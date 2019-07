Siembra de semillas del emprendimiento y la innovación

Todos los días se conciben ideas de negocio que tienen el potencial de transformar

el entorno; sin embargo, no todas logran prosperar debido a todo tipo de factores,

entre estos, por qué no decirlo, errores en su planificación. La costa Caribe cuenta con organizaciones que, a manera de semilleros, se especializan en acompañar, encauzar y ayudar a crecer proyectos productivos desde su concepción hasta su pleno desarrollo.



Tan relevante es estimular las nuevas ideas que el Gobierno Nacional cuenta

con una institución especialmente dedicada a la gestión del crecimiento empresarial.

Se trata de iNNpulsa Colombia, una entidad que promueve el emprendimiento

y la innovación, y cuenta con programas específicos para la región Caribe.



“A través de convocatorias, apoyamos a emprendedores e innovadores de todo el territorio nacional, incluyendo la Costa. Como parte de nuestra oferta está el programa Aldea, que contribuye a que los emprendimientos superen sus obstáculos y encuentren tanto financiación como conexiones claves, dinamizando sus entornos regionales de innovación y emprendimiento, con el fin de que alcancen su máximo potencial”, afirman voceros de la entidad.



El programa Aldea ha invertido 1.160 millones de pesos en departamentos como

Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Sucre y Cesar, beneficiando a 37 emprendimientos y empresas de diversos sectores.



Pero no solo son las instituciones públicas las que están convencidas de la necesidad

de acompañar emprendimientos jóvenes. Un ejemplo de esto es Innomake, un

laboratorio de innovación con sede en Barranquilla que se dedica a identificar y

acelerar ideas productivas, con el propósito de que estas puedan tener mayores

oportunidades en el mercado.



“Lo que hacemos es ayudar a las empresas y a los innovadores para que puedan

determinar, de manera rápida, qué oportunidades tiene su proyecto. Si las tiene,

iniciamos un proceso de acompañamiento en el que ponemos todas nuestras herramientas a disposición de los emprendedores”, explica Karina Quintero, gerente

de Innomake.

¿Qué puedo hacer si tengo una idea?

Como se puede ver, las alternativas son múltiples para los emprendedores de

la costa Caribe. Además, beneficiarse de los servicios que ofrecen instituciones

como las mencionadas es relativamente fácil.



En el caso de Innomake, los interesados solo deben llenar un formulario en línea

en el que se hacen preguntas encaminadas a caracterizar el proyecto y determinar

aspectos como la experiencia de sus integrantes, su viabilidad y su grado de innovación.



En el caso de iNNpulsa Colombia, los emprendimientos que quieran beneficiarse

de proyectos como Aldea deben encontrarse en una etapa temprana; esto significa

que no deben tener más de siete años de operación. Adicionalmente, deben tener

un equipo de trabajo y contar con un producto (bien o servicio) que sea diferencial

en el mercado. Es requisito, además, que este producto haya sido validado

comercialmente y se haya identificado un mercado en el que pueda crecer.

Caminos para crecer

Lo más interesante para los emprendedores son, sin duda, los beneficios a los

que pueden acceder cuando se suman a este tipo de instituciones. Todas ellas

ofrecen diferentes servicios y ponen a disposición de las ideas de negocio metodologías diversas para alcanzar los objetivos propuestos.



Innomake, por ejemplo, se caracteriza por emplear herramientas tecnológicas

como Spinnmake, una plataforma que potencia el desarrollo de proyectos de innovación, pues permite a los emprendimientos no solo trazar sus ideas de negocio,

sino también explorar nuevas fuentes de ingresos o de ahorros.



“Lo bueno de Spinnmake es que está en nuestro sitio web. Esto significa que personas

de cualquier lugar, no solo de la costa Caribe, pueden acceder a la herramienta

para desarrollar sus proyectos de innovación y obtener un retorno de la inversión

mucho más rápido”, asegura Karina Quintero.



Por otro lado, los emprendimientos de la región Caribe que se sumen al programa

Aldea, de iNNpulsa Colombia, participarán en un proceso que incluye cuatro

retos: ‘Conozcámonos’, en el que iNNpulsa identifica debilidades y fortalezas y

hace recomendaciones; ‘Conversa con expertos’, en el que los emprendedores

reciben retroalimentación de especialistas; ‘Conéctate con tus asesores’, que permite

acceder a servicios especializados para desarrollo y crecimiento, y ‘Levantemos

capital’, en el que el emprendimiento tendrá la oportunidad de recibir apoyo

con el fin de identificar sus necesidades de financiación.