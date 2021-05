Tierras pujantes y con gran peso industrial

Empecemos por 'la Meca'. La fortaleza industrial del departamento de Antioquia, así como el espíritu emprendedor de los paisas, han sido durante años aspectos característicos de esta región, la misma que, de unos años para acá, también se ha empezado a distinguir por sus avances en materia de innovación. Fue así como Medellín se consolidó, a mediados de siglo XX, como el principal centro textil de Colombia siendo bautizada hacia 1967 como la ‘Manchester Latinoamericana’.

Por eso, y en lo que se refiere a los factores que han incidido para que esto sea una realidad, Juan Manuel Higuita, director ejecutivo de Créame - Incubadora y Aceleradora de Empresas, sostiene que, de manera recurrente, se han mencionado en distintos espacios de reflexión las razones esenciales.



Por una parte, el conocimiento, puesto que las actividades mineras desarrolladas en esta zona del país durante el siglo XIX y XX trajeron enseñanza ingenieril de punta, principalmente desde Europa. Para él, ese aprendizaje –en la medida en que iba apropiándose por ciudadanos locales– facilitó el establecimiento de programas educativos muy relevantes y, a su vez, pudo aplicarse para sacar adelante las primeras actividades industriales de la región.



Segundo, el capital, ya que el desarrollo de la actividad agrícola y minera en la región permitió la acumulación de capital financiero suficiente para invertir en otras áreas, principalmente industriales, financieras y comerciales. Este capital –dice– actuó como capital de riesgo en el nacimiento de nuevas empresas en esos sectores.



En tercer lugar, el desarrollo institucional. “De la mano del sector empresarial se forjó una mejor acción del gobierno local y regional. Un permanente diálogo entre sector público y privado permitió tener mejores gobiernos y el nacimiento de instituciones que hoy son importantes para el país, como las cajas de compensación y gremios como la Andi.



Y, por último, la audacia, pues culturalmente en la sociedad antioqueña emprender ha sido una de las acciones individuales y colectivas más distintivas de los paisas. Así, según Higuita, forjar nuevas empresas y organizaciones que resuelvan los problemas más apremiantes de la sociedad y que aprovechen las oportunidades de negocio ha sido, por décadas, parte de la conversación colectiva entre sector privado, gobierno, academia y sociedad.

Potencial del sur

Su posición geográfica, muy lejos del poder central y con las dificultades propias de los puntos fronterizos, no le ha hecho fácil su desarrollo a regiones ricas en recursos y talento humano, como lo son Amazonas, Putumayo y Nariño , que dan la pelea demostrando que en esta zona del país también se sabe emprender.



De acuerdo con fuentes de la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional iNNpulsa, entre los hitos más importantes de los últimos años, dentro del desarrollo de esta región, se destaca que en Leticia, en 2008, se inició un proceso de Censo Empresarial que arrojó un panorama sobre la realidad del emprendimiento en la región.



Así, un gran número de las empresas del departamento (en el momento de la realización del censo) eran microempresas, específicamente fami-empresas que, de acuerdo con la vocación productiva de la región, estaban concentradas en el sector agrícola y el ecoturismo.



Al tiempo que de Nariño se destaca a Parquesoft Pasto, el cual entró en funcionamiento en el año 2004 gracias a la gestión de entidades públicas departamentales y a la Fundación Parquesoft de Cali, y que cuenta con diversos programas y centros como ViveLab Nariño, Nariño Vive Digital, RobotLab’s, el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto Carlos César Puyana, la unidad de comercialización y de transferencia tecnológica (Minkay) y el semillero de emprendimiento (Parquesoft Pasto, 2016).



En esa línea, Colombia Productiva sostiene que la región de la Amazonía ha comenzado a desarrollar modelos de negocio que buscan sacar provecho de la riqueza de su biodiversidad y, a su vez, propender por su conservación. “El sector de frutas es uno de los que presenta un potencial interesante. Por eso, recientemente, se puso en marcha desde Colombia Productiva y el PNUD el proyecto Equilibrio, que busca unir a las grandes industrias y a los productores de estas regiones”, afirman los portavoces de Colombia Productiva.



Frente a lo que viene para esta zona del país, las fuentes de esta entidad aseguran que uno de los caminos para un futuro próspero de esta región es la apuesta por la biodiversidad y lograr desarrollar más modelos de negocio que les permita insertarse de manera sostenible a la cadena productiva nacional.

Emprender y mantenerse

En el Valle y el Caribe se mueven pequeñas industrias que generan un impacto importante en la economía; perdurar, su primer reto.



Tal vez no haya existido una época más álgida para pensar en crear o mantenerse como empresa. Con contadas excepciones, la pandemia ha acabado con las expectativas de muchos emprendedores que tuvieron que cerrar, despedir personal y ver como se desplomaban sus ventas a causa de la coyuntura inesperada.



Pero, tal como reza la sabiduría popular, las crisis también son oportunidades para consolidar modelos de negocio, apostarle a nuevas ideas y asumir retos que terminan por fortalecer el sector productivo.



Sin embargo, este rol es mucho más complejo cuando se trata de empresas que empiezan su camino y le están apostando a emprender con ideas novedosas, diferentes y que solucionen problemas que, tal vez, otros no habían vislumbrado.



Tal es el caso de Calia, una plataforma caleña pero de alcance nacional que entrega soluciones eficientes para que trámites y tareas especializadas en servicios legales, de salud y financieros se conviertan en pasos muy sencillos que ahorren a los usuarios tiempo y dinero.



De acuerdo con su cofundador, Jorge Colombo, esta iniciativa nace, esencialmente, como una plataforma de productos tecnológicos. “Usamos lo que se conoce como amplificación de inteligencia, que permite a los humanos y a las máquinas trabajar juntos a través de cualquier navegador o dispositivo móvil y, así, resolver complejidades cotidianas”, explica. Es un desarrollo muy acorde con esta época donde el confinamiento y la virtualidad son los protagonistas; sin embargo, también ha significado para la marca nuevos retos y desafíos.



“Al principio, a las personas les costaba trabajo creer que ellos mismos podían construir sus propios documentos legales y eso generaba cierta resistencia. Por otro lado, muchos usuarios pensaban que detrás de Calia había un montón de abogados esperando el momento para cobrarle honorarios. Esperaban una trampa que nunca llegó. Al final, los usuarios se dieron cuenta de que el modelo es simple: entran, hacen un par de clics, se dejan guiar y, en minutos, tienen su contrato redactado como si fuera un profesional”, añade Colombo.



Asumiendo estos retos, la plataforma ahora busca tener al aire la posibilidad de redactar contratos de trabajo, incluyendo el de servicio doméstico. “Esto ayudará a formalizar miles y miles de relaciones laborales que hoy se encuentran sometidas a simples acuerdos verbales”, asegura el vocero.

Un paso adelante

En la misma línea de emprender para mantenerse continúa la apuesta de la empresa Al Natural, un emprendimiento cartagenero que creó su propio portafolio de productos alimenticios, tales como mantequilla de ajo, encurtidos vegetales, chimichurri y pesto de pimentón.



“El reto ha sido grande. Al Natural es completamente casero y empírico, desde las recetas hasta la publicidad que hacemos. El reto ha sido estudiar estrategias de mercadeo y logística, que no solo nos permitan tener productos diferentes y buenos, sino que logre comercializarlos y llevarlos hasta el cliente final, lo que no es un tema menor”, añade Aura Gutiérrez, fundadora de la marca.



La coyuntura migró muchos procesos. Algunos, por ejemplo, tuvieron que trasladarse a la virtualidad aún cuando sus modelos de negocio se basaban en la atención personal. Por ejemplo, Eventech, empresa caleña especializada en eventos presenciales, ya ha realizado más de 450 encuentros virtuales con tecnología 3D.



“El mayor logro que hemos tenido como emprendedores y empresarios es haber desarrollado la primera plataforma en el país con tecnología 2D, 3D y 360, utilizados en el marco de la pandemia para la realización de eventos virtuales o híbridos, que ya son referente, no solo en Colombia sino en otros países. Por eso, actualmente exportamos esta tecnología a Costa Rica, Brasil, Argentina y Estados Unidos”, explica Alejandro Arzayuz, CEO de Eventech.



La idea que persigue este emprendimiento es consolidarse como líder en tecnología aplicada a eventos y consolidar sus plataformas virtuales en toda Latinoamérica.



Asimismo, de la mano de los buenos resultados y las metas también está la capacidad de aportar y viabilizar procesos que generen un impacto positivo. Por eso, también es importante resaltar iniciativas que alcanzan un modelo sostenible de negocio, logrando, además, un aporte importante a la comunidad.



Ese es el caso de Ígneo, una empresa barranquillera conformada por diseñadores, ingenieros y administradores que fabrican mobiliario urbano y arquitectónico con residuos sólidos de construcción -RCDs-, con el propósito de aportar de manera positiva y sostenible a un mundo congestionado por los desperdicios.



Por su parte, Cacumen Post, realizador de contenidos en Cali, también le apostó a la innovación en medio de la crisis. “El 2020 nos retó. Presentamos grandes propuestas visuales que trascendieron de eventos presenciales a la virtualidad y, como empresa creativa vallecaucana, destacamos que hemos logrado poner en el escenario nacional proyectos con proyección internacional, como lo fue el Mapping Trinos de Color en el 2015 sobre la fachada del edificio CAM, uno de los más grandes que se ha hecho en Cali”, asegura Mauricio Díaz, vocero de esta empresa.



A su cargo estuvo también el desarrollo del Festival Petronio Álvarez 2020, que, dada la emergencia sanitaria, se llevó a cabo de manera virtual. “Pensamos en el uso de la proyección para recrear el territorio del pacífico, en el cual la proyección de video en sincronía con la música generó un gran atractivo para el público, consiguiendo una apuesta visual única”, culmina diciendo Díaz.

Emprendimientos que impulsan

La coyuntura no frenó la creación de emprendimientos locales. Según Confecámaras, regiones como el Valle del Cauca y Atlántico crecieron en un nueve y cuatro por ciento, respectivamente, en el último trimestre del 2020.



Se espera que la cifra siga siendo igual de positiva porque, según cifras del Registro Único Empresarial y Social (RUES), que recoge información de las 57 cámaras de comercio del país, entre enero y marzo de 2021 se crearon en el país 96.431 empresas, 9,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2020.