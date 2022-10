Originaria de China, disponible en unos 170 países y regiones, y con más de 40,8 millones de descargas, AppGallery se ha convertido en el tercer peso pesado del mercado entre las tiendas de aplicaciones en el mundo, con una oferta que supera 1’300.000 apps para atender las necesidades y preferencias de los usuarios no solo de Huawei, también de Android.

Como su nombre lo dice, se trata de una galería de aplicaciones en la que se encuentran desde las más populares y utilizadas como WhatsApp, FaceBook, Instagram, Pinterest, Twitter, TikTok, Messenger y Snapchat, entre otras, hasta algunas menos reconocidas que son diseñadas por desarrolladores locales.



Actualmente, la tienda cuenta con 18 categorías en donde se alojan las aplicaciones más populares de noticias, navegación, entretenimiento, transporte y redes sociales, entre muchas otras opciones. Incluso, como una forma de ahorrarles tiempo a los usuarios, una vez ingresan a AppGallery encontrarán un botón denominado ‘Instala aquí apps populares’, por medio del cual pueden llegar a toda la lista de los aplicativos más importantes, tanto a nivel mundial como local.

Así se logra mayor seguridad

El sistema de Huawei le indicará en dónde puede encontrar lo que busca de manera segura, gracias a una curaduría que ha desarrollado para evitar la descarga de malwares o virus.



Para que las descargas desde AppGallery sean seguras, el sistema de Huawei les brinda a los usuarios la verificación del nombre real del desarrollador de cada aplicación y un proceso de cuatro pasos de revisión que garantiza la seguridad de la operación.



"Si se meten a tu casa y te roban los objetos es menos grave que si se meten a tu teléfono y te roban toda tu información, porque en el celular tienes todo: información financiera, familiar y de salud, por ello, instalar desde cualquier tienda debe ser algo que los usuarios reconsideren dos y hasta tres veces. AppGallery garantiza que se hace una curaduría para asegurar que todo lo que hay alojado en su plataforma y todo lo que ellos recomiendan de lo que no pueden ofrecer son de sitios con una curaduría que ha hecho revisión del contenido, revisión para que no le roben la información que tiene en el celular", aseguró Samir Estefan, cofundador de Techcetera.

Por esta razón, tras once años de su creación (2011), AppGallery hoy se catapulta en el mercado como la manera más segura de tener las aplicaciones en dispositivos Huawei. En parte, esto lo ha logrado gracias a que la marca se ha aliado con 5,75 millones de desarrolladores en todo el mundo, garantizando un sinfín de alternativas en aplicativos. Precisamente, en 2021, la distribución total de aplicaciones alcanzó los 432.000 millones de veces.



No en vano, tan solo en Colombia, el total de usuarios de AppGallery supera los 5,5 millones, mientras que las descargas de aplicaciones ya sobrepasaron los de 40,8 millones. A nivel global, ya hay más de 580 millones de usuarios activos mensuales.

Una galería de alternativas

“En China, Huawei se sentó con los desarrolladores de ese país para producir una cantidad de contenido de uso local, un trabajo que también viene adelantando en América Latina, produciendo contenido local que haga sentido para los usuarios, y no solo basándose en los estándares internacionales para ofrecer las mismas aplicaciones de todos. Ahora, no hay que dejar de lado una gran ventaja y es el proceso de descarga, ya que es un proceso optimizado, no terminan comiéndose la mitad de la memoria del dispositivo, las aplicaciones han sido trabajadas para que no ocupen más de lo necesario”, indicó Estefan.



Esto le ha otorgado una personalidad muy definida a AppGallery: un rebelde con causa, del que ha dado mucho que hablar, teniendo en cuenta que en tan solo cuatro años, cuando oficialmente fue lanzada a nivel mundial (2018), ha logrado posicionarse entre el top 3 de las tiendas de apps a nivel mundial y la primera tienda predilecta de aplicaciones en dispositivos Huawei.



"Es un rebelde con causa porque a quién en su sano juicio se le ocurre lanzar una tienda que va a competir con la Play Store, la cual, por contrato, viene preinstalada en los equipos Android; pero además, a quién se le ocurre meterle todo el billete que le metió Huawei durante estos últimos años para asegurar que fuera un competidor real de peso en el mercado. No es la tienda de la esquina, tiene un respaldo y busca romper los esquemas, eso la hace un rebelde con causa", afirmó el cofundador de Techcetera.



A la fecha, ya son más de 1’300.000 aplicaciones disponibles que tiene esta tienda para los usuarios Huawei. La más reciente llegada a AppGallery fue Rappi, que se unió a la plataforma desde el 7 de octubre y no solo para Colombia, sino también para Perú, Chile, México y Centro América. Como parte de esta nueva alianza, los usuarios recibirán tres meses gratis de RappiPrime Basic, varias semanas de envíos gratis y hasta $ 12.000 en créditos de Rappi para sus primeras compras en la plataforma.

Puntos y cupones por comprar

Para los expertos, AppGallery tiene otras utilidades que la hacen destacar entre las demás tiendas, como por ejemplo su sistema de cupones de descuentos, vales y regalos que están siempre disponibles, de forma exclusiva, para todos los usuarios que navegan en la plataforma.



Para poder usar cualquiera de las aplicaciones, AppGallery viene preinstalada en todos los celulares y tabletas de la marca y su uso es totalmente gratuito.



Al configurar un teléfono Huawei nuevo, o al iniciar AppGallery por primera vez se requiere un proceso rápido y sencillo para crear o iniciar sesión con Huawei ID, la identificación personal de la marca. Con esta herramienta es posible acceder y conectarse fácilmente a los servicios exclusivos: AppGallery, Huawei Cloud, Health y más.



Ahora bien, para aquellos que no son usuarios Huawei y quieren acceder a los beneficios de AppGallery, también pueden descargar esta tienda con un solo clic, a través de Consumer Huawei.

Más Contenido*, un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el apoyo de AppGallery.