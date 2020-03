¿Soñando con un carro de gama alta? Ahora es posible adquirirlo

Siempre se ha tenido la idea que los automóviles de alta gama y los últimos modelos de las diferentes marcas son lujos reservados para las personas muy adineradas, por lo que acceder a ellos es una posibilidad muy remota, casi imposible.

No obstante, los fabricantes más reconocidos, conscientes de esta situación y del amplio mercado potencial, vienen diseñando planes y estrategias para poderles llegar con sus modelos a más segmentos poblacionales.

Por los lados de la marca alemana

BMW, por ejemplo, revela que en las más recientes ferias organizadas en Bogotá y Chía han tenido precios de vehículos nuevos que arrancan en 99’000.000 millones de pesos, por lo que Alejandro Hoyos, product genius de Autogermana S.A., considera que acceder en estos momentos a una marca de lujo no es costoso, ya que 100’000.000 millones de pesos se pueden financiar tranquilamente sin ningún problema y dando una cuota inicial como si fuera a comprar un auto de gama media.



Adicionalmente, resalta que BMW es la única marca de gama alta que está ofreciendo un plan de mantenimiento incluido tan amplio. “Entonces si compró un carro hoy, se olvida del mantenimiento en lo que se refiere a cambios de aceite, filtros y líquidos por 5 años o 60.000 km. Importante aclarar que ahí no están incluido los desgastes de pisos como llantas o frenos, pero si adquiere un carro nuevo no hay que preocuparse por gastar las llantas, pues se está estrenando, luego tendrán que pasar 20.000, 30.000 o 40.000 km., dependiendo del manejo”.



Al tiempo que en términos de impuestos, ahí sí depende del valor del vehículo, y teniendo en cuenta que el impuesto se calcula a partir del valor sin IVA y dependiendo del precio del auto, “entonces si supera un cierto tope empieza a pagar el 2 por ciento, si es más alto cerca del 2 por ciento y por carros de más de 104 millones de pesos se paga el 3,5 por ciento del valor, pero obviamente como hay una depreciación esto se va calculando con Fasecolda. También ya hay una ventaja en vehículos eléctricos y es que la nueva ley que los acoge señala que ya no van a pagar el 3,5 sino el 1 por ciento, luego por un eléctrico que era de 170 millones de pesos, por decir algo, ya no vamos a tener que pagar 5,5 millones de pesos de impuestos sino 1,5 millones de pesos; una cosa de locos”, recalca Hoyos.



Por su parte Daniel Restrepo, gerente administrativo y financiero de Autoelite, sostiene que en promociones lo que han hecho en los últimos meses es lanzar diferentes campañas para mover diferentes modelos, según el nivel de inventario, entonces hacen descuentos puntuales en algunos vehículos y tratan de incluir los gastos de matrícula.



Además, al tener tratado con la Unión Europea, sus aranceles han ido disminuyendo año tras año, lo que les ha permitido trasladarle ese beneficio directamente al cliente, haciendo que los carros sean más atractivos cada vez.

Otras opciones

En una categoría diferente, y con el propósito de brindar un mejor acceso a los vehículos del portafolio de Renault-Sofasa, a través de la financiera de la marca RCI Colombia S.A., esta compañía tiene vigente el ‘Plan Renault 2020’, con el que los clientes pueden adquirir los modelos Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster, Duster Oroch, Captur, Nueva Koleos o el Alaskan, modelos 2019 y 2020.



Con ese plan, el cliente paga una cuota inicial del 50 por ciento del valor del vehículo y puede financiar el otro 50, por medio de RCI, con 0 por ciento de intereses durante 2 años; también puede disfrutar de la garantía extendida por 2 años o 20 mil kilómetros (lo primero que ocurra). Asímismo, para que más personas puedan acceder a uno de sus modelos, con diferentes alternativas para que seleccionen la que más se ajuste a su necesidad como RCI.