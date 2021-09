Teatro Colsubsidio: lo mejor del arte en su mayor expresión

Volver a encontrarse con las artes, la danza, la cultura y la música es quizás uno de los mayores deseos de los colombianos. Y es que sin duda, la pandemia le arrebató al mundo entero la posibilidad de asistir a miles de espacios culturales, que se movían al ritmo de guitarras, trompetas, maracas y bajos.

Pero llegó el momento del reencuentro entre el público y los artistas, y en ese sentido, el Teatro Colsubsidio se tomará la ciudad con una programación que ofrecerá maravillosos conciertos, con artistas que estaban ansiosos por volver a pisar un escenario.



“Queremos que todo el mundo se entere de esos momentos tan especiales que van a poder vivir en lo que resta del año en el Teatro Colsubsidio. Para nosotros es algo muy simbólico el hecho de que esta segunda edición y temporada de boleros, la hayamos denominado Contigo Aprendí, pues somos muchas las generaciones herederas del bolero, es decir, nuestros padres se enamoraron con boleros, nuestros abuelos se enamoraron con boleros, algunos de nosotros mismos nos hemos enamorado con boleros o acercado al bolero por alguna razón, y desafortunadamente, los espacios para el bolero parecieran no estar muy vigentes, a pesar de que musicalmente y artísticamente, está muy vivo”, afirma Paulo Sánchez, gerente del Teatro y Cultura Colsubsidio.



‘Contigo Aprendí’ no solo será un tributo a un género que le trae recuerdos a muchas personas, también implicará la reapertura de la sede del Teatro Colsubsidio ubicada en la calle 26 que, además, pasó por una transformación en la parte de la mecánica teatral, donde se produce la magia de los teatros.



“Hemos compuesto una agenda muy simbólica porque también reabriremos el Teatro. Estábamos haciendo actividades en el Cubo de Colsubsidio, otra infraestructura que adecuamos para albergar unos conciertos, de los cuales ya llevamos alrededor de 21 espectáculos presentados desde abril hasta hace unos pocos días. Sin embargo, Contigo Aprendí será un concierto estelar que significa bastante para el equipo, con artistas que representan mucho en la música latinoamericana y el mundo”, continúa Sánchez.



Boleros a piano y voz



Jon Secada y Gonzalo Rubalcaba serán dos de los artistas que harán presencia en el escenario del Teatro Colsubsidio con su proyecto ‘Solos’, un homenaje a grandes temas nostálgicos y todo lo que gira alrededor de las canciones y melodías que hacen parte de la historia del bolero.



“Este concierto que vamos a tener en el Teatro Colsubsidio tiene que ver mucho con nuestros discos. Por coincidencia, el tema de nuestro disco tiene que ver con eso. Es un tributo a grandes compositores y canciones de la historia de una fuente de tanto talento que fue parte de lo que es Cuba (…) Este disco fue un deseo de nosotros de hacer algo especial, una idea que me entró a mí y Gonzalo estaba disponible para hacer el disco”, dice Jon Secada, cantautor.



El público colombiano siempre ha sido cercano al bolero, por lo que Gonzalo Rubalcaba, desde el jazz, y Jon Secada, desde su historia de compositor y cantante, decidieron unir dos universos con la finalidad de explorar el bolero y la esencia afrocubana.



“Tanto yo como Jon venimos de familias que están de alguna manera ligadas a esa raíz musical. Tiene que ver con la música cubana, bailable, popular, pero, especialmente, todas las vertientes que están vinculadas al bolero (…) Llegamos a un momento de la historia del bolero en donde salió un movimiento que se llamó Filin, que de alguna manera es una expansión o evolución del propio bolero, con unos ingredientes que crean contraste entre este llamado Filin y el bolero. De eso trata este disco, específicamente de compositores y obras que están ligadas al movimiento Filin como tal, que tiene conexiones con el jazz”, cuenta Gonzalo Rubalcaba, pianista y compositor.



Voz y piano será el formato que utilizarán Jon Secada y Gonzalo Rubalcaba para formar una conexión musical a partir de dos instrumentos que serán los encargados de despertar en el público millones de sentimientos.



“Hay algo más y es el juego de palabras con el nombre del disco, Solos, pues no estamos tan solos. La idea es crear una estética orquestal a partir de dos elementos y ahí es donde está el reto de un proyecto como este, donde de repente la voz cantante puede estar de un lado, del otro o en el instrumento. Pero además, el piano tiene que jugar el papel de entender en qué momento, qué colores, qué estado de ánimo y qué diseños métricos y rítmicos son los que deben ir en cada momento, para que pase algo o intentamos que pase algo, que es lo que siempre busco cuando se toca Solo, que el público sienta que no hace falta otra cosa”, puntualiza Rubalcaba.



La agenda cultural



El Teatro Colsubsidio reabre sus puertas el próximo 23 de septiembre presentando el segundo Festival Bolero, Contigo Aprendí, que juntará a algunos de los músicos cubanos más importantes del género y continuará los próximos meses con grandes exponentes del jazz y el folclor de nuestro país. Su agenda cultural estará llena de festivales y músicos de la talla de Jon Secada y Gonzalo Rubalcaba, Yamandu Costa y Kenny Garrett, entre otros artistas.



Segundo Festival Bolero, Contigo Aprendí



Del 23 al 25 de septiembre: Concierto inaugural que contará con Jon Secada y Gonzalo Rubalcaba, presentando su disco 'Solos', un dúo magistral que le rinde homenaje a un importante legado histórico y cultural.



El 24 de septiembre: Por primera vez en Colombia Gema Corredera, con un espectáculo en donde el bolero y el Filin cubano se conjugan a través de su calidad vocal con la canción brasileña y el flamenco, a los cuales incorpora elementos del jazz, creando una brillante compilación de música contemporánea única en su clase.



El 25 de septiembre: Dará un concierto Malena Burke, una intérprete característica por la fuerza y energía en su timbre vocal, que consolida géneros como el son, la balada, el chachachá y el bolero.



Segunda versión del Festival Sinfónico



El 1 de octubre se presentará el guitarrista brasileño Yamandu Costa junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, uno de los más grandes exponentes de su instrumento en la actualidad.



El 6 y 7 de octubre se presentará Marta Gómez junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, en donde celebrará 20 años de trayectoria artística grabando su próxima producción discográfica en el Teatro Colsubsidio.



Primera versión Festival Internacional de Jazz



El 10 de noviembre se presentará Santiago Sandoval, guitarrista eléctrico colombiano con amplia trayectoria estrenando en vivo su más reciente producción discográfica.



El 11 de noviembre se presentará Chano Domínguez, Hamilton de Holanda y Chris Potter, un trío de antaño, con una fusión entre el jazz y el flamenco que explora las complejidades de ambos géneros para crear una muestra de tradición cultural e innovación.



El 12 de noviembre se presentará Kenny Garrett, saxofonista que ha tocado con las leyendas del jazz Art Blakey, Woody Shaw y Miles Davis y ahora es considerado el saxofonista más brillante del mundo del jazz.



El 17 de noviembre se presentará Antonio Arnedo haciendo un homenaje a los 25 años de su primer disco 'Travesía', una de las grandes demostraciones de jazz en Colombia, que mezcla géneros tradicionales con estándares de otros géneros del mundo.



Otros conciertos



Conversación y canciones; una noche en el barrio cósmico



El 2 de octubre se llevará a cabo la presentación del libro Historias Musicales del Barrio Cósmico de Betto Arcos, periodista musical mexicano, con más de veinte años de labor, en donde plasmó una colección de 150 historias, perfiles, reportajes y crónicas en torno a la música. Este espectáculo será presentado a manera de “concierto dialogado” junto a la cantautora Victoria Sur y su banda, el tiplista David Heincke, Giovanni Parra y Nicolás Ospina.



Quinteto Revolucionario



Entre los muchos eventos que se han hecho en el mundo este año para conmemorar el natalicio número 100 del gran Astor Piazzolla, el Teatro Colsubsidio presenta al Quinteto Revolucionario el 16 de octubre celebrando la publicación de '100 años', un fantástico repaso de una selección de 12 de los capítulos más relevantes de la historia del compositor y bandoneonista.



Franja infantil: La Sinfonía de los Bichos Raros



El 30 y 31 de octubre se presentará Puerto Candelaria junto al grupo Rap Bang Club y Delfina Dib con La Sinfonía de los Bichos Raros, que narrarán una colorida sinfonía y la celebración de la rareza.



La Sinfonía de los Bichos Raros es un espectáculo de Merlín Producciones y el Teatro Colsubsidio, que une ciencia, música urbana y baile, en un musical divertido y educativo pensado en especial para los niños, pero que disfrutará toda la familia.



Lanzamiento 'Humano' de Katie James



El 27 de noviembre se presentará la cantautora anglo-inglesa Katie James, con el lanzamiento de su último trabajo discográfico 'Humano', que trata del reencuentro con un viejo amor, pero con otros ojos, a la luz de un nuevo sol.



Cada evento contará con las medidas de bioseguridad como aforo limitado y el uso obligatorio del tapabocas, entre otros.



Para mayor información ingrese a www.teatrocolsubsidio.com y para compra de boletería a www.tuboleta.com​