Todos quieren ‘Mi casa ya’

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda), tiene en marcha dos programas con los cuales busca ofrecerles a los colombianos la oportunidad de que adquieran casa propia.

Esas iniciativas son Semillero de Propietarios y Mi Casa Ya, con las cuales pretende atender a miles de personas que por muchas circunstancias carecen de los recursos suficientes para acceder a una residencia digna.



El primero es un programa de arriendo social que ayudará a colombianos que ganen menos de 2 salarios mínimos, es decir, 1millón 656 mil pesos para tener una vivienda propia. Dispone de 452 mil millones de pesos asegurados para su funcionamiento, que permitirán la entrega de los primeros 40 mil subsidios en 2019. Para el cuatrienio se tiene contemplado otorgar 200 mil.



Los ciudadanos interesados en esta ayuda deben tener ingresos inferiores a 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (Smmlv); no ser propietarios de una vivienda; ni haber sido beneficiados de ningún subsidio familiar para tal fin.



Un balance que hizo el Ministerio sobre este plan indica, que ya comenzó la fase de oferta de vivienda para quienes resulten beneficiarios. A la fecha se han notificado como habilitados a 66.312 hogares, y de aquí a diciembre 20 mil estarán favoreciéndose del programa.



Carlos Felipe Reyes, director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda, al presentar los alcances de este programa a los asistentes al trigésimo quinto congreso de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), aprovechó para invitar a las inmobiliarias del país a que se sumen a esta iniciativa, para que más colombianos tengan la oportunidad de acceder a una mejor morada, con condiciones dignas y contratos de arriendo formales.



“Las inmobiliarias que oferten vivienda en este programa tendrán garantías como una póliza o fianza que respaldará el canon, los servicios públicos y los costos de administración; además, la restitución de los inmuebles se hará por vía administrativa, es decir, que lo declarará Fonvivienda y no vía judicial. Esto significa que en máximo seis meses se recuperará el inmueble. Adicionalmente las inmobiliarias podrán escoger las viviendas y los arrendatarios con los que quieren trabajar” afirmó Reyes.



El Gobierno respaldará la mayor parte del canon de arrendamiento de las familias que resulten seleccionadas durante los 24 meses del subsidio, es decir, que quienes oferten vivienda tendrán garantizados la mayoría de los pagos.

Las inmobiliarias interesadas en participar en este programa, señaló Reyes, “deben diligenciar el formulario para gestores en la página www.semillerodepropietarios.com.co.



Para inscribirse tienen que estar constituidas legalmente y registradas en Cámara de Comercio; no tener antecedentes penales, fiscales o disciplinarios; contar con matrícula de arrendador; tener mínimo 5 inmuebles para inscribir en el programa los cuales deben contar cada uno, un valor hasta el tope de Vivienda de Interés Social (VIS)”.



Semillero de Propietarios es un programa que no sólo cambiará la vida de miles de colombianos a los que el Ministerio de Vivienda les ayudará para que puedan hacer el sueño realidad de tener techo propio, es también una gran oportunidad para quienes quieren poner su casa o apartamento en arriendo.

Desde agosto del año pasado y con corte al 4 de octubre de 2019, 44.353 hogares se han beneficiado con las ayudas del Gobierno Nacional FACEBOOK

TWITTER

Mi casa ya

Con este programa el Gobierno pretende facilitar la compra de vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del país. Está dirigido a hogares con ingresos totales menores a 6 millones 624 mil 928 pesos (8 Smmlv). El programa funciona por demanda, hasta que se agoten los cupos.



La meta que se tiene con esta iniciativa es entregar 255.000 subsidios de vivienda durante el cuatrienio y está dirigida a hogares colombianos que deseen adquirir una residencia urbana nueva en el país.



Gracias a esta estrategia implementada por el gobierno del Presidente Iván Duque, se ha otorgado un número histórico de subsidios del programa Mi Casa Ya, superando en 14 meses los concedidos durante los años 2015, 2016, 2017 y hasta julio de 2018, se advierte en un balance que hizo el Minvivienda de los programas que tiene al respecto para los colombianos.



En el reporte se observa que desde agosto del año pasado y con corte al 4 de octubre de 2019, 44.353 hogares se han beneficiado con las ayudas oficiales para la cuota inicial y adicionalmente otros 27.917 han recibido coberturas a la tasa de interés. En 2019 esta cifra asciende a 28.100 subsidios para la cuota inicial y la tasa de interés y, 17.399 coberturas a la tasa de interés.



Durante el anuncio de los primeros beneficiarios de la concurrencia de subsidios y el programa Semillero de Propietarios en el Tolima, el Presidente Duque y el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, entregaron dos viviendas a igual número de familias que cumplen el sueño de tener casa propia, gracias al programa Mi Casa Ya.



“Tenemos un país con decenas de miles de familias que quieren ser propietarios de vivienda, porque eso significa tener un ahorro para los hijos, es tener la capitalización para la familia. Muchas familias en nuestro país estaban condenadas a vivir en arriendo eterno por no encontrar un mecanismo a través del cual acceder a una vivienda de calidad. Enviamos un mensaje de compromiso y de respuesta a los ciudadanos”, manifestó el presidente Duque.



Entre tanto, el Ministro de Vivienda, resaltó que “tenemos un plan para que las familias que ganan menos de 2 Smmlv participen en los programas del Gobierno. Una de las estrategias para este plan es el subsidio concurrente, que permite sumar el que da la caja de compensación con el que otorga el Gobierno Nacional, para sumar hasta 41 millones 500 mil pesos, reduciendo también las cuotas del crédito hipotecario”.

Venta de vivienda

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero Ramírez, destaca que “confiamos en que la dinámica de las ventas siga desacumulando el inventario terminado del mercado de vivienda. Para el cierre de este 2019 proyectamos 183.900 unidades vendidas, esto es 3,5% más que en 2018”.



Teniendo en cuenta este panorama, la dirigente del gremio agregó que en materia de edificación de vivienda la recuperación es segura, aunque se esté dando más lentamente de lo previsto. Sin embargo, es muy positivo que el comportamiento de la oferta y la demanda presente señales en la dirección correcta.



Tal proyección fue dada a conocer por Forero durante el Foro Económico Nacional & Seminario de Actividad Edificadora: perspectivas y ordenamiento para las ciudades, que se realizó en Bogotá al cual concurrieron alrededor de 400 asistentes, entre empresarios, sector público y academia.



Según datos de La Cámara Regional de la Construcción del Atlántico (Camacol Atlántico), Barranquilla se sitúa en la tercera ciudad del país que crece en ventas de unidades habitacionales, al obtener un incremento en estas del 43% con respecto al mismo período del año anterior (enero – julio 2018). Por encima se encuentran Tolima y Huila.



Son muchas las razones por las cuales Barranquilla está ocupando espacios importantes en el desarrollo del país. La construcción de viviendas multifamiliares y proyectos para tal fin denotan que ésta se ha convertido en una ciudad ideal para vivir.

Según Camacol Atlántico, a la fecha, esta ciudad reporta 10 mil 335 viviendas vendidas en lo corrido del año, de las cuales 7 mil 917 corresponden al segmento VIS y 2 mil 418 al NO VIS.



Aunque parece indicar que La Arenosa es un lugar ideal para residir, sin embargo, son muchos los problemas que aparecen cuando estos proyectos se convierten en condominios.



Omar Cortes, gerente de Edifito.co, plataforma digital que se encarga únicamente del manejo administrativo de condominios explica, que las debilidades del mercado en Barranquilla se centran en el manejo artesanal de las administraciones de propiedad horizontal, lo que acarrea problemas en la transparencia de los procedimientos.



“Esto no sólo pasa en Barranquilla, sino en todo el país, lo que ocurre es que en La Arenosa, por aquello del amiguismo a la hora de escoger al administrador, se nota mucho más la ausencia de tecnificación y de implementación de nuevas tecnologías.

Todo se refleja en servicios poco eficientes y transparentes”, anota Cortes.



En términos generales, las proyecciones son positivas para la comercialización de inmuebles lo que resta del año y para 2020, cuando el inicio de la nueva década permitirá proyectar una actividad más fortalecida que responde a las nuevas necesidades de los ciudadanos y aporta de manera importante a la generación de empleo y al crecimiento económico.