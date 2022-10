En materia de inclusión las empresas en Colombia han avanzado en temas de contratación de comunidades negras o afro, indígenas, población LGTBIQ+ y personas en condición de discapacidad. Este tipo de prácticas responden más a un tema relacionado con justicia social y apuntan a cerrar cada día las brechas en entornos corporativos, lo cual es válido, valioso y muy significativo.

Sin embargo, diferentes expertos y estudios que se han realizado en esta materia coinciden que llegó el momento de trascender, de dar un paso adelante y entender que la diversidad paga y es rentable, y que no solo sirve para mejorar los indicadores de los informes de gestión humana.



En la práctica, al generar empleo inclusivo, las empresas disminuyen su tasa de rotación de puestos de trabajo, aumentan sus indicadores de productividad, cuentan con equipos de trabajo más diversos lo que impacta de forma directa a la innovación y promueven en sus colaboradores un mayor sentido de pertenencia hacía la compañía y sus valores.



Del mismo modo, en términos de proveeduría inclusiva, las organizaciones logran mayores ahorros en los costos, controlan más eficientemente su cadena de suministros, despiertan más el interés de sus clientes internacionales y en las relaciones comerciales que establecen les ofrecen precios más justos.



De acuerdo con la exministra de Cultura, Angélica Mayolo, abogada y quien además se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, tres aspectos puntuales demuestran que SI PAGA y es rentable apostarle a la inclusión a nivel empresarial. “Primero, mejora la competitividad; segundo, permite que la población diversa y talentosa contribuya con su talento en los entornos laborales y al mismo tiempo ayuda a las organizaciones a entender de manera más integral los diferentes mercados; y tercero, es la mejor fuente de empleo que facilita oportunidades de ingresos a poblaciones que históricamente han tenido más barreras para salir adelante”.



No obstante, Mayolo señala que, más allá de la rentabilidad que genera la inclusión en entornos corporativos, también es importante avanzar en esta materia para darle una mayor legitimidad. ¿A qué se refiere?



“No solo se trata de generar oportunidades laborales a personas diversas, el verdadero reto y desafío está en vincularlas en cargos directivos y de toma de decisiones gerenciales, no solo operacionales, de soporte o servicio que hacen parte de la base de la pirámide de las empresas”, indicó.



Muchas compañías y organizaciones –agrega–, “gritan a los cuatro vientos que son diversas e incluyentes, pero falta ver, por ejemplo, realmente cuántas de estas tienen entre sus juntas directivas o staff de ejecutivos a población diversa.



Mayolo también reitera que la contratación diversa no se trata de un asunto de caridad, sino debe ser una apuesta para generar mayor competitividad, valor social y sobre todo rentabilidad en las organizaciones.

La inclusión empresarial en cifras

Un informe desarrollado recientemente por la consultora McKinsey, denominado ‘Diversity wins’, con el objetivo de estudiar el argumento a favor de la inclusión y la diversidad en los entornos corporativos y que consultó a más de 1.000 empresas de 15 países, revela que las compañías que hoy le apuestan a la diversidad en sus equipos de trabajo generan una rentabilidad 25 por ciento más alta frente a las que no cuentan con este tipo de políticas.



Así mismo, este estudio evidenció que las empresas que tienen mujeres en niveles de cargos directivos generan rendimientos y resultados financieros hasta de un 48 por ciento superiores en comparación a las que siguen pensando que solo los hombres pueden liderar las posiciones de gerencia y mando. En este mismo sentido, el análisis confirmó que las organizaciones que tienen en su junta o staff ejecutivo a personas de comunidades étnicas cuentan con un 36 por ciento más de probabilidades de generar márgenes económicos más positivos versus la competencia; al mismo tiempo, son 12 por ciento más competitivas.



Otro estudio sobre el costo de la inequidad racial en Estados Unidos realizado por Citi, indicó que el solo hecho de cerrar la brecha salarial de la población afrodescendiente podría generar hasta $2.7 billones por año, lo que demuestra que hacer apuestas intencionadas y proactivas de inclusión y diversidad empresarial genera valor. Por la misma línea, pero en el marco local, un informe de inclusión que publicó recién la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y ACDI/VOCA, estimó que el PIB nacional podría incrementarse en un 14 por ciento, siempre y cando se elimine la disparidad de salarios entre los colaboradores étnicos y los que no lo son en las organizaciones.

¿Cómo está el panorama en Colombia?

Para Catalina Martínez, directora ejecutiva de la Fundación Andi, el sector empresarial desde hace más de 10 años ha venido identificando, acompañando y/o difundiendo estrategias sociales alineadas al negocio más allá de la filantropía, destacándose la proveeduría inclusiva, las compras inclusivas de suministros y de materias primas, el empleo inclusivo y las actividades de voluntariado.



“Por ejemplo, con la estrategia de competitividad inclusiva, desde 2016 y como marco de referencia el acuerdo del proceso de paz, se convidó a las empresas a implementar acciones de inclusión económica para impactar a la población vulnerable con el fin de lograr el cierre de brechas y así generar mayor acceso a trabajo y a otros mercados a este tipo de comunidades”, destacó.



Otro hecho que reafirma el valor social que están generando las compañías en Colombia, tiene que ver con la Encuesta de Arquitectura Social Estratégica, que fue presentada el pasado 25 de octubre. “En este ejercicio identificamos que, de 479 empresas consultadas, el 74 por ciento hoy realizan filantropía, el 71 por ciento cuentan con iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial y el 35 por ciento tienen negocios de alto impacto positivo”, señaló Martínez.



Según la vocera de la Fundación Andi, estos números también evidencian la apuesta del sector empresarial por la inclusión de la población que históricamente ha sido excluida de las cadenas de valor de las organizaciones. Cifras positivas e importantes que, pese al impacto económico que generó la pandemia, no decrecieron y al contrario aumentaron. “Durante el 2020 las compañías hicieron una inversión social voluntaria de 4 billones de pesos y en el 2021 tuvieron un valor estimado de 3.7 billones de pesos en su gestión social”, resaltó.

Sectores e industrias más incluyentes

Teniendo en cuenta la lista de empresas inspiradoras de la Andi, que se saca desde el 2018, y en la que además han participado más de 347 compañías, pero solo han sido reconocidas 85, se estima que los sectores económicos más incluyentes en Colombia son: telecomunicaciones, farmacéutico, construcción, gas, petróleo, educación, alimentos, consultoría informática, químicos, financiero y electrodomésticos. Mención especial merece el sector de alimentación, que cuenta con la mayoría organizaciones con el sello empresa incluyente, un distintivo único en el país. Se destacan Alpina, Nacional de Chocolates, Selva Nevada, Colcafé y Frisby.