Sí, se puede ir en contra de todos los pronósticos y triunfar

Tenía pocas posibilidades de ganar, pero nada qué perder. “Destacarse” para Santiago Cruz, es algo ambiguo. Si bien mide 1,96 y calza 47, siempre fue claramente “notable”, él no se refería a eso.

Dice este ibaguereño que el primer encuentro con la adversidad, en cuanto a su carrera musical, lo tuvo cuando estaba en su último año de colegio, cuando le dijo a su mamá que quería estudiar música y recibió un “no” rotundo. Su respuesta fue concreta: “estudie algo serio y luego haga lo que se le dé la gana”.



Para el artista fue como “un golpe directo a la mandíbula”, pero también confiesa que ha llegado a entender ese pensamiento aunque sigue sin estar de acuerdo, ya que reconoce que doña Fabiola solo pretendía que él tuviera una carrera que le garantizara una estabilidad económica.



“Terminé siendo un muchacho muy obediente y efectivamente soy profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, de la Universidad Externado de Colombia y con eso le di gusto a mi madre. Pero, en el fondo, entre clase y clase sabía que eso no era lo mío”.



En su época de colegio, Santiago ya era reconocido entre sus amigos gracias a las canciones que interpretaba; sin embargo, irónicamente no tenía guitarra propia.

Cuenta que en su casa estaba la ‘Giannini’ de su mamá, la cual tenía prohibido sacar a sus reuniones sociales, bohemias o serenatas. “Así que para esos menesteres me tocaba recurrir a las prestadas por algunos amigos”, cuenta Cruz.



Esta situación se convirtió en una constante durante el comienzo de su carrera musical. Tenía que pedir este instrumento prestado para cumplir con los toques que le abrían en distinos bares, hasta que finalmente, en el año 95, tuvo su primera guitarra gracias a una ‘vaca’ orquestada por uno de sus amigos y en la que se recogió el dinero para que Cruz estuviera un poco más cerca de catapultarse a la escena musical nacional.



Ese amigo, años después, la tuvo de regreso para uno de sus cumpleaños, autografiada por el entonces ya famoso cantante, junto con un texto que reconoce que en ella vivía mucho de lo que fue el comienzo de su carrera y que ese instrumento lo había llevado a muchos lugares que ni él mismo soñaba.



Para Santiago el hecho de venir de una ciudad intermedia como Ibagué a la capital, sin padrinos en la industria, sin apellidos ilustres y sin fortunas familiares detrás a intentar arrancar una carrera musical supuso muchos retos y un camino cargado de momentos duros.



“No basta con tener un sueño, es necesario poner detrás todo el coraje y empuje. Yo me tomé mi tiempo en encontrarlos, incluso habiendo tenido el sueño de la música muy claro desde el principio. De cantar en bares de Bogotá, que por pago tenía una botella de un licor nacional, a tocar en teatros de New York, Ciudad de México y Buenos Aires hubo todo un camino largo y, hacerlo bajo mis propios términos y haciendo la música que yo quería y sentía hacer, es un motivo de orgullo para mí”, asegura.



Su primer disco, lo armó en el año 2003, fecha en la que predominaban los sonidos ‘tropipop’ dentro de la industria. Le decían, e incluso le siguen insinuando, tomar un baipás a su estilo y ‘jalarle’ a algo más comercial. Pero, Cruz la tiene clara: siempre, una y otra vez, en contra de lo que le aconsejan los que “saben del negocio”, hace y se empeña por hacer la música que se le viene en gana.

Caerse, sacudirse y levantarse

“Para el 2008 hacía más de un año que me había salido del bar que me había dado el sustento durante los últimos 8 años y medio, del cual era copropietario, donde cantaba y continuaba construyendo un nombre, ese que empecé cuando lo hacía en bares ajenos. Pasaron los meses, no terminaba de ‘cuajar’ nada con mi música, no lograba un trabajo estable, el dinero empezó a escasear, amigos salían al rescate para convidarme algún almuerzo cuando la cosa estaba complicada; no había trabajo… pero salían canciones”.



Eso que componía se volvió su refugio luego de pasar por un proceso de rehabilitación de adicción al alcohol y las drogas. De las buenas cosas que le quedaron de lo vivido en el bar fue la relación con Mariana Zuloaga, buena amiga, quien se convirtió en su manager y con quien buscaba y ‘craneaba’ la manera de encontrar el camino para que esas letras salieran a la luz.



“Decidí escribirle vía MySpace, sin conocerlo, a uno de los más grandes productores de la música en español: Nacho Maño, quien había trabajado con Alejandro Sanz, Presuntos Implicados y Armando Manzanero. Y, sí: en contra, otra vez de todos los pronósticos, ¡me respondió!. Su manager no lo podía creer: ‘¿Pero vos estás loco? No tenés ni para comer y querés hacer un disco en euros’. “Y sí, era una locura, pero me la jugué, creí y le aposté lo poco, casi nada, que tenía a ese encuentro con Nacho”, recuerda. Allá en Europa volvió a “echar mano” de los amigos que lo hospedaron y lo ayudaron, porque tolimense ayuda tolimense y eso todos ellos lo tienen claro.



“Recuerdo una tarde en el estudio en Valencia, España, mientras oíamos una versión bastante terminada de ‘Baja la guardia’, yo le dije a Nacho: ‘Y pensar que esto en Colombia no lo van a poner, no va a pasar nada, la radio va por otro lado’. Pero a final de cuentas esa era la música que yo quería hacer, la que sentía hacer y no iba a ceder ante la presión de hacer otra cosa distinta”.



Pero no, ese disco cambió su vida. ‘Cruce de caminos’ puso el nombre de Santiago Cruz de vuelta en la escena musical. Confiar en su instinto le llevó a estar 52 semanas dentro de las listas de éxitos musicales en Colombia, fue número 1 a nivel nacional por varias semanas y, tres canciones del álbum estuvieron una semana en el top 5 colombiano.



“Entiendo que la atención corporativa está concentrada en otro lado, y creo que en este momento la libertad es mi mayor activo. Siempre he hecho lo que he querido en la música, estoy en paz con el precio que he pagado, me miro al espejo con tranquilidad y pongo la cabeza en la almohada con muy pocos remordimientos en ese sentido, pero claramente hay una dinámica en el mundo disquero corporativo que coarta iniciativas y silencia voces, y eso termina agotando. En un mundo donde la efervescencia prevalece frente a la trascendencia, la apuesta sigue siendo contra todos los pronósticos, pero la diferencia ahora es que ya tengo claro, ya me he demostrado, que sí se puede”.