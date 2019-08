Santa Marta evoluciona hacia temas sostenibles y de movilidad

En los últimos diez años, Santa Marta, en el Caribe colombiano, ha evolucionado hacia modelos de calidad más conscientes de su compromiso sostenible, pero también, retados para aprovechar sus potencialidades naturales, de ubicación y desarrollo, para crecer y consolidarse.

Debido a los factores biofísicos de la capital del Magdalena, el turismo es una actividad económica de primer orden que responde a valiosos recursos naturales y culturales, paisajes, climas, biodiversidad y grupos étnicos, y donde se destaca la Sierra Nevada de Santa Marta y el complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta.



Esto ha creado, según ProColombia, un enorme potencial de desarrollo de ecohoteles y hoteles, el desarrollo de segunda vivienda y hoteles entre El Rodadero y el aeropuerto y hasta la llegada de una amplia oferta hotelera de cadenas internacionales para los que buscan no solo sol y playa, sino también negocios, turismo de naturaleza, agroturismo, turismo cultural-etnoturismo y ecoturismo.



Además, como lo señala Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol, en la última década la transformación que se ha visto en varias ciudades del Caribe tiene distintos elementos por destacar. El primero es la aceleración de su proceso de urbanización y con él una fuerte demanda por la construcción de vivienda y el desarrollo de construcciones para actividades comerciales, de servicio e institucionales.



“Lo segundo tiene que ver no solo con un proceso de urbanización, sino también con la consolidación del mercado inmobiliario. El conjunto de estas ciudades del Caribe representa hoy un mercado equivalente a unas 25.000 unidades de vivienda por año, lo cual sugiere el desarrollo no solo del sector, sino de las ramas industriales conexas con nuestra actividad, la financiación de vivienda y la inversión inmobiliaria de personas residentes en esas regiones y también inversionistas de otras ciudades”, asegura Forero.



Esto exige también una apuesta hacia el desarrollo sostenible. En este sentido, la Financiera de Desarrollo (Findeter), que ofrece soluciones integrales para construir territorios sostenibles, ha hecho una apuesta por proyectos como la Ciudad Lineal, Centro Histórico, Parque Tecnológico del Turismo; mejoramiento del estadio de fútbol; el proyecto de construcción de una calzada adicional en la carrera 4.ª entre calles 9.ª y 27, con una longitud de 2,1 kilómetros, en El Rodadero, que va a mejorar la movilidad para más de 18.000 vehículos que transitan a diario.



También están el proyecto de construcción, adecuación y dotación de escenarios deportivos en el antiguo Polideportivo del Sur, que pondrá a disposición de niños y jóvenes modernos escenarios deportivos que incentiven la práctica del deporte y la recreación. El plan contempla la construcción de un coliseo cubierto, cancha de softbol, cancha de fútbol, zona de juegos infantiles, zona de gimnasios biosaludables, pista de 'skate board', circuito de trote y muro para escalar.



Adicionalmente, Findeter gestionó la construcción del Colegio y Centro de Desarrollo Infantil Ciudad Equidad, que beneficia a 1.240 niños (900 en el colegio y 340 en el CDI), obras que transforman la ciudad y avanzan a través de la infraestructura y el urbanismo hacia una ciudad mucho más cercana a sus ciudadanos.

La naturaleza, un aliado de su desarrollo

Santa Marta no solo es una ciudad turística, es también la única región del país productora de banano orgánico; está ubicada en las zonas acuícolas y espejos de agua más importantes de Colombia; cuenta actualmente con cerca de 20.800 hectáreas destinadas a la producción de cafés especiales, donde el 45,56 por ciento del área cafetera del departamento, según ProColombia, está certificada o licenciada como cafés especiales (orgánico, FLO, Rainforest Alliance y Licencia 4C).



Además, el Magdalena tiene sembradas 45.000 hectáreas, aproximadamente, de palma de aceite. Estas potencialidades requieren el desarrollo de infraestructura adecuada para evolucionarlas hacia mercados locales e internacionales.

Un transporte multimodal que es fortaleza

La ciudad-región (Santa Marta-Magdalena) es la única en Colombia que tiene todos los modos de transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y férreo), infraestructuras fundamentales para la movilización de bienes y servicios que se comercialicen o se produzcan en esta zona del país.



Hoy cuenta con diferentes vías terrestres que facilitan su comunicación con el resto del país, y, actualmente, se está desarrollando en sus áreas la Ruta del Sol, que mejorará la competitividad de las regiones y permitirá bajar los costos de transporte.



En el ámbito aéreo modernizó el aeropuerto Simón Bolívar, para elevarle el nivel y aportar competitividad al sector aeronáutico y de transporte de la región. Su fortaleza fluvial se debe a que posee el único puerto de Colombia con condiciones naturales únicas que incluyen la profundidad y el abrigo con un calado de 60 pies, operaciones las 24 horas en sus siete muelles, pantalla de atraque de más de un kilómetro de largo y almacenaje seguro y práctico en cada una de sus bodegas y patios. Incluso, posee la bodega refrigerada más grande del país, con un espacio de 10.000 m² y una capacidad de hasta 8.615 pallets.



Y para cerrar sus ventajas 360 grados, en transporte multimodal, es el único puerto con servicio de ferrocarril, que posibilita generar cargues y descargues directos, lo que facilita el manejo de carga a granel.

Infraestructura vial que avanza

En Santa Marta, según Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte, se cuenta con obras terminadas, entre las que se destacan puentes vehiculares en doble calzada sobre el río Manzanares en las carreras 4.ª y 5.ª, como también la rehabilitación y adecuación del corredor vial urbano de la calle 29 (av. del Río) entre estas carreras, que han mejorado notoriamente la movilidad y flujos entre el sur y norte de la ciudad.



Además, sobresale la inversión en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta por $ 425.468 millones, de los cuales se han ejecutado a la fecha $ 189.046 millones (ejecución del 44 por ciento), $ 120.612 millones de la Nación (ejecución del 43 por ciento) y $68.434 millones del municipio de Santa Marta (ejecución del 47 por ciento).



“En ejecución tenemos obras como la rehabilitación de la avenida del Río entre carrera 5.ª y avenida del Ferrocarril, la construcción del puente avenida Bavaria y la construcción de la terminal de transferencia Gaira, a la que se sumará la proyectada construcción del tramo 2 de la calle 30 entre carreras 9.ª y 12”, asegura el viceministro de Transporte.