Contribuir a la recuperación de la salud de todo un territorio e implementar acciones que conlleven a prestar un mejor servicio hace parte de los propósitos de Compensar Salud, una de las empresas más reconocidas del país que siempre se ha enfocado en crear e implementar estrategias que le den paso al bienestar integral.

Precisamente, Andrés Barragán Tobar, director de la Unidad de Salud de Compensar, explicó los logros alcanzados por parte de la entidad durante el 2021 en materia de salud y los proyectos que desarrollarán en un futuro.

¿Qué podemos destacar acerca de la gestión de Compensar Salud 2021?



El 2021 fue un año muy interesante para Compensar, logramos mantener un crecimiento y llegar a casi 2 millones de usuarios en el Plan de Beneficios en Salud y cerca de 265 mil en el Plan Complementario. A esto se suma que Compensar se sigue consolidando como la primera EPS en Bogotá y sigue desarrollando todo un proceso para empezar a crecer en otras regiones, ya que hemos recibido población en los departamentos del Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá y Cundinamarca.

El sector salud viene enfrentándose a una serie de desafíos a causa de la emergencia sanitaria, ¿cómo han sido un apoyo para los pacientes que han necesitado de los servicios de Compensar?



Nos enfocamos en fortalecer los procesos de atención y en ser un apoyo para los cientos de pacientes que han tenido que acudir a nuestras instalaciones, y en ese sentido, abrimos cinco nuevas unidades de salud a nivel nacional en Sogamoso, Cali, Popayán, Girardot y Mosquera, sumando un total de 49 unidades de servicios y una red de prestadores que supera las 765 instituciones que nos han permitido atender aproximadamente 1.553.000 pacientes, casi 5 millones de citas presenciales, entre medicina general y especializada; más de 2.000.000 de teleconsultas; 746.500 urgencias médicas y 1.615.000 odontológicas, y más de 2.077.000 de actividades de promoción y prevención en salud; sumado al hecho de ser un ente articulador dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

¿Cómo asumieron ser parte de las entidades que apoyan el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19?



Compensar Salud se fortaleció en todo el proceso de vacunación porque para nosotros es la meta más grande que hemos tenido, por lo que habilitamos nuevos puntos de atención en Corferias, el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Avenida 68, junto a otros ubicados en sedes propias como Suba, Calle 94, Kennedy y Autopista Sur; logramos capacitarnos y posicionarnos como uno de los principales vacunadores del país, con más de 1.800.000 dosis aplicadas. Asimismo, seguiremos comprometidos con el proceso de vacunación de la mano de otros entes territoriales, ya que esta es

la única forma de tener resultados, haciendo un trabajo colaborativo, con el fin de salvar vidas, controlar la pandemia y reactivarnos económicamente.

Compensar viene hablando de bienestar integral, ¿qué acciones o programas están adelantando en esta materia?



Si bien la emergencia sanitaria obligó a todas las entidades del país a interrumpir o modificar sus planes de acción, como Compensar Salud retomamos cada uno de nuestros programas de Bienestar Integral dirigidos a aquellas poblaciones vulnerables que necesitan mejorar su calidad de vida en distintas dimensiones. Lo que buscamos es que dicha población pueda acercarse a actividades lúdicas y físicas que mejoren su calidad de vida. En este momento tenemos cerca de 12 mil personas beneficiadas con estos programas, entre ellos, pacientes con enfermedades huérfanas, terminales, adultos mayores y niños. Además, vamos a empezar a trabajar con pacientes diagnosticados con obesidad y madres gestantes, lo que nos ha llevado a realizar nuevas inversiones en infraestructura, pues creemos en que tenemos que salir de la atención de un consultorio y ver a la persona de manera integral.

¿Qué viene para un futuro en materia de salud? ¿Qué tipo de proyectos tienen planeado desarrollar?



Compensar Salud no ha detenido sus esfuerzos por fortalecer las distintas herramientas que implementamos para acercarnos a nuestros afiliados. Tenemos como meta continuar trabajando en las innovaciones en laboratorio y patología, la red de atención en medicamentos con nuevos prestadores de dispensación, la apertura de más droguerías con marca propia y, por supuesto, la construcción de al menos 12 nuevas sedes en los próximos tres años. Hoy queremos hacer un llamado a la acción y al cuidado de todos, ya que si bien, gracias a la cooperación de todos los actores, el sistema de salud de Colombia no colapsó y, por el contrario, demostró que pudo soportar todo el proceso generado por la pandemia, hay que recordar que el virus no se ha ido y que tenemos que seguir cuidándonos, vacunándonos, utilizando tapabocas y con el respectivo distanciamiento. Fue muy duro lo que vivimos en mayo, junio y julio y no quisiéramos repetirlo; si lo hemos hecho bien podemos hacerlo mucho mejor.

Para más información ingrese a https://corporativo.compensar.com/salud