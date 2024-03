The Palm Beaches: joya paradisiaca de Estados Unidos

Entre icónicas palmeras, de más de 120 años; edificios simétricos, con puertas y ventanas arqueadas al estilo Neomisión, Art Deco o Mediterranean Revival; 76 kilómetros de playas a lo largo de la costa Atlántica; una variedad de cocteles y mariscos a la mesa; 19.100 habitaciones de hotel y camisas guayaberas, el tren Brightline conecta West Palm Beach y Boca Raton a Miami, Fort Lauderdale y Orlando. West Palm Beach y Boca Raton son dos de las 39 ciudades y pueblos paradisiacos que integran The Palm Beaches, “el primer, el original y el único destino resort de Estados Unidos”.

Con más de 126 años de historia y tradición, viajar a The Palm Beaches es hacer un viaje en el tiempo, donde el pasado se mantiene reflejado en sus fachadas, vías y playas, aun con el pasar de los años. Ya sea por tierra, mar o aire, The Palm Beaches está ubicada en el sureste de Florida, al norte de Miami y del sureste de Orlando, se erigen como las joyas paradisiacas de Estados Unidos, donde algunas de las familias más influyentes de ese país vivieron hace más de 120 años, ofreciendo más de cien atracciones y unos 200 espacios de arte, historia y entretenimiento para toda la familia.

“The Palm Beaches fue el primer, el original y el único destino turístico del país gracias a la visión de Henry Morrison Flagler, quien llegó a los finales de 1800 y estableció el primer destino de resorts, posteriormente esto desencadenó todo el tema de desarrollo turístico. Aquí el sentir es muy diferente: desde que tomas el tren Brightline en Miami ya comienzas a vivir una experiencia de lujo y relajación. Tenemos una gran diversidad de actividades para toda la familia y ajustadas al bolsillo de todos, desde parques naturales, deportes, hasta planes gastronómicos y culturales y, uno de los más populares, las compras, con el centro comercial The Gardens Mall, que reúne a más de 160 de las marcas más icónicas del mundo”, sostuvo Erick Garnica, vicepresidente asociado de ventas internacionales de Discover The Palm Beaches, organización de marketing turístico del condado de Palm Beach.

Así, el recorrido por las 39 ciudades, empezando en el sur por Boca Ratón y finalizando al norte en Júpiter, incluye desde restaurantes galardonados, museos y playas, hasta 160 arrecifes artificiales que bordean la corriente del Golfo del océano Atlántico y aproximadamente 160 campos de golf que han valido para que The Palm Beaches sea reconocida como la Capital del Golf de Florida y la Capital Cultural de la Florida.

Gracias a su diversidad de actividades, el número de turistas va en aumento. Tan solo en el 2023 The Palm Beaches recibió a más de 9.4 millones de visitantes, de los cuales 20.000 fueron colombianos, siendo este el séptimo mercado más importante para este destino, razón por la cual han diseñado una serie de paquetes turísticos asequibles para que cada vez sean más los viajeros de Colombia al primer resort de EE.UU.

El hoyo en uno de Florida

The Palm Beaches alberga unos de los mejores campos de golf del mundo. Foto:Cortesía Discover The Palm Beaches

Los visitantes pueden jugar en aproximadamente 160 campos de golf públicos y privados de primer nivel mundial, entre los que se encuentran las famosas calles del PGA National Resort, el campo de golf Okeeheelee Golf Course, el Palm Beach Par 3, y resorts con campos de golf como en al hotel The Breakers Palm Beach, el Seagate Country Club de The Seagate Hotel & Spa y el resort The Boca Raton.

Además de albergar algunos de los mejores campos del mundo, la capital del golf de Florida también cuenta con tiendas profesionales e instalaciones de enseñanza, como el Leadbetter Golf Academy y John Webster Golf Academy.

El lujo de estos campos es tal que más de 60 golfistas profesionales, de todas las épocas, entre los que se encuentran Ernie Els, Rickie Fowler, Rory McIlroy, Jack Nicklaus, Camilo Villegas y Tiger Woods residen o han residido en The Palm Beaches debido a las opciones de juego y campos durante todo el año.

Siguiendo el paso de la historia

Whitehall es un Monumento Histórico Nacional y está abierto al público como el Museo Flagler, con visitas guiadas, exhibiciones y programas especiales. Foto:Cortesía Discover The Palm Beaches

En la ciudad de Palm Beach, por ejemplo, se encuentra el Museo Henry Morrison Flagler, “un impresionante monumento que sirvió de hogar a la familia Flagler durante décadas, llamado Whitehall. La historia de este emblemático edificio es tan fascinante como intrincada, pues el edificio fue un regalo a la tercera esposa de Flagler, Mary Lily Kenan Flagler, y sirvió como refugio invernal de la pareja desde 1902 hasta la muerte de Henry Flagler en 1913. Tiene más de 70 habitaciones y 100.000 pies cuadrados de espacio, el cual está lleno de antigüedades de la época. Existen diez impresionantes relojes repartidos por las habitaciones de la casa, cada uno de ellos en perfecto estado de funcionamiento”, explicó Garnica.

Pero la oferta de museos no para allí. Todo el destino cuenta con, al menos, 200 espacios de arte, historia y entretenimiento entre los cuales se encuentran museos menos conocidos, como el Museo y Faro de entrada de Júpiter conocido como el Jupiter Inlet Lighthouse and Museum, donde los invitados pueden subir al emblemático faro de 1860, o pasear por un museo de historia marítima ubicado en un edificio de la Marina restaurado de la Segunda Guerra Mundial. El Museo también ofrece programas de eventos únicos como 'Caminata por la historia' y 'Yoga crepuscular en el faro'.

Líderes en actividades ecuestres

El National Polo Center cuenta con los mejores equipos y jugadores de polo. Foto:Cortesía Discover The Palm Beaches

La comunidad de Wellington, en el oeste de The Palm Beaches, es uno de los lugares principales del mundo para el polo y la actividad ecuestre. De hecho, el National Polo Center cuenta con los mejores equipos y jugadores de polo, lo que los convierte en las capitales ecuestres del invierno.

“En Wellington International, un centro de actividad y excelencia ecuestre, los sábados por la noche atraen a miles de personas para ver a deportistas ecuestres reconocidos mundialmente compitiendo en deportes de alta intensidad, seguido de oportunidades para disfrutar la vida nocturna con la misma energía. Además, el condado es el hogar de The Gauntlet of Polo, The Winter Equestrian Festival y el Grand Champions Polo Club en Wellington, entre otros”, destacó Garnica.

Potencia gastronómica

The Palm Beaches ofrece una variedad de platos para todos los paladares. Foto:Cortesía Discover The Palm Beaches

Desde restaurantes frente al mar hasta restaurantes al aire libre, entre quioscos, cafeterías y establecimientos de lujo, The Palm Beaches ofrece un diverso panorama gastronómico de la región, en donde muchos de sus chefs han sido galardonados con premios de alto nivel en la cocina.

Por ejemplo, a pocas cuadras del océano, en Juno Beach, AquaGrille ofrece una experiencia gastronómica con una decoración moderna inspirada en una casa de playa. “Allí sugerimos degustar el pollo caribeño, el salmón con soja y miso o el filete a la pimienta”, indicó el vicepresidente asociado de ventas internacionales de Discover The Palm Beaches.

En Júpiter, The Parisian Restaurant & Wine Bar ofrece un pedazo de París en cada plato. “Aquí sugerimos empezar con la tarte flambee, un hojaldre cubierto de cebolla caramelizada, manteca de cerdo, queso y crème fraiche; y los mejillones marinados en una cremosa salsa de vino blanco y chalota con pomme frites o el steak tartare”, expresó el vicepresidente Garnica.

El epicentro de reconocidas marcas del mundo

Los outlets de The Palm Beach son reconocidos por ofrecer las marcas más lujosas del mundo. Foto:Cortesía Discover The Palm Beaches

Chanel, Michael Kors, Louis Vuitton, Tiffany & Co., Gucci y Ferragamo son tan solo algunas de las 160 marcas más icónicas del mundo concentradas en un solo lugar: The Gardens Mall, un centro comercial ubicado en el corazón del norte del condado de Palm Beach donde los turistas podrán cumplir su sueño de llevar el lujo en sus compras.

No obstante, los visitantes también pueden visitar Mizner Park o el Royal Palm Place o Town Center en Boca Ratón, donde más de 200 minoristas de lujo ofrecen diversos productos. También muy popular para la región es Worth Avenue y la Royal Poinciana Plaza, ambos situados en el puebo de Palm Beach.

Finalmente, y para aquellos que viajan con niños, Boca Ratón alberga varias atracciones para familias. Uno de ellos es Boomers, un parque de diversiones con minigolf, laser tag, carros chocones y juegos, entre otros. Por su parte, en Gumbo Limbo Nature Center los visitantes aprenden sobre plantas y animales nativos del sureste de Florida, mientras que Boca Ice Fine Arts Center ofrece carros chocones en hielo y patinaje sobre hielo. Situado en Jupiter y en West Palm Beach también se encuentran una abundancia de actividades para las familias como Bowlero, Busch Wildlife Sanctuary, Loggerhead Marinelife Center, Lion Country Safari, COX Science Center and Aquarium y muchos más.

Si quiere conocer más de esta colección de sus 39 ciudades y pueblos, descubra más en ThePalmBeaches.com/es.

