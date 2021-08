Soplan buenos vientos para La Guajira

La pandemia le ha pegado duro al departamento de La Guajira, en lo que hace referencia a su producción industrial. Su Cámara de Comercio señala que en 2020 el PIB presentó una caída del 26,9 por ciento, de acuerdo con las cuentas nacionales del Dane. Lo anterior, se debe principalmente a la abismal caída del 58,9 por ciento de la principal actividad de esta zona: la explotación de minas y canteras.

Igualmente, el sector comercio (que incluye mantenimiento, transporte,

alojamiento y servicio de comida) fue el segundo más afectado a nivel productivo y su producción decreció un 25,4 por ciento, una cifra relevante pues cuenta con una participación del 14,53 por ciento del PIB departamental. Por su parte, la industria manufacturera representó un 0,86 por ciento de la producción total departamental en 2020 y levemente decreció el 1,6 por ciento ese año, con respecto a 2019.



No obstante, existen cifras de recuperación en medio de la pandemia. En cuanto a la actividad empresarial, como lo explica Álvaro Romer Guerrero, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, el sector comercio contó el año pasado con 9.559 empresas activas ( 45,5 por ciento del total), representando el mayor porcentaje, según rama de actividad en el departamento, y creó 1.756 empleos ( 20,29 por ciento menos que en el 2019 ), de acuerdo con el registro mercantil RUES, de la Cámara de Comercio; mientras que el sector industrias manufactureras tiene 1.345 empresas activas (y configura 6,41 por ciento del total de empresas activas). “Durante el primer semestre del año 2021, el sector empresarial tuvo choques que afectaron la económica departamental, como la tercera ola de contagios, en el mes de abril justo antes de la “Semana Santa”, una temporada que prometía recuperación económica. Sin embargo, para junio resultó ser más prometedor con la jornada de vacunación masiva en La Guajira, que permitió flexibilizar las medidas restrictivas de bioseguridad que impactan

sobre los niveles de empleo y la operación de los establecimientos de comercio”, manifiesta el directivo.



Según el reciente informe de balance económico dirigido por la Cámara de Comercio de La Guajira, en el primer semestre de 2021 “el 86 por ciento de las empresas se encontraban en operación durante el mes de junio y de estas, el 53,5 por ciento operó normalmente”. Así, la mayoría de las empresas encuestadas en el monitoreo económico ( 32,2 por ciento), afirmó tener mayores ventas en el mes de junio de 2021.

De la internacionalización

Entre 2012 y 2020, según cifras del Dane y la Dian, las ventas al exterior representaron el 5,1 por ciento en La Guajira (de las exportaciones totales del país) y las importaciones el 1,4 por ciento del total. Prescindiendo del sector minero, el sector industrial (en especial la industria liviana) es el principal producto exportador del departamento, según la clasificación de MinCIT. Es preciso señalar que las hullas, a julio de 2021, representaron el 99,6 por ciento de los productos de exportación en La Guajira, en tanto que el principal destino de ventas externas fue Turquía.



Como consta en “Perfiles Económicos departamentales” (a julio de 2021 ), de la cartera de Comercio, las importaciones disminuyeron un 64,6 por ciento en 2020. No obstante, en mayo de 2021, con respecto al año anterior, crecieron un 16,1 por ciento frente a igual lapso del año anterior. Así, entre los productos no mineros, maquinaria y equipo y la industra (básica, liviana y automotriz), lideran la importación en la región guajira, siendo el petróleo refinado el producto más importado y Estado Unidos el principal origen de compra externa.



En lo que se refiere a los retos de la región y del departamento, el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira afirma que las percepciones sobre las ventas de los empresarios llenan de expectativas sobre la mejora de la economía en el segundo semestre de 2020, a pesar de las coyunturas que impactaron negativamente en la economía, como el cierre de la actividad económica por la tercera ola pandémica, el paro nacional, la inestabilidad política y fiscal que influyeron sobre los precios del dólar y el aumento de la inflación en el mes de mayo por el desabastecimiento de los alimentos en el interior del país.



“En otro orden de ideas, el departamento tendrá que enfrentarse en el mediano y largo plazo a la independencia minero-energética, a la integración de las energías renovables

y sobre todo a la diversidad del mercado local. En contraste, a corto plazo, resultará importante priorizar la dinamización y compras en el mercado local, incentivar la cultura industrial y exportadora (no minera) de la región y la transformación digital empresarial para el crecimiento del sector comercial e industrial y salvaguardarse ante los ciclos de la economía”, puntualiza el directivo.