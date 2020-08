Talento Caribe

Tradicionalmente, cuando se habla del talento en el Caribe no puede faltar mencionar a Shakira, Carlos Vives o el ‘Pibe’ Valderrama, pero estos no son los únicos talentos que tiene esta región para mostrar al mundo. No solo cantantes, sino también artistas plásticos, diseñadores, escritores y deportistas atraen los ojos del mundo hacia el país. Estos son algunos de los talentosos caribeños que ponen el nombre del Caribe en alto, en el escenario internacional.

Maria Isabel Rueda



Es una artista plástica que utiliza medios como la fotografía, el dibujo, los videos, las animaciones, la música y las publicaciones para tratar temas como el antropomorfismo invertido, el mundo natural como una fuerza creativa y el reino de lo sobrenatural para expresar su propia visión del mundo. Sobre su región de origen, Rueda expresa: “el Caribe es el lugar donde vivo, en Puerto Colombia (Atlántico), entonces gran parte de mi pensamiento e investigaciones son influidas por este, mi entorno cercano”. La artista es internacionalmente reconocida, con exposiciones pasadas en países como Japón, Australia, India, Argentina, Estados Unidos, Turquía, Francia, entre otros y, por causa del Covid-19, debió cancelar una muestra individual en Londres que espera poder realizar en el futuro. “Mi obra se ha exhibido en muchos lugares pero sobre todo acá en Colombia donde, para mí, tiene la mayor relevancia”, afirma la artista plástica.



Entre su trabajo más reciente está un libro publicado por Seguros Bolívar titulado ‘Por El Rabillo del Ojo’, con un ensayo sobre su obra de la curadora Brasilera Kiki Mazzucchelli. También, este año comenzó dos proyectos nuevos en conjunto con otros artistas colombianos. “Yo siempre estoy trabajando pues, generalmente, mis proyectos se extienden a lo largo de varios años; son procesos que, por lo general, acontecen en el transcurso de un largo tiempo y es a su paso que se van armando las imágenes que me interesan. Así que realizo muchos proyectos al mismo tiempo que se van concretando en tiempos diferentes”, indica Rueda.

Giovanny Urshela Salcedo



Jugando como tercera base, Urshela hace parte del equipo profesional de béisbol New York Yankees. Nacido en la ciudad de Cartagena, ahora, con 28 años, es una estrella naciente en el deporte tradicional estadounidense. Con una carrera que comenzó desde el 2008, antes de terminar su bachillerato, Urshela ha jugado para los Indios de Cleveland, los Columbus Clippers, los Azulejos de Toronto y, finalmente, para los New York Yankees. Antes de su éxito en los Estados Unidos, Urshela fue también un gran jugador en la liga Colombiana de Béisbol Profesional en la cual jugó para los Tigres de Cartagena.



Con el regreso de la temporada de béisbol de Ligas Mayores en Estados Unidos, el 23 de julio Urshela ha tenido éxito en los partidos que ha jugado con su equipo en contra de los Philadelphia Phillies y los Red Sox de Boston.

Geraldine Lustgarten

​

Es una joven diseñadora de modas educada en Parsons The New School for Design, la prestigiosa universidad situada en la ciudad de Nueva York. Lustgarten creó un emprendimiento con su propio nombre y desde 2017 ha trabajado duro por todos los éxitos que ha conseguido. Su marca combina la modernidad de Nueva York, con la feminidad de las mujeres latinas para así producir prendas y accesorios que hagan sentir bien y segura de sí misma a quien se las ponga.



Lustgarten nació con una enfermedad congénita y, en un principio, la moda le servía como una forma de levantarse el autoestima pero también la utilizaba para destacarse frente a las miradas curiosas que se le dirigían. “Espero contribuir poco a poco a la aceptación universal e influenciar a varias mujeres alrededor del mundo. Para mí, la moda es una forma de transformación social, así que cuando pienso en mi marca pienso en comunidad y en progreso”, expresa Lustgarten sobre sus diseños y, agrega, que su marca se caracteriza por cómo hace sentir a las personas que la usan, con calidad, diseños sofisticados y únicos.



Como a todas las personas en el mundo, a Lustgarten y a su marca la ha afectado la pandemia pero ella sigue trabajando en una colección para diciembre “inspirada en ese momento post- pandemia y en lo que sueño usar cuando esto finalice”, comenta, pensando en una combinación del estilo lounge, con un toque más elegante para arreglarse en el momento en el que ya no haya restricciones.

Silvana Paternostro



Es una periodista barranquillera cuyos artículos y ensayos sobre la situación social en Latinoamérica, centrados en el papel de la mujer, han sido publicados en medios como The New York Times, Newsweek y The Paris Review. Paternostro fue estudiante en un taller de periodismo dictado por Gabriel García Márquez y desde entonces se concentró en investigar más sobre su vida y su obra, lo cual resultó en una biografía del autor titulada ‘Soledad & Compañía: un retrato compartido de Gabriel García Márquez’. El primer libro publicado por la periodista se titula ‘En la tierra de Dios y del hombre’, y es un relato que explora el impacto de los roles de género, del gobierno y la religión en las vidas de las mujeres latinoamericanas.



Alex Cujavante Luna

​

Es un patinador de velocidad profesional que, a sus 26 años, tiene una gran pasión por su deporte. Nacido en Barranquilla, Cujavante patina desde sus cinco años impulsado por sus padres, que se conocieron a través del mismo deporte, y con metas cada vez más ambiciosas en cuanto a competencias porque, como lo dice él, “más que las medallas siempre me quedo con el momento, yo gano un título mundial y lo disfruto ese día y listo, se acabó, hay que seguir buscando más objetivos, hay que seguir buscando muchos más retos. Soy una persona a quien le encantan los retos y entre más difíciles, mucho mejor”.



El deportista está muy orgulloso de ser colombiano y más de ser caribeño, afirma que la alegría, verraquera y la pasión que residen en el espítritu costeño le han dado el carácter necesario para perseverar y triunfar en el deporte. Y es que ni la pandemia ha acallado su espíritu deportivo; Cujavante espera con ansias el mundial que se celebrará en la ciudad de Cartagena en el 2021 y, mientras tanto, afirma que utilizará las competencias nacionales próximas para acoplarse nuevamente al ritmo del deporte.



Por otro lado, Cujavante está en segundo semestre de derecho en La Universidad de la Costa, tiene un hijo pequeño a quien está criando con su esposa Daniela y está preparando varios proyectos para cuando cumpla sus 30 años, momento en el que piensa sería la hora de retirarse del deporte y realizar proyectos diferentes. Cujavante ha ganado múltiples medallas en distintas competencias alrededor del mundo y resalta que “ganar en casa, en Barranquilla, los juegos Centroamericanos con una pista que lleva mi nombre, con mi gente Caribe, con todos los que han sido parte de este proyecto que se llama Alex Cujavante Luna, ha sido uno de los triunfos que más he disfrutado”.