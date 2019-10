Sisbén, una herramienta que exige un manejo técnico sin clientelismo

Próximo a cumplir 25 años desde su lanzamiento, el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) continuará como el mecanismo técnico por excelencia, a través del cual los diferentes organismos gubernamentales enfocarán la asignación de recursos a las poblaciones con menores ingresos, según la opinión de varios expertos.

Aunque la mayor parte de los colombianos están registrados en el Sisbén (cerca de 38,8 millones de personas) y muchos de ellos son objeto de las diferentes iniciativas sociales que benefician a los sectores más vulnerables, existe un desconocimiento generalizado sobre el espíritu de este instrumento, ya que tiende a ser un confundido con un programa.



En este sentido, Laura Pabón Alvarado, directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación (DNP), destaca que el Sisbén es un registro que ordena a los hogares y a la población de la más necesitada a la menos necesitada, con base en un puntaje.



“A partir de esta herramienta, los ministerios que tienen programas sociales pueden identificar y seleccionar a las poblaciones que requieren beneficios o distintas ayudas. El Sisbén no es el régimen subsidiado de salud, no es un beneficio para la primera infancia ni es un programa. Es una base de datos que clasifica a la población”, agregó.

Asimismo, la funcionaria aclaró que cualquier ciudadano, independientemente de su condición social o económica, puede solicitar la encuesta e ingresar automáticamente a la base de datos, sin que esto implique que necesariamente vaya a recibir un subsidio.



Por su parte, Ricardo Bonilla González, ex profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, señaló: “el Sisbén no es un mecanismo de afiliación a nada. Solamente es una encuesta de focalización. Una cosa es hacer la encuesta y otra es estar focalizado. Hay unos instrumentos dentro de la encuesta que dicen que si la persona está por debajo del umbral será focalizable, pero si está por encima, no”.

Exclusión y politiquería

Un total de 22,8 millones de colombianos hacen parte del régimen subsidiado en salud, de acuerdo con la información registrada en el Sisbén y suministrada por el DNP. Esta encuesta o base de datos también ha servido para determinar que 2,3 millones de hogares de colombianos hagan parte del programa Familias en Acción.

Igualmente, el registro ha permitido establecer el número de beneficiarios en iniciativas como Colombia Mayor (1,5 millones), Jóvenes en Acción (148.365) y -recientemente- Generación E Equidad (63.719) y Generación E Excelencia (3.592), estos dos últimos dirigidos a estudiantes universitarios que hacen parte del programa que sustituyó a Ser Pilo Paga.



No obstante, la existencia de diferentes programas sociales, cuyas bases de beneficiarios son elaboradas a partir de los registros del Sisbén, las quejas contra la herramienta son de diversa índole, principalmente, las relacionadas con los temas de la inclusión y de la exclusión.



“Se debe evitar, en lo posible, los errores de inclusión y de exclusión que tienen este tipo de sistemas de focalización de política social. Siempre se va a colar gente que no debería estar y siempre faltará gente que debería estar incluida en el Sisbén”, indicó Jorge Iván González Borrero, profesor de Economía en las Universidades Nacional y Externado.



Gran parte de estos problemas se deben al manejo político y clientelista, dado en el pasado por algunas administraciones municipales, a la hora de realizar la encuesta a los hogares.



En opinión de Jaime Alberto Rendón Acevedo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, “el Sisbén adquirió un matiz de politiquería. Los alcaldes engañaban la encuesta colocando a personas como beneficiarias de programas sociales, por interés político, sin que reunieran las condiciones para serlo. Eso se hizo no solo en pueblos sino en las grandes ciudades”.

Actualización de la base

Adicionalmente, otro de los problemas principales que presenta el sistema es la desactualización de la base de datos, debido a que el levantamiento de la tercera versión del Sisbén, actualmente en funcionamiento, se realizó entre los años 2009 y 2011.



“Desde 2017 estamos realizando la actualización del Sisbén en todos los municipios del país. En esta cuarta versión de la encuesta no solamente estamos teniendo en cuenta el estándar de vida, sino también la capacidad de generación de ingreso de los hogares. Aquí hay un cambio de enfoque en la forma del ordenamiento de los colombianos más necesitados”, aseguró la directora de Desarrollo Social del DNP.



De acuerdo con la funcionaria, en el procedimiento de captura de la información de la encuesta se implementaron ayudas metodológicas y técnicas, entre ellas el uso de dispositivos móviles que permiten ejercer un control en la calidad de los datos recolectados. Anteriormente, esta actividad era realizada por los encuestadores en fichas de papel, material que hacía posible que se cometiera una mayor cantidad de errores en el proceso.



De acuerdo con el DNP, la cuarta versión del Sisbén se estaría implementando a mediados del 2020, cuando se cumple el primer cuarto de siglo de existencia de la herramienta.

Un instrumento poderoso

El consenso generalizado sobre la eficacia del Sisbén, desde que entró en operación en 1995, es mayoritariamente favorable en la opinión de los académicos, pese a no cumplir totalmente con el objetivo para el cual fue creado

“Creo que el Sisbén ha sido eficaz en focalizar a la población en un 85 % o un 90 %. Hay un rango de un 10 % a un 15 %, donde hay que subsanar el error del desfase entre los que están afiliados al régimen subsidiado de salud y los que serían focalizables en el Sisbén. Ese desfase nos dice que hay más gente de la que realmente debería ser”, indicó Bonilla.



En opinión de Rendón, el Sisbén apareció como un instrumento interesante para generar y posibilitar subsidios cruzados a la demanda, en oposición de los estratos socioeconómicos que terminaron por convertirse en elementos de exclusión social.

“El Sisbén se convirtió en una herramienta técnica muy poderosa, que bien manejada tiene unas potencialidades enormes para focalizar el gasto público y para desarrollar políticas que contrarresten la pobreza, la indigencia y la vulnerabilidad de las familias”, agregó.



A su turno, González destacó la conceptualización inicial que tuvo el sistema -soportado en trabajos previos de organismos como Naciones Unidas y de expertos como Amartya Sen,- así como la relevancia le dio al país en la región, en materia de política social.



“Comparado con América Latina, Colombia ha avanzado mucho en la posibilidad de tener una aproximación a las condiciones de vida de las personas. El Sisbén es un instrumento potente que, en general, ha sido útil”, puntualizó.

Prioridad técnica

Si bien la entrada en operación de la cuarta versión del Sisbén va a mejorar aspectos como la captura de información sobre las condiciones de vida y la capacidad de generación de ingresos de los colombianos, insumo clave para la focalización de recursos en las poblaciones menos favorecidas económicamente, los problemas -que son comunes a este tipo de herramientas- seguirán presentándose.



Para minimizar posibles impactos, los expertos recomiendan tener en cuenta varios aspectos, principalmente el manejo técnico de la herramienta, desde la realización de la encuesta hasta la fase de evaluación.



“La aplicación de la encuesta debe hacerse de manera técnica y por entidades independientes de los gobiernos locales. Cuando se deja que la aplicación la hagan los gobiernos locales se crean clientelas. El proceso de evaluación también deben hacerlo instituciones técnicas para que los puntajes asignados sean los que corresponden a la encuesta y no se presente manipulación”, afirmó Bonilla.



La inclusión y la exclusión también será un tema recurrente en la problemática del Sisbén, frente a la cual la calidad de la información puede brindar soluciones.

“Debería hacerse una gran depuración a través de la identificación de los beneficiarios y la utilización de todas las tecnologías, todos los sistemas y todas las bases de datos, porque hay mucha gente que no debería estar en el Sisbén. Se pueden generar alertas, como programar visitas posteriores a las encuestas, para verificar las nuevas condiciones de vida de las personas. Eso es una cosa que se puede hacer y no tiene mayor misterio”, afirmó Rendón.