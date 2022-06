Con el compromiso de poner por encima de todo la salud de los colombianos, la Superintendencia de Salud volcó su capacidad a hacer cambios significativos durante estos últimos cuatro años. Así logró transformar el curso del sistema para garantizar la adecuada atención, la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos vitales para los ciudadanos.

También intervinimos hospitales y se los quitamos de las manos a la corrupción, al desangre FACEBOOK

TWITTER

Parte de su esfuerzo se enfocó en atacar la corrupción. De esta manera, en el cuatrienio, se interpusieron 1.282 multas por 172.800 millones de pesos, se liquidaron 14 EPS, se intervinieron 21 hospitales y se trasladó a más de 9 millones de usuarios a nuevas EPS.



Fabio Aristizábal Ángel, superintendente nacional de Salud, asegura que reforzar la vigilancia y el control de las EPS y los hospitales fue uno de los grandes frentes con los que la Supersalud combatió las malas prácticas que a quienes más perjudican es a los usuarios.



“Una de las medidas más importantes que tomamos fue depurar y sacar del sistema a aquellos actores que no ven la salud como un derecho fundamental, sino que se volvieron mercaderes de la salud, sin preocuparse de si se les estaba muriendo la gente. Depurar era liquidar, sacarlos del mercado. También intervinimos, tomamos posesión, para quitarles el manejo de los recursos. Algunos no hicieron una tarea adecuada y, por el contrario, aumentaron su deterioro, es decir, sus deudas. Nosotros medimos unos indicadores que son: el capital mínimo, el patrimonio adecuado, el régimen de inversiones (los recursos que debe tener una EPS para cumplir con sus usuarios) y la red de clínicas, hospitales y proveedores. También intervinimos hospitales y se los quitamos de las manos a la corrupción, al desangre; muchos de ellos, hospitales emblemáticos de Colombia”, explicó el alto funcionario.



También resaltó que a través de mesas de flujo de recursos y de jornadas de conciliación se aclaró y concilió el pago de deudas entre EPS, clínicas y hospitales, permitiendo oxigenar el sistema con más de 3,3 billones de pesos, aparte de lo pagado y comprometido con el Acuerdo de Punto Final.



Los cambios en la entidad fueron en varios frentes, teniendo como prioridad y centro del trabajo a los usuarios, por lo que se destacan mejoras en: canales de atención de la entidad, eficiente traslado de usuarios a EPS, intervenciones a los hospitales y reforzamiento de la figura del juez de la salud.

Dejamos una Superintendencia que toma decisiones y no aplaza. Que trabaja para salvar las vidas de los colombianos FACEBOOK

TWITTER

Otra de las acciones que ha desarrollado la entidad es Diálogos con la Supersalud, en la cual cada semana se convoca a usuarios, veedores y líderes de ligas de usuarios y representantes de las EPS para que conversen con el superintendente.



"Estamos empezando a generar confianza. Cuando uno ve que le responden al usuario, que le cumplen, pues más personas se acercan”, dice Aristizábal.



Si bien alcanzar todos estos logros no ha sido fácil, para el superintendente la clave ha estado en la coherencia, pues todo lo propuesto en el plan de gobierno lo cumplieron a cabalidad: “Le estamos dejando una vara muy alta a la Superintendencia que venga, y ojalá mantenga esa línea sancionatoria que no se les arrodilla a los bandidos de este país, que tanto daño le han hecho, ni a las mafias ni a los mercaderes de la salud. Dejamos una Superintendencia que toma decisiones y no aplaza. Que trabaja para salvar las vidas de los colombianos".

‘Quien lo vive es quien lo siente’

Facebook Twitter Linkedin

Loraine acudió en vano a la Personería y a la Defensoría del Pueblo, pero solo cuando la Supersalud liquidó a Medimás, y se logró el traslado, la atención en salud de las gemelas comenzó a cambiar. Foto: Cortesía Supersalud

En Medimás empeoraron más las condiciones de salud de ella. Nunca hubo una atención oportuna. FACEBOOK

TWITTER

En sus plegarias no solo encomendaba la salud de sus sobrinas y de su hermana. También pedía que se acabara Medimás, la EPS con la que vivió todo un viacrucis y con la que, asegura, perdió todas las esperanzas de vida para sus familiares.



A sus 54 años, Loraine Aguilar hace las veces de enfermera al cuidar de sus sobrinas de 19 años, que padecen escoliosis neuromuscular, además de otras enfermedades que les han ido apareciendo con el paso del tiempo; y de su hermana, la mamá de sus sobrinas, quien también presenta discapacidad.



Durante cuatro años, Medimás les negó medicamentos, tratamientos y atención con especialistas, poniendo en riesgo la vida de sus familiares.



"Fueron cuatro años de calvario. A una de mis sobrinas, Medimás le negó por un año entero la entrega de un corsé, un aparato sumamente importante para evitar que le avance la desviación de la columna. A raíz de esto empeoraron más las condiciones de salud de ella. Nunca hubo una atención oportuna. Tuvo un retroceso terrible, porque su escoliosis aumentó", recordó.



Loraine acudió en vano a la Personería y a la Defensoría del Pueblo, pero solo cuando la Supersalud liquidó a Medimás, y se logró el traslado, la atención en salud de las gemelas comenzó a cambiar.



"Nos trasladaron a Famisanar, y el cambio fue del cielo a la tierra. Yo le agradezco a la Supersalud porque, de no ser por ellos, ni mis sobrinas ni mi hermana estarían a mi lado, porque el nivel de estrés y deterioro que sufrieron por negligencia de Medimás casi acaba con nuestras vidas", recuerda Aguilar.



Ya tienen agendadas sus citas con todos los especialistas. Ya tienen el corsé que tanto clamaban. Ya le solucionaron la solicitud de transporte que también estaba requiriendo y ya cuentan, sin falta, con los medicamentos. "Hasta nos autorizaron la enfermera para que nos apoye con la atención mis familiares. Ya siento más paz con este cambio".

‘El hospital Julio Méndez Barreneche me salvó la vida’

En pleno pico de contagios de la pandemia, el padre Moisés enfermó por covid-19. Aunque los síntomas parecían ser leves, su salud se veía comprometida.



Por obra de Dios, como él mismo lo dice, llegó al hospital Julio Méndez Barreneche, en Santa Marta, donde le tomaron una radiografía que mostraba otro panorama: sus pulmones no se veían bien y si no se intervenía a tiempo el resultado podía ser fatal.



Por esta razón, el intensivista del hospital le recomendó hospitalizarse. Sin embargo, fueron casi dos meses allí internado, entre cuidado intermedio y crítico, pues, producto del contagio, su salud comenzó a deteriorarse más. “Gracias al cuidado de los especialistas y de todo el personal médico pude recuperarme. Ellos estuvieron ahí al cuidado mío”, señaló.



Para que el padre Moisés fuera atendido con todos los cuidados, la Supersalud tuvo que sanear y estabilizar el hospital y, así, garantizar que prestara un buen servicio a los usuarios. El Julio Méndez Barreneche hace parte de la lista de 21 hospitales intervenidos por la Superintendencia.



Hoy el sacerdote no solo agradece lo que hicieron por él, sino que destaca el cambio y las bondades del hospital: infraestructura, instalaciones y personal médico y asistencial.

‘La salud de calidad debe ser un derecho’

Facebook Twitter Linkedin

María del Tránsito es una paciente de 72 años a quien la Supersalud le dio una mano para que en su EPS no le demoren las citas médicas que tanto requiere. Foto: Cortesía Supersalud

El superintendente me escuchó y casi que inmediatamente vimos resultados FACEBOOK

TWITTER

Diagnosticada con alzhéimer, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, apnea del sueño y otros trastornos de la glándula lagrimal, María del Tránsito es una paciente de 72 años a quien la Supersalud le dio una mano para que en su EPS no le demoren las citas médicas que tanto requiere.



De acuerdo con su hija, María Eleadora Yepes, de 52 años, lograr una atención oportuna para su mamá se estaba volviendo una tarea sumamente compleja.

​

“Era terrible, nunca había citas con los especialistas. Cuando más lo requeríamos, no podíamos contar con el servicio para mi mamá. Ya no hallábamos qué hacer para encontrar una solución”, relató. María Eleadora.



No obstante, después de más de 15 quejas y reclamos, doña María Eleadora recibió a través de mensaje de texto una invitación para ser parte de los Diálogos con la Supersalud, un espacio donde el superintendente llega a los territorios del país para hablar con la comunidad y ayudarles a agilizar las cirugías, tratamientos y medicamentos que no se estaban entregando y garantizando a tiempo con las EPS e IPS.



"Allá el superintendente me escuchó y casi que inmediatamente vimos resultados, porque lograron agendarnos las citas que tanto estábamos solicitando, como el monitoreo electrocardiográfico, con el oftalmólogo y el otorrino. Es un servicio que de verdad recomiendo y agradezco mucho porque mi mamá requiere bastante control médico y no es justo que todo deba ser a través de una queja o una petición, porque la salud de calidad debe ser un derecho", contó.



Durante los últimos cuatro años se han realizado 86 diálogos con la comunidad, 421 jornadas de capacitación a los usuarios y 126 jornadas de atención al usuario.

Más Contenido*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el auspicio de la Superintendencia de Salud.