada #AntesDeHablar, que busca generar conciencia ante la necesidad de velar por un contenido responsable con los menores de edad.



“Clout controla hoy siete de cada diez campañas con influenciadores que se lanzan al mercado —dice su director ejecutivo—. Esto nos da una posición de liderazgo que no solo debe manifestarse en temas de negocio, sino también en nuestra capacidad de direccionar el medio hacia un entorno sostenible a largo plazo y sano para todos”.



El silencio hace la diferencia



#AntesDeHablar se ha propuesto que todos los contenidos sensibles que publiquen influenciadores y creadores de contenido cuenten con un ícono específico (📛) para alertar que podrían conllevar algún tipo de riesgo para los menores de edad.



“No es una acción de censura. De ninguna manera. Es un llamado a la autorregulación como acto de responsabilidad para que los influenciadores puedan darles a conocer a sus audiencias que su canal o los contenidos que publican pueden representar un riesgo para el imaginario de un niño o un joven. Esto les permitirá a los padres de familia, entre otras cosas, controlar el contenido que consumen sus hijos en Internet”, comenta Esteban Alvarán.



Hasta el momento, más de 600 creadores de contenido, influenciadores y líderes digitales del país se han sumado a la iniciativa de Clout, que en su primera etapa han silenciado sus publicaciones con un filtro de #AntesDeHablar como muestra de que así puede hacer un gran ruido para concienciar a consumidores, anunciantes y creadores.

La meta de la central de medios de influencia es no quedarse ahí, sino llegar a 2.000 influenciadores en los próximos días.



Colombia es el primer país en el que se implementa la campaña, pero forma parte de un completo plan de responsabilidad social que Clout tiene en toda Latinoamérica. La siguiente región que va a implementar esta iniciativa es México, luego Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, finalizando en Chile, Argentina y Brasil.

“Los influenciadores tienen un compromiso tácito y es entender que las redes sociales son un espacio libre al que cualquiera puede acceder y que ellos, como líderes de opinión, cargan con una gran responsabilidad. Así mismo, es un compromiso de que, #AntesDeHablar, van a pensar sus publicaciones y contenido, entendiendo que sus mensajes llegan también a niños y jóvenes”, puntualiza Alvarán.

A esta campaña se han unido medios de comunicación como la Casa Editorial El Tiempo y diversos aliados de la industria como Interactive Advertising Bureau (iab), además de sector privado y anunciantes.



Cambio de influencia



#AntesDeHablar cuenta con el apoyo de celebridades como Alejandro Riaño, Mario Ruiz, “El Mindo” y Sebastián Martínez, entre otros nombres reconocidos por todos los colombianos.



“Me uno a esta campaña porque desde hace tres o cuatro años, cuando comencé a subir contenido para mayores de 16 años en mi perfil de Instagram, sentía que había una gran responsabilidad de mi parte, sobre todo con un personaje como ‘Juanpis González’, y que nadie estaba regulando a quién llega este tipo de publicaciones”, comenta Alejandro Riaño.



Y añade: “Como papá de tres niños, me pregunto hacia dónde va esta sociedad, porque no hay un control del tema. Cuando uno les da el celular a los niños, acceden a todo tipo de contenidos y no se sabe a dónde van a entrar. Por eso, cuando se acercaron de Clout para que formara parte de la campaña, acepté porque es algo necesario desde hace mucho tiempo y ojalá todos los influenciadores se sumen”.



El actor, comediante e ‘influencer’ les recomienda a los padres de familia que estén muy pendiente de las redes y de las páginas que visitan sus hijos “porque desde los siete años ya saben manejar el celular y entran fácilmente a todo tipo de plataformas. También, explicarles qué ver y qué no, y no dejarles tanto el teléfono. Hay que buscar otras actividades para compartir”.



A los influenciadores, Riaño les aconseja que se sumen a “AntesDeHablar. “Estamos llevando a la sociedad a un caos absoluto con el contenido que subimos. Mucho no están pensando en las repercusiones y solo consideran el beneficio propio. Eso es muy doloroso”, concluye.