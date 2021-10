Sergio le apuesta a un centro de pensamiento y Juan, a la política global

Esta es la tercera entrega de ‘Generación sin Fronteras: una agenda para el futuro’, donde 56 jóvenes líderes del país, con iniciativas sociales, fueron capacitados en marketing digital con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA.

Paloma y Semáforo, de Cáustica, entrevistaron a Sergio Mosquera Córdoba y Juan Pablo Arévalo, dos jóvenes del país que con sus iniciativas sociales buscan transformar los entornos en los que viven.



Paloma: Hoy conversamos con Sergio, de la plataforma Libremente FM, y Juan Pablo, director nacional de la Alianza Global de Jóvenes Políticos Colombia (Aglojoven), sobre sus proyectos y cómo ‘Generación sin Fronteras’ los ayudó a llegar a más personas.



Aclaremos que la juventud es la etapa de vida entre los 14 y 28 años de edad (así que se me van bajando del bus los que se creen jóvenes y ya están en el tercer piso. Lo siento.)



En nuestro país, según el Dane, se estima que hay una población de 12’672.000 jóvenes aproximadamente, lo que quiere decir que ellos componen el 25 % del total de la población. Esto quiere decir que uno de cada cuatro colombianos son retoños entre los 14 y 28 años de edad.

Semáforo: Sergio hace parte de una iniciativa llamada Libremente FM, una plataforma informativa por y para jóvenes. Sergio ¿cómo surgió esta idea?



Sergio: Libremente FM nació en medio de la cuarentena por la pandemia, cuando los jóvenes estábamos encerrados. Este distanciamiento nos hizo replantear la forma de comunicarnos y recibir información, especialmente en un momento en el que los jóvenes empezaron a hacer conjeturas, no solo frente a la pandemia, sino frente a cada una de las crisis estructurales por las que pasaba el país.



Originalmente empezamos con un podcast, por eso el nombre FM, pero ya vamos avanzado y tenemos otros formatos. Sumado a esto, comenzamos con el trabajo en redes sociales y construcción de una página web, en la que publicamos columnas de opinión y contenido artístico.



Semáforo: ¿Dónde están ubicados y cuántos son?

Sergio: El grupo directivo está en Bogotá, pero es diverso ya que hay gente de Ciénaga (Magdalena), del Meta, de Antioquia y yo que soy del Chocó.



Pero tenemos cerca de 150 colaboradores, dispersos por el país. Todos ellos nos ayudan con la generación de contenido, edición de video, fotografía y cualquier otro formato.



Semáforo: Por ejemplo, ¿qué hicieron hoy?

Sergio: Hoy hicimos un Facebook Live en el que hablamos de participación ciudadana, en especial de los jóvenes en las elecciones de los Consejos Locales de Juventud.

Recientemente publicamos un podcast sobre la crisis en Afganistán y la llegada de los migrantes a Colombia, con el fin de deslegitimar algunos de los tabúes que se han construido sobre esta población.



Semáforo: ¿A dónde quieren llegar con este proyecto de Libremente FM?

Sergio: Nuestra meta más grande es consolidarnos como uno centro de pensamiento; que sea netamente juvenil y que realmente logre incidir en la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. También queremos generar diálogos de alto nivel para que nuestras propuestas terminen en la agenda pública.

Semáforo: Pasando a lo que vieron en ‘Generación sin Fronteras’ ¿Cómo lo han aplicado a Libremente FM?

Sergio: Con ‘Generación sin Fronteras’ aprendimos una cantidad de herramientas, que van desde la hora de la publicación en cada una de las redes hasta la forma en la que se deben realizar las publicaciones; y para hacerlo más llamativo para las personas, nos enseñaron sobre su correcta redacción.



Algo que me pareció muy valioso fue que aprendimos sobre la segmentación del público para hacer publicidad de ADS y aumentar nuestro nivel de acogida entre los jóvenes.



Semáforo: Sergio, si yo quisiera ser uno de sus colaboradores y hacer parte de este proyecto ¿cómo me puedo unir?

Sergio: Es muy fácil pueden escribirnos a nuestras redes sociales (en Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como @Libremente.FM), tenemos un equipo que está pendiente de dar respuesta. También en nuestra página www.librementefm.com encontrará un botón que dice ‘Súmate’ para que se unan a este parche, que está abierto a jóvenes sin restricciones.

Aglojoven es una organización de carácter internacional presente en México, Venezuela, Guatemala, Bolivia y Colombia. Foto: EL TIEMPO

Paloma: Sergio, muchas gracias por tu tiempo y voy a chismosear la página porque me interesaría mucho ser parte de Libremente FM. Mientras tanto, volviendo con mi pequeña adicción a las cifras, déjenme contarles que, si bien en el país hay aproximadamente ocho millones de jóvenes colombianos entre los 18 y 26 años, la Registraduría Nacional estima que en las más recientes elecciones apenas votaron tres millones.



Por esto, nos encontramos con Juan Pablo, quien es el director nacional de la Alianza Global de Jóvenes Políticos Colombia (Aglojoven).



Semáforo: De una vez quiero comenzar preguntándole a Juanpa ¿a qué se dedica Aglojoven Colombia?

Juan Pablo: Aglojoven es una organización de carácter internacional presente en México, Venezuela, Guatemala, Bolivia y Colombia, que busca generar espacios de promoción y participación juvenil desde las perspectivas académicas, social y política. Todo esto para que los jóvenes seamos protagonistas de diferentes espacios, podamos participar y tomar el liderazgo en diversos procesos, proyectos e iniciativas desde nuestros territorios.



Semáforo: Ya entiendo por qué el global está en el nombre de la organización. Pero, ¿cómo nació este proyecto?

Juan Pablo: Básicamente se dio por una serie de protestas que se presentaron en las ciudades capitales, en las que los jóvenes fueron protagonistas y en donde hubo violencia. En ese contexto se presentaron noticias informando que varios jóvenes fueron asesinados, entonces se creó un espacio para poder hablar y construir desde la diferencia, y un espacio formativo y significativo sobre la contextualización y construcción de paz en Colombia.



Esto lo hicimos teniendo en cuenta los enfoques de género, de diversidad sexual, de medioambiente, derechos humanos y la educación.



Fueron unos conversatorios en los que diferentes organizaciones vinieron a facilitar un espacio virtual, donde 50 jóvenes de todo el país pudieron realizar diálogos entre ellos y generar procesos reflexivos que terminaron en una cartilla. Lo que queremos es hacer un llamado al diálogo, a la construcción de paz y al cese de violencia tanto por entidades estatales y civiles, y que los jóvenes no pusiéramos más esas cifras de violencia que se presentaron durante el paro.



Semáforo: Me parece que 'pintado' de esta forma hacen que la política sea más llamativa para los jóvenes. Precisamente, ¿dónde están ubicados y cómo se pueden contactar con ustedes?

Juan Pablo: Yo estoy en Cali, pero la iniciativa es a nivel nacional. En los conversatorios se les preguntaron a unas 50 personas de diferentes partes del país: Cali, Cauca, Costa Caribe, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, entre otros. Además, también buscamos promover la diversidad cultural, racial, pero también geográfica, porque para construir país y hacer paz en Colombia necesitamos incluir también a estas diversidades.



Para contactarnos, los interesados lo pueden hacer en nuestra página www.aglojoven.org/wp/, en Instagram como @aglojoven.co; en Twitter como @AGloJoven_co, y en Facebook aparecemos como @AGloJoven.co.

Semáforo: Me gusta mucho eso de la inclusión de diversidad geográfica. Y para finalizar Juan Pablo, ¿qué aprendiste de Generación sin Fronteras y cómo lo usado para Aglojoven?

Juan Pablo: Aprendí de Generación sin Fronteras algunos tips para poder contar historias, a realizar estrategias a la hora de comunicar y, actualmente, lo he aplicado ya que yo soy el community manager de Aglojoven.



Con lo que aprendí puedo aportar en la construcción de un post, copy o historias en diferentes áreas. Esperamos que tengamos más talleres y podamos seguir creciendo para poder empatizar más con nuestro público objetivo y poder transformar el país a través de medios digitales.



Paloma: A Sergio y Juan Pablo muchas gracias por su tiempo, por contarnos las iniciativas tan bacanas que tienen y, sobre todo, por esas cifras que nos dieron. Esperamos que les lleguen a muchas más personas y puedan transformar sus entornos. ¡Que les vaya bonito!

