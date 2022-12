75,23 por ciento de los egresados de este centro educativo están trabajando, el 16 por ciento decidieron continuar con algún programa de posgrado y el 2,3 por ciento son empresarios, según los datos de César Escobar, director de Egresados de la Universidad Externado de Colombia.

Al prestigio y reconocimiento académico de la Universidad Externado se suma el hecho de que a través de diferentes programas y estrategias ha logrado alcanzar una de las más altas tasas de ocupación entre los profesionales del país. Hoy sus egresados tienen gran demanda entre las instituciones y empresas del sector público y privado del país.Lea también: Especialización en Derecho de Tierras en la Colombia del posconflicto





“La universidad ha diseñado uno de los más completos y especializados programas de acompañamiento a sus estudiantes el cual les permite ser altamente competitivos en el mercado laboral. Reciben acompañamiento en habilidades blandas, emprendimiento, nuevas tecnologías, innovación y sostenibilidad; muchas de las características que demandan las empresas de cualquier profesional hoy en día”, indica Nelson Gómez Tejada, director de promoción y mercadeo de la Universidad Externado.

Quien ingresa a la Universidad Externado encuentra no solo algunos de los mejores programas educativos del país, sino un equipo docente con la experiencia y vigencia suficiente para garantizar que el conocimiento impartido los diferenciará de los egresados del resto de instituciones en Colombia, e incluso en el exterior.

Gómez también apunta a que el proceso de selección de los estudiantes hace que la universidad reúna en sus aulas al mejor talento, permitiendo con esto que quienes asisten al campus no vayan solo a clases, sino a permanentes espacios de networking.También le puede interesar: Especialización en Derecho del Medio Ambiente para proteger estos recursos

Apoyo al acceso a la educación superior

Pensar que ingresar a una universidad de las características del Externado es imposible por sus costos, es normal, pero la realidad es otra; esta casa de estudios es consciente de la difícil situación por la que atraviesan muchas familias en todas las regiones y niveles socioeconómicos y por eso ha consolidado numerosas alianzas para financiar a sus estudiantes, entre la que se destaca 'Educación Estrella' que cuenta con amplios plazos de pago y muy bajas tasas de interés.



“La facilidad en el trámite y el tamaño de las cuotas en Educación Estrella, sumado a sus bajos intereses, hace que esta sea una opción que realmente se traduce en una ayuda para los estudiantes”, explica Gómez Tejada.



Además de los programas como Educación Estrella, la universidad cuenta también con numerosos convenios con otras entidades. Con la Alcaldía Mayor de Bogotá tienen ‘Jóvenes a la U’, que financia el 100 por ciento de la matrícula de los beneficiados; con la Gobernación de Cundinamarca está ‘Transformando Vidas’, que financia hasta el 65 por ciento de la carrera: hasta un 40 por ciento por parte de la Gobernación y un 25 por ciento más por parte de la universidad.

“Entregamos además dos becas descuento del 20 por ciento a los dos mejores estudiantes de los más prestigiosos y reconocidos colegios del país. Una iniciativa muy interesante porque no está ligada exclusivamente a las notas, sino que los colegios postulan estudiantes destacados como el mejor artista, el mejor deportista o jóvenes que hayan desarrollado un proyecto de alto impacto a nivel educativo o en su comunidad”, cuenta Gómez Tejada.



“La Universidad Externado no tiene ningún sesgo y acoge estudiantes de todas las culturas, regiones y estratos, sin distintos de ninguna clase. Estos estímulos están diseñados para que todas las personas puedan llegar a la educación superior”, concluye Gómez Tejada quien, además, apunta, que el principal interés de este tradicional claustro es el de formar profesionales que aporten y contribuyan al progreso y al desarrollo del país.



“Un buen profesional no es solo aquel que estrictamente tiene los números claros, la teoría, el conocimiento, sino aquel que en su esencia está conectado con las necesidades de la sociedad en la que está inmerso, aquel que decide contribuirle y aportarle al país. Esa es la base del proyecto de la universidad y por eso nuestros estudiantes se destacan en los sectores público y privado, en el Externado somos más que una universidad, somos una comunidad, una familia que construye país” cierra Nelson Gómez, director de Promoción y mercadeo de la Universidad Externado.



Hoy continúan abiertas las inscripciones para las personas interesadas en uno de los 18 programas de pregrado o uno de los 233 de posgrado que ofrece esta universidad: https://www.uexternado.edu.co/admision/