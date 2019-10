Teusaquillo tendrá nueva sede para la alcaldía local

“Me encanta vivir aquí”, dice Alejandra Pulido, habitante del barrio Pablo VI. “Me encanta levantarme cada mañana y escuchar los pajaritos casi al lado de mi ventana, poder salir a trotar al parque Simón Bolívar a pocas cuadras y tener el privilegio de vivir con tanto verde a mi alrededor, por mí no me iría nunca de este sector”.



Alejandra llegó a Pablo VI hace cinco años y cuenta que –aunque ha vivido en más lugares de Bogotá– ninguno la enamoró tanto como Teusaquillo por su centralidad y por su cantidad de espacios de calidad.



Según el Observatorio del Espacio Público de Bogotá, Teusaquillo es la localidad de Bogotá con un mayor índice de espacio público efectivo por habitante, es decir, con mayor cantidad de espacios verdes, parques, plazas y plazoletas. Con más de 13 metros cuadrados por habitante, podría decirse que es la localidad ‘verde’ de Bogotá.

Y aunque Teusaquillo tiene una población aproximada de 140.000 habitantes, no cuenta con una sede de alcaldía local propia.



Sin embargo, eso cambiará en diciembre de este año, cuando se inaugure la nueva sede que se presupuesta como un complejo administrativo integral para la localidad.

“El proyecto se inició en 2016. El diseño tiene 12 pisos, con espacio para cada área de funcionamiento de la alcaldía”, explica Luisa Gómez, arquitecta de apoyo del despacho para la construcción de la nueva sede.



La arquitecta cuenta que en el primer piso de la edificación funcionará el área de información de la alcaldía y entre segundo y tercero: atención a la ciudadanía.

Algunas de las novedades son que en este edificio también funcionará la Junta Administradora Local (JAL) y se equipará una ludoteca, una biblioteca y un gimnasio.



“La necesidad primordial que tiene actualmente la alcaldía es el espacio. Estamos en un hacinamiento total, igualmente, en cuanto a archivos no tenemos el espacio que se requiere. Por eso lo que se propone con esta nueva sede es mejorar estos espacios y el mobiliario tanto para funcionarios como para los ciudadanos”, expone Gómez.



Por otro lado, cuenta, la ubicación de esta nueva sede también se pensó por lo estratégica de la zona. “Es una zona central para los habitantes de la localidad”.

Yolanda Duarte vive en Teusaquillo hace 33 años. Es vecina del barrio La Soledad, lugar al que llegó en la década de los 80.



“Se dice que esta era una hacienda y la propietaria se llamaba Soledad, de ahí el nombre”, cuenta. De esta zona, Yolanda destaca la alameda del Park Way, un corredor que va por la avenida 24 entre calles 45 y 39, lugar de entretenimiento y disfrute de residentes y visitantes.



“En las tardes llegan personas de todas las edades. Es un punto de encuentro muy bonito y muy agradable porque tiene alrededor gran cantidad de oferta gastronómica y cultural”, dice.



De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), cuya sede además se encuentra en este sector, la construcción del Park Way se dio a mediados del siglo XX y fue obra del arquitecto austriaco Karl Brunner.



Por otro lado, la alcaldía local de Teusaquillo destaca las inversiones en términos de malla vial. “Para 2017, tenemos dos contratos en ejecución en los que estamos interviniendo 22 segmentos viales, de los cuales nos faltan cuatro por entregar. Esto se hará en noviembre”, afirman.



Para el contrato de 2018 se han venido interviniendo 14 segmentos viales y se dejarán contratados 24 segmentos más, para vigencia 2019. Igualmente se destacan las intervenciones en 12 parques por toda la localidad.

El parque San Luis, una de las intervenciones destacadas

Con los recursos de la vigencia del año 2017 se ejecutaron seis parques. En ese año se destaca la intervención en el parque del barrio San Luis, en la calle 60 con carrera 20.

Duban Arias, del equipo supervisión de parques de la alcaldía de Teusaquillo, resalta algunos de los trabajos que se realizaron en esta zona: “Se reconstruyó la cancha múltiple y se hizo mantenimiento y dotación de mobiliario urbano”.



De acuerdo con Arias, en este parque se tuvo en cuenta la vocación infantil, por lo que se incluyeron juegos de última generación como la araña, una red de cuerdas para el disfrute de los menores.



Alexandra Buitrago, vecina de San Luis, dice que estas obras han cambiado la relación de los visitantes con el espacio. “Ahora el parque realmente es para hacer deporte y recrearse. Ahora veo más gente usándolo y eso mejora incluso la seguridad del sector”.

Algunas de las inversiones en Teusaquillo

Más cámaras de Seguridad

Frente al componente de dotaciones, en 2017 se firmó el convenio con la Secretaría de Seguridad y todos los fondos de desarrollo local para la dotación de 68 cámaras de videovigilancia en Teusaquillo: 28 de ellas gestionadas por la alcaldía local y el restante por la Alcaldía Mayor. El costo total del contrato es de 622’599 millones de pesos.



Parques más dignos

En el sector Campín Occidental se intervino el parque Campín Occidental 3, ubicado en la carrera 35, costado oriental, entre calles 60 y 62, con una inversión aproximada de $ 164.000 millones. Allí se instalaron juegos infantiles de última generación y se realizó la instalación de mobiliario urbano que mejorará el estado de este espacio.



Rondas por el río arzobispo

La alcaldía local de Teusaquillo –en conjunto con la Policía, el equipo de los Ángeles Azules y Lime– ha realizado 12 operativos de intervención al canal del río Arzobispo, sobre la diagonal 40.ª, donde se ha realizado “desmonte de cambuches, recuperación de espacio público, atención a ciudadano habitante de calle y limpieza de la zona”.

Curiosidades del sector de Teusaquillo

50.000 estudiantes en la Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia fue creada en 1867 por el Congreso de la República y empezó a funcionar un año después bajo la rectoría de Manuel Ancízar. Actualmente, queda ubicada en Teusaquillo y cuenta con unos 31.000 estudiantes.



2 imprentas tenía Bogotá en 1812

En 1894, en el gobierno del presidente Miguel Antonio Caro, Bogotá adquirió una imprenta oficial, que hoy se ubica diagonal al centro comercial Gran Estación. Anteriormente, la ciudad contaba con dos: La Imprenta del Gobierno y El Sol.



32 ediciones de la Feria del Libro

Este año se celebró la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Corferias, otro de los puntos clave de la localidad de Teusaquillo. En total, 605.000 personas asistieron en 2019 a este importante evento.

La alcaldía local de Teusaquillo le cumplió a su localidad

La alcaldesa local de Teusaquillo, Luisa Fernanda López, destaca los avances de esta administración para la localidad. En cuanto a parques, la inversión total a lo largo de estos cuatro años fue de más de 2.400 millones de pesos.



“Esa inversión se ve reflejada en mejores parques para nuestros niños y adultos, que cuentan con mejor mobiliario e infraestructura, situación que me satisface porque estoy convencida de que la recreación y el deporte mejoran la calidad de vida de los habitantes de la localidad”, apunta.



Por otro lado, recalca: “Sacamos adelante el proyecto de la nueva sede administrativa de la alcaldía local, que a mi llegada se encontraba estancada. En estos momentos ya estamos en un 85 por ciento de ejecución y a punto de la entrega final”.



El costo total de esta nueva sede es de 22.000 millones de pesos. En cuanto a malla vial, la alcaldía local ha invertido más de 10.900 millones de pesos, se resaltan los trabajos de mantenimiento en las vías alrededor de Corferias, en la calle 25 b entre carreras 33 y 39, una zona de alto flujo de visitantes. En total, la alcaldía local de Teusaquillo intervino 36 segmentos viales durante toda esta administración.