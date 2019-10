Santa Fe, con más parques, vías y seguridad

“Sigan... a la orden, camisas, sacos, pantalones, ropa para toda la familia, ¿qué está buscando? ¡Entre sin compromiso!”... Frases como estas se escuchan casi sin parar al cruzar el monumento de La Mariposa para ir hacia San Victorino, una de las zonas comerciales más importantes de Colombia.

Caminar por este lugar, ubicado en la localidad de Santa Fe, es encontrarse con un mar de personas, entre comerciantes y compradores, de útiles escolares, materiales para piñatas y ropa, en su mayoría.



“Mejor dicho, lo que no encuentre aquí es que no existe”, dice Dionisio Gálvez, quien llegó a vender artículos para el hogar hace unos 25 años.



“Si a usted no le gusta la soledad, ¡pues venga a San Victorino!”, dice entre risas este comerciante de 57 años.



No más en Navidad, al centro comercial Gran San, uno de los integrantes del gran complejo comercial de San Victorino, llegan aproximadamente 2 millones de compradores.



Más hacia el oriente, caminando por la avenida Jiménez hasta el Eje Ambiental –rodeando la localidad de La Candelaria– aparece el parque de Los Periodistas, otro de los puntos más visitados de Santa Fe.



“Vengo aquí a leer casi todas las tardes, es uno de mis lugares favoritos”, dice Andrea Peña, estudiante de la Universidad La Gran Colombia.



Desde este punto se alcanzan a ver dos de los edificios más altos de Colombia: la torre Bacatá y el edificio Colpatria. Próximamente también se alzarán las torres El Atrio, que quedarán ubicadas en la avenida Caracas con calle 26 y tendrán 268 metros de altura –serán las más altas del país–.



Siguiendo el camino hacia el oriente, tomando la avenida Circunvalar hacia el sur, aparece Monserrate, un cerro al que se puede subir a pie, en teleférico o funicular.



En la siguiente montaña, una imagen de la Virgen extiende sus brazos sobre la ciudad. Se trata del Cerro de Guadalupe, al que se llega tomando la vía al páramo El Verjón, un puerto de montaña que cada jueves y domingo es atravesado por ciclistas que aman rodar por pendientes de gran nivel.



“Me encanta subir todos los domingos por aquí. Son unos 12 kilómetros desde la Circunvalar hasta Guadalupe. Es un puerto de gran nivel, y se nota que han invertido en la reparación de la vía, que antes presentaba muchos baches y hundimientos”, dice Alberto Cubillos, un ciclista aficionado. Precisamente, esta ha sido una de las obras que la alcaldía local de Santa Fe resalta, y tuvo una inversión de más de 580 millones de pesos.



Otra de las vías beneficiadas es la que conduce al barrio Los Laches, que, según vecinos, llevaba años sin ser intervenida y dificultaba el paso hacia la ciudad.

Justo en la entrada de este barrio, una gran cancha sintética se abre a la vista. “Esta era una cancha de pura tierra”, dice entre risas un niño que acaba de terminar su entrenamiento. Se trata de la cancha La Mina, que transformó su cara, literalmente, de la tierra al cielo.



“Antes, aquí, esto era puro barrial”, “al terminar de jugar uno terminaba todo embarrado”, “así me gusta más”, dicen los niños mientras se visten en el camerino, que también formó parte de las intervenciones.



Para la construcción de esta cancha se invirtieron en total 1.722 millones de pesos.

Luego, hacia el occidente, tomando la calle 6.ª, se llega al barrio Las Cruces. Muchos no lo saben, pero en una de las casas de este barrio nació uno de los personajes más importantes en la historia del país: Jorge Eliécer Gaitán.



Es en la avenida calle 1.ª n.º 8-24, más exactamente donde queda el predio que vio nacer al caudillo liberal. Hoy es un restaurante que vende corrientazos, pero conserva una placa que identifica esta casa de las otras.



De vuelta por la Circunvalar, tomando la carrera 5.ª con calle 30, se llega al barrio La Merced, junto a La Perseverancia, un sector que se caracteriza por tener gran cantidad de locales comerciales dedicados a la gastronomía.



Allí, la alcaldía de Santa Fe planeó un circuito gastronómico en el cual se rehabilitaron 2.700 metros cuadrados y cuya inversión total fue de 1.622 millones de - pesos.



“Trabajar en este sector hace unos años no era tan chévere. Sobre todo por la inseguridad que azotaba la zona. Pero hoy, la cosa ha cambiado y, sobre todo, se come muy bien”, cuenta Sergio Díaz, visitante frecuente del sector.

Subir al páramo El Verjón, todo un reto para amantes de la bicicleta

Desde el año pasado, la Secretaría de Seguridad estrenó una nueva ruta segura para ciclistas: el páramo El Verjón, una de las zonas rurales de la localidad de Santa Fe.



“Hace muchos años vine aquí con mis compañeros de ruta porque queríamos entrenar en altura –se llega a los 3.384 metros de altitud–, pues esto es muy bueno para los deportistas. Sin embargo, había problemas de seguridad.



Este año volví a hacer la ruta, y la diferencia es enorme. La vía está en buen estado, y el acompañamiento de la Policía es un muy buen incentivo para promover el ciclismo”, cuenta Carlos Gandolfo. Son 11 kilómetros de cuesta hasta El Verjón.



Esta vía también permite conectar con Guadalupe y el alto de Patios. La ruta segura, es decir, con acompañamiento del Distrito, funciona todos los jueves de 5 a. m. a 9 a. m., y los domingos de 7 a. m. a 2 p. m.

Conozca algunas de las inversiones en Santa Fe

Seguridad e inversión total

​

​La alcaldía local de Santa Fe destaca la reducción de la tasa de homicidios de la localidad al 60 por ciento debido a inversiones como la instalación de un CAI móvil, la entrega de dos automóviles patrulla y 24 motos para patrullaje policial. En articulación con la Alcaldía Mayor, el monto total de inversión fue de 40.878 millones de pesos.



Festival de la chicha

​

​La chicha, una bebida fermentada a base de maíz, tiene su propio festival en Santa Fe. Este año se realizará en noviembre, en el sector de La Perseverancia, lugar donde, se dice, se prepara la mejor chicha del país. La alcaldía local afirma que su apuesta con este festival es el “fomento y la conservación de esta bebida, símbolo distrital y nacional”.



​Más y mejores parques

​

El barrio Lourdes, ubicado entre las calles 2B y 6 y carreras 1.ª y 3.ª este, fue testigo de la creación de una nueva cancha sintética y un parque biosaludable para la comunidad. Estos parques son hoy un punto de recreación sana y aprovechamiento del tiempo libre. La inversión de estas dos obras asciende a los 900 millones de pesos.

Datos curiosos de Santa Fe

3 de los edificios más altos del país

​

La localidad de Santa Fe aloja tres de los edificios más altos del país: la torre Colpatria (de 196 metros), el complejo BD Bacatá (cuya torre sur mide 216 metros), y próximamente se entregarán las torres del Atrio (con 268 metros de altura).



​80 años del Museo del Oro

​

​El 30 de marzo de 1939 nació uno de los 16 mejores museos del mundo –catalogado así en 2018 por la revista National Geographic–. Este museo alberga hoy más de 30.000 piezas de oro como la balsa muisca y el poporo quimbaya.



​272 personas en la Cinemateca

​

​Santa Fe inauguró un nuevo edificio para la cultura de Bogotá, ubicado en la rotonda de la carrera 3.ª con calle 19. Se trata de la nueva Cinemateca de Bogotá, que fue entregada en junio de este año y tiene una capacidad para 272 personas.

Lo que le queda a Santa Fe luego de estos cuatro años

El alcalde local de Santa Fe, Gustavo Niño, destaca los avances que ha tenido la localidad en esta administración y los retos en los que se debe seguir trabajando.



“En materia de malla vial, teníamos casi el 50 por ciento de nuestras vías en mal estado. Hoy no tenemos ninguna vía en mal estado, tenemos vías que se ubican en buen y regular estado. Este es uno de los retos, seguir mejorando la malla vial regular”, cuenta.



Por otro lado, está la construcción de la nueva sede de la alcaldía local de Santa Fe, cuya ubicación será en la calle 20 con carrera 12.



Allí, la alcaldía local de Santa Fe montó un concurso arquitectónico con la Sociedad Colombiana de Arquitectos en el que se presentaron más de 68 proponentes. La firma ganadora fue Taller 301, “que ya nos entregó la licencia de construcción y está lista para iniciar obras”, cuenta Niño.



La idea, según el alcalde local, es “volver este sector del barrio La Alameda un hito urbanístico que impulse la transformación de la zona con vivienda de interés social y de interés prioritario”.



En cuanto a espacio público, el alcalde señala el siguiente dato: Santa Fe es la localidad más invadida de toda Bogotá, porque es el centro de la ciudad y recibe 2 millones de visitantes diarios.



En este aspecto, destaca la recuperación de las carreras 10.ª y 7.ª y la entrega, cada diciembre, de mil cupos nuevos para que vendedores informales sean reubicados en espacio público y centros comerciales.