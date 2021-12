‘Se necesita tiempo para asimilar el encuentro con Londoño y Mancuso’

Este encuentro histórico con dos de los máximos responsables del conflicto armado, que le llevó a la Comisión meses de preparación, incluyó una reunión privada con víctimas. Es parte de la implementación del acuerdo de paz y de las explicaciones de lo que causó y ha mantenido la guerra como un aporte a la no repetición.

Para muchas víctimas era un hecho que jamás imaginaron que ocurriría y cuando se vio la posibilidad, les generó incertidumbre, expectativa y ansiedad.



Dieciocho víctimas del conflicto armado en Colombia se reunieron con dos de los máximos responsables de la guerra en Colombia: Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y Rodrigo Londoño, excomandante de las antiguas Farc- Ep y firmante del acuerdo de paz, en un encuentro privado en el que pudieron hacer las preguntas por las que durante tantos años han esperado respuestas. Este Encuentro, que el país no vio, es parte del camino que se trazó desde el 18 de marzo pasado, cuando Francisco de Roux S.J., presidente de la Comisión de la Verdad, presentó la ruta de la contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de los dos excomandantes.

Por ello, el encuentro público del pasado 4 de agosto, que vio el país y el mundo, incluidas víctimas de 24 países, no es ni el principio ni la culminación del proceso. Es parte de la ruta que se transita hacia la construcción de la verdad y que, más allá de

responder a preguntas o dar información considerada reveladora, abre paso a la reflexión y a pensar qué sigue, teniendo como objetivo la no repetición del conflicto a pesar de las condiciones que aún persisten y que dificultan el avance hacia ese propósito, según análisis de la Comisión.



“Se necesita tiempo para asimilar este tipo de situaciones, porque no es como una noticia que pasa al día siguiente. Que estuvieran dos de los máximos responsables de las organizaciones que ejercieron la violencia contra la población civil es ya un hecho muy importante. Es un elemento que no ha pasado en ningún conflicto en el mundo”, analiza el comisionado Carlos Beristain, quien fue el guía durante las reuniones privadas, junto con su colega Leyner Palacios.



Para Beristain, este tipo de encuentros son el espejo en el que Colombia necesita mirarse, puesto que, en este en particular, se mostró que hay otros actores involucrados en la dinámica del conflicto, que el Estado tiene un papel en el esclarecimiento de la verdad y en el reconocimiento de lo que pasó, que hubo todo un entramado que involucró a distintos sectores y que, aunque mucho ya se haya oído, es fundamental contrastarlo para el esclarecimiento de la verdad y, especialmente, en

atención a las víctimas.

“A ellas todo esto les da tranquilidad porque les ayuda a dar sentido a lo que han sufrido. Ellas sienten que la negación de la historia es la negación de su dolor y cuando esa historia no se niega, por más horrenda que sea, ellas perciben que no hay negación de su dolor y eso es positivo para ellas —agrega Beristain—. Puede que no suceda lo mismo para otros a quienes estas verdades les ponen los pelos de punta”.



Las 18 víctimas que estuvieron en el encuentro privado, que también asistieron al público, provenían de diferentes territorios: Montes de María, Tulapas, Turbo, Urrá, Cacarica, El Darién, sur de Bolívar, Catatumbo, entre las principales regiones; Huila, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Chocó, Meta, Casanare, entre algunos de los departamentos, y Bogotá, como distrito capital. Se trataba de 18 personas que representaban el dolor de todas las que padecieron los horrores de la guerra en sus diferentes tipos, en distintos lugares.

Antes de los dos encuentros, las víctimas enviaron sus demandas de verdad a los dos excomandantes para que estos conocieran sobre qué se iba a indagar y no se excusaran en la sorpresa de las preguntas para evadirlas. A partir de los cuestionamientos de los afectados presentes, la sesión se dividió en dos grandes bloques temáticos para darle un orden: uno, relacionado con la verdad y los porqués;

el otro, enfocado a saber qué otros responsables participaron, cuál fue el entramado,

quién facilitó con ellos estas acciones contra la población civil y qué hacer para que esto no se repita.



Precisamente, los temas del segundo bloque han surgido persistentemente en la mayoría de los encuentros y en un sondeo que la Comisión hizo antes de este reconocimiento. Estas opiniones les dieron más respaldo a los comisionados que estuvieron en el encuentro público para insistir en buscar las respuestas, de la voz de Mancuso y Londoño, que muchos estaban esperando y que serán contrastadas por

la Comisión.

Con respecto a que finalmente todo conduzca a la no repetición, se ha insistido en que es fundamental analizar las causas de la guerra y el trabajo de la institución apunta a ese objetivo. Sobre esto, los propios excomandantes se refirieron a que una de ellas es la forma como el Estado está presente en los territorios.



“El papel del Estado es una pregunta que la Comisión va a tener que responder. Ahí hay una realidad que hay que abordar y más viendo lo que nosotros llamamos los factores de persistencia del conflicto armado luego de la desmovilización del paramilitarismo, de las Auc, de las Farc. La continuación de otros grupos, de otros mandos, de estructuras por el control territorial, lo que ha pasado con la desmovilización de las Farc y el papel que siguen teniendo parte de sus disidencias y otros grupos es preocupante”, enfatiza el comisionado.

Si bien aún se está digiriendo lo dicho en estos encuentros, hay varios elementos que se expusieron y que mostraron la dimensión de la complejidad del conflicto armado en Colombia. “Sale la deshumanización de la víctima,que se convierte en objeto de desprecio: ‘tu vida no vale nada’. Si había un objetivo militar, se mataba a concejales. Si había una lista de colaboradores de la guerrilla o sindicalistas, se les mataba. La respuesta a los porqués de la estigmatización –analiza Beristain–. A ellos (excomandantes) también los lleva a analizar su propia deshumnización.El reconocimiento tiene que llevar a un examen crítico del pasado desde el punto de vista ético y moral, y eso pasa por la humanización de las víctimas. El punto de quiebre del discurso es cuando se encuentran por delante a la víctima” .

Si bien lo dicho por Mancuso y Londoño será contrastado por la Comisión, aún se están

gestando más reconocimientos, pues estos son vitales para las víctimas. Sin embargo, el trabajo de la Comisión se acerca a su recta final pues en noviembre del 2021 debe entregar el Informe Final.



Como reflexión de cierre sobre este encuentro, Beristain dice: “La paz hay que tomarla en serio, si no Colombia va a estar condenada a otros 20 años de repetición”.

Un encuentro que les dejó más interrogantes

Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso hablaron con las víctimas en la Comisión de la Verdad. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es la finalidad de esta verdad que dicen los responsables? ¿A quiénes va a servir? ¿Esto sí se va a saber? ¿Cómo se va a detener la guerra, cuando el entramado está intacto en los territorios y el Estado (los gobiernos) se encarga de alimentarlo? son parte de las inquietudes que quedaron entre las víctimas que asistieron tanto al encuentro público (que se transmitió por el tiempo.com, el 4 de agosto) como al privado con Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y Rodrigo Londoño, excomandante de las antiguas Farc-Ep y firmante

del acuerdo de paz.



En el encuentro privado participó un grupo de víctimas del conflicto armado, de distintos territorios, sectores, edades, géneros, pueblos y culturas y condiciones sociales, que expresaron ante los responsables sus demandas de verdad y la necesidad de que ellos, como máximos responsables, hablaran con sinceridad, honestidad, sin evasiones ni justificaciones.

Esperaban también un reconocimiento sincero del daño causado. Preguntaron sobre las situaciones específicas vividas, las razones por las cuales se ensañaron contra ellas, por qué las involucraron, por qué la sevicia y la degradación, y pidieron la verdad acerca de quiénes estaban detrás de dichas acciones.



Uno de los aspectos que llamaron la atención fue la sorpresa ante ciertas revelaciones, pues muchas víctimas creían tener mucho conocimiento de las situaciones y se sintieron aturdidas ante la realidad de que, detrás de los responsables directos, hay todo un rompecabezas en el cual faltan muchas fichas, y que el país no conoce acerca de todo el entramado que hay detrás de la guerra, lo que se denomina ‘los máximos terceros responsables’.



Para algunas, escuchar a los responsables responder sus preguntas reafirma la dificultad, pero también la importancia de avanzar en estos procesos. A otras, las respuestas les han ayudado a entender y a reafirmar sus propias explicaciones. Pero para otras, no hay muchos avances; incluso señalan que ha generado mayor insatisfacción: perciben en los responsables mucho de justificación, que lo hacen sin

autenticidad ni sinceridad y que hablan desde sus conveniencias políticas o intereses personales.