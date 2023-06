A lo lejos se escuchaban las sonrisas de 200 niños y jóvenes de Aremasain, La Guajira, que pedaleaban luciendo su nuevo medio de transporte para arribar a su segundo hogar, el colegio. Con la donación de 200 bicicletas, el pasado 18 de junio, ScotiaGBS centro de servicios de negocios globales de Scotiabank, en alianza con World Bicycle Relief, les transformaron la vida a los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Fátima, quienes ya no tendrán que caminar de tres a ocho kilómetros para acceder a la educación.

En un evento que se inició con la tradicional Yonna, danza autóctona de la etnia Wayuú, los niños y jóvenes se mostraron conmovidos y agradecidos luego de que Alcides Vargas, gerente general de ScotiaGBS, del grupo Scotiabank, anunciara que desde ahora un caballito de acero se encargaría de brindarles compañía y transportarlos hasta la puerta de la escuela.



Unos le dieron la mano; otros chocaron los puños; algunos querían abrazarlo, pero al final, todos los estudiantes estaban que no se cambiaban por nadie. Es el caso de María Ángela González, de17 años, alumna de undécimo grado y miembro de la comunidad Wayuú Tawaikat, quien aún agradece poder reemplazar sus pasos por pedalazos.



"Estamos muy agradecidas con las empresas que han hecho esta donación, porque han beneficiado mucho a la población indígena, sobre todo a los estudiantes que vivimos lejos del colegio y que se nos dificultaba el transporte”, indicó Ángela.

Igualmente, su compañera de curso, Kellys Adriana Gouriyú, que gastaba cuatro mil pesos en trasporte desde su corregimiento, La Gloria, ubicado a 8 kilómetros de la Institución, se dirigió a los asistentes del evento con palabras de agradecimiento.

"Agradezco este regalo tan generoso que han hecho a nuestro colegio y nos comprometemos a cuidarlos, darles buen uso y llegar a nuestras clases con alegría", sostuvo.



Las 200 bicicletas donadas están diseñadas especialmente para zonas rurales, con una capacidad de carga de 100 kilos, y semiurbanas, con capacidad para 25 kilos. Los niños y jóvenes favorecidos, seleccionados por vivir en las zonas más aparatadas de la sede principal de la institución, recibieron, además, kits de seguridad y capacitación en normas de tránsito.



"Es importante para ScotiaGBS la entrega de bicicletas a los niños de la comunidad Wayuú en esta escuela. Para nosotros la educación es el vehículo que permite mejorar la calidad de vida de los colombianos, y queremos que se rompa la desigualdad que existe. Una de las mayores razones de deserción de los niños para seguir estudiando es la distancia que deben caminar para llegar a sus colegios, por eso hoy, con la entrega de estas primeras 200 bicicletas aportamos para romper esa limitación y que los niños puedan seguir haciéndolo", indicó Alcides Vargas, Gerente General de ScotiaGBS Colombia.



Por su parte, en la Fundación Wold Bicylcle Relief, aliados de ScotiaGBS desde el 2020, destacaron que el objetivo de la donación también es reducir la tasa de deserción escolar, la cual se genera, en muchos casos, por las largas distancias, situación que enfrentan a diario la mayoría de los niños y jóvenes de La Guajira.



"Hemos hecho entrega de la mano de ScotiaGBS, de 200 bicicletas en la comunidad Aremasain, como parte de la estrategia de nuestra fundación de trabajar en La Guajira, en el proyecto Comunidades Movilizadas, con el cual apoyamos a las personas para que tengan mejor acceso a servicios de primera necesidad, como la educación, la salud y medios de vida. Las bicicletas son para niños y niñas que viven alejados del colegio, para que tengan mejor acceso y permanencia en él, ya que nuestros estudios evidencian que los tiempos de traslado bajan en un 33 por ciento, y la asistencia mejora en un 66 por ciento. De esa forma, los niños son menos propensos a desertar, comparados con otros que no tienen vehículos de transporte", detalló Andrew Wrigth, director de la Fundación World Bicycle Relief en Colombia.

Alcides Vargas, Gerente General de ScotiaGBS Colombia. Foto: Cortesía

Bicis en Luruaco, Atlántico

A la donación de estas 200 bicicletas, se suman otras 50 que el pasado 30 de mayo ScotiaGBS, del grupo Scotiabank, entregó a las alumnas de Luruaco, Atlántico, que viven en zonas apartadas de la Institución Educativa San José de Luruaco.



"Me parece algo superbién, porque nos enseña a ser responsables”, dijo Sol María, quien clamó al Gerente General de ScotiaGBS que amplíe el patrocinio de bicicletas, para que otros niños también tengan la oportunidad de transformar su vida.



A la voz de Sol María también se sumó la de Viviana, quien recalcó: "Para mí es una bendición, porque no todos los padres tienen el privilegio de tener los 4.000 pesos diarios que cobra un mototaxista para prestar ese servicio", contó. Sin embargo, no son solo 4.000 pesos, pues Yorieth Muñoz, otra de las favorecidas con la ‘bici’, contó el caso de unos amigos que viven en otra zona rural del municipio, Arroyo Negro, a quienes les “cobran 5.000 pesos por persona”, y son dos estudiantes de una misma familia.



"Para nosotros este aporte es muy importante y hace parte de la alianza entre nuestra entidad y la Fundación. Yo crecí en Barranquilla, en donde entendí que la brecha para muchas personas en Colombia es el acceso a la educación, y con el tiempo me di cuenta de que parte de ese problema es por las distancias entre los hogares y los colegios. Por eso cuando conocimos de la Fundación, empezamos a hacer pequeños aportes para ayudar a mejorar esa situación y cuando en 2020 abrieron sede en Colombia, empezamos a apoyarlos con el fin de contribuir en el desarrollo de nuestro país, con el fin de Construir país", concluyó Alcides Vargas, gerente general SoctiaGBS.

La mayoría de los niños beneficiados debía caminar hasta 8 kilómetros para llegar a la institución educativa. Foto: |Guillermo González El evento de donación se inició con la tradicional Yonna, danza autóctona de la etnia Wayuú. Foto: Guillermo González Las bicicletas donadas están diseñadas especialmente para zonas rurales, con una capacidad de carga de 100 kilos, y semiurbanas, con capacidad para 25 kilos. Foto: Guillermo González Los niños beneficiados viven en las zonas más apartadas de la sede principal del colegio. Foto: Guillermo González Una vez entregaron las bicicletas, miembros de ScotiaGBS, junto con los niños beneficiados, realizaron un ciclopaseo. Foto: Guillermo González La Fundación Wold Bicylcle Relief, aliados de ScotiaGBS desde el 2020, destacaron que el objetivo de la donación es reducir la tasa de deserción escolar. Foto: Guillermo González A la donación de estas 200 bicicletas, se suman otras 50 que el pasado 30 de mayo ScotiaGBS, del grupo Scotiabank, entregó a las alumnas de Luruaco, Atlántico. Foto: Guillermo González

*MÁS CONTENIDO. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el auspicio de ScotiaGBS , del grupo Scotiabank.