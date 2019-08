Sincelejo está en un momento de transformación palpable

La capital del departamento de Sucre está en la vía del progreso. Así lo demuestran las obras e inversiones que se han dado en los últimos años, buscando espacios, servicios y beneficios para los ciudadanos y su desarrollo a nivel industrial.

Calidad de vida es hacia lo que le apunta esta transformación, que además es apoyada desde el Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Findeter, desde donde hoy se estructura el Plan de acción ‘La sabana de Sincelejo y Corozal, territorio sostenible’, una hoja de ruta para 15 años.



El Plan define las acciones para que el Gobierno central, el departamento y los municipios desarrollen, con líneas de trabajo definidas a través de instancias de participación basadas en las ventajas del territorio para brindar una oferta ambiental y de servicios a la sabana sucreña.



Allí se incluye un trabajo para asegurar el abastecimiento hídrico a partir de acciones de prevención, protección y regeneración del acuífero Morroa, que surte a los habitantes de los núcleos urbanos próximos; potenciar sectores de la economía estratégicos, principalmente el agroindustrial, para fortalecer la capacidad del territorio; conservar la identidad sabanera a partir del fomento de las artes y oficios tradicionales como un medio económicamente viable y de integración de la población, y fortalecer en aspectos administrativos, fiscales y tecnológicos a las entidades territoriales para lograr mayor eficiencia en la gestión y manejo de recursos económicos y de información para la materialización de los proyectos estratégicos para la región. Por eso, en la denominada ‘Perla de la Sabana’ se avanza para generar desarrollo.



“Sincelejo era una ciudad que venía rezagada en espacios para la ciudadanía, en zonas de recreación, parques, paraderos del sistema de transporte, y en materia de infraestructura vial. Ese orden de prioridad es lo que hoy le ha dado a Sincelejo en principio un proceso de transformación física y estructural donde van inmersos componentes de evolución social, que permiten que sea mucho más integral el progreso de la ciudad. Ese creo que ha sido el secreto. Priorizar los recursos públicos, invertirlos bien, con transparencia y escoger las verdaderas necesidades de la ciudad”, asegura Jacobo Quessep, alcalde de Sincelejo.

De las calles a los ciudadanos

El Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) evidenció un déficit y calidad del espacio público. Por eso, y según el alcalde de Sincelejo, en materia de malla vial el proyecto de ‘100 calles por Sincelejo’, se visionó amigable con el peatón, priorizando los sistemas de transportes no motorizados y al peatón frente a los vehículos motorizados.



También se incluyeron obras como el Par Vial San de San Carlos, que es la conexión de Centro con una de las salidas de la ciudad, que se extenderá en el futuro con todas las salidas, iniciando con Argelia.



Y desde el CES, según Findeter, se adelanta también la reconstrucción de vías, andenes y renovación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario de la Ruta Salvador y Par Vial San Carlos, que mejorará la movilidad en la ciudad, ofrecerá mejores andenes con dimensiones adecuadas que faciliten el tránsito de las personas, e incluye la construcción de ciclorrutas, buscando garantizar a los habitantes una movilidad más segura, eficiente y cómoda.



Según Carlos Ferrer Madrid, arquitecto adscrito a la Oficina de Planeación de la Universidad de Sucre, la nueva intersección vial El Maizal hace parte de las obras relevantes de esta evolución en diez años de la ciudad.



Pero también se le ha dado prioridad a la masificación de parques y escenarios deportivos. En esta vía está el parque Los Libertadores, un espacio público apropiado, acorde con las necesidades del municipio, para el desarrollo y las actividades propias de los ciudadanos.



“Además, están las canchas de microfútbol y la remodelación de muchos de los parques de Sincelejo, que se incluyen en este empeño de crear espacios para disfrutar la ciudad, en donde entrará también el estadio de Béisbol 20 de Enero”, recalca el alcalde.



Otra obra significativa es la construcción del edificio de la estación de Policía, que está hoy en el 65 % de la construcción y brindará un espacio ideal y moderno para la fuerza pública que opera en la zona. También está la construcción del Hospital del Sur, que lo componen la comuna 8 y 9, y parte de la zona corregimental que también se atiende en materia de salud de primer nivel, que ya está en un 70 % de avance y será muy importante para la ciudad.



A nivel del recurso hídrico está en marcha el proyecto Pozo 48, que permite que la prestación del servicio de agua diaria esté en un 85 % en la ciudad, ya que antes la frecuencia era tan solo de cuatro días de agua potable, por lo que significa un desarrollo significativo en materia de servicios públicos y de mejoramiento de la calidad de vida.



Según Findeter, ya se está iniciando la construcción del Pozo 50, cuyo objetivo es asegurar una oferta hídrica para un periodo de 30 años, garantizando consumo futuro y ampliando la continuidad del suministro de agua potable a la población (de 16 horas cada tres días a 24 horas al 100 %).



Y es esa protección del recurso acuífero, en la que también se invierten recursos del CES, y que responde a ese crecimiento del sistema de asentamientos humanos que en los últimos 50 años de desarrollo urbano, ha generado fuertes presiones en la base ambiental del territorio, en particular el Acuífero de Morroa, que no solo en extensión alcanza los 3.200 km², sino que es el principal hecho de cohesión territorial, pues provee de agua a una población aproximada de 500.000 habitantes de los municipios de Sincelejo, Corozal, Ovejas y Palmitos en el departamento de Sucre, de Chinú y Sahagún en el departamento de Córdoba.



En materia de educación se destaca la construcción del megacolegio llamado Altos del Rosario y 100 aulas por Sincelejo, distribuidas en diferentes instituciones educativas públicas, que son, según la administración municipal, pilar de transformación social.



A nivel vial, también hay avances. De acuerdo con el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, hay obras terminadas como la vía Cecar y los paraderos con intervenciones en Espació Público (PEP) de Argelia y Libertadores, que han servido para revitalizar espacios públicos que brindan alternativas de encuentro y esparcimiento a sus habitantes.



Además, señala el arquitecto Carlos Ferrer Madrid, de la Universidad de Sucre, la llegada del parque comercial Guacarí, que se ha convertido en una vitrina turística para atraer a visitantes, aportando al empleo y desarrollo a la región.