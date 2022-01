Los sectores de turismo, educación y salud, entre otros, se han visto beneficiados con la conectividad que les trajo un cable submarino a los 63.000 habitantes de la isla de San Andrés.

Ellos, desde diciembre del 2021, pueden disfrutar de la conexión a fibra óptica que la empresa Claro hizo a través de la extensión del cable submarino AMX-1, el cual tiene una extensión total de 17.500 kilómetros de longitud y proporciona enlaces de comunicación de alta velocidad entre siete países: Estados Unidos (Florida y Puerto Rico), Jamaica, Colombia, Guatemala, República Dominicana, México y Brasil.

Este sistema fue instalado por América Móvil en 2013 con una inversión inicial de 500 millones de dólares, pero llegó a Colombia en el 2015 aterrizando en Barranquilla y Cartagena, lo que permitió aumentar 50 veces la capacidad de conexión digital del territorio nacional con el mundo.



Por ello, al conectar a San Andrés con esta fibra óptica se mejorará notablemente la conectividad del territorio beneficiando a los sectores de turismo, comercio, salud, educación y gobierno.



Daniela Monterrosa, turista proveniente de Sucre, resaltó en su visita a San Andrés que quedó sorprendida con la velocidad de conexión. “Al llegar acá me encuentro con que la conectividad es maravillosa y muy rápida, puedo hacer videos en vivo, subir historias a mis redes sociales y he tenido a las personas cercanas actualizadas. Desde ya estamos planeando nuestro próximo viaje a la isla”, dijo Monterrosa y aclaró que uno de sus grandes sueños era conocer la isla y el mar de siete colores, pero que le preocupaba no poder estar comunicada con sus familiares.

Según informó Claro, los habitantes ahora tienen acceso a la mejor red de banda ancha, cuentan con un cubrimiento con tecnologías 4G y 4.5G, y un aumento de la velocidad de internet móvil de hasta en 1.000 %, lo que fortalece la interconectividad entre las islas.



“Para mí, es motivo de gran orgullo ser parte de una empresa que está contribuyendo al desarrollo del país por medio de la cobertura de redes, acceso a la tecnología y el desarrollo de ecosistemas digitales. Damos un paso enorme en materia de tecnología al conectar a San Andrés al mundo por medio de este cable submarino de fibra óptica”, declaró Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia.



La extensión del cable submarino de fibra óptica se extiende bajo el océano, y llega hasta la base terrena, ubicada en San Andrés. Allí se une al sistema de canalización del cuarto de equipos que permiten su funcionamiento para lograr transmitir rápidamente grandes cantidades de datos. Además, se instalaron 15 estaciones base en la isla para fortalecer la conectividad del lugar.

Para Eligine Taylor, profesora de la institución educativa Antonia Santos, antes los docentes tenían dificultad en el colegio “para enviar las guías o trabajos a nuestros estudiantes, al igual que ellos para retornarnos los trabajos, ya que había problema por falta de conexión”, dijo Taylor y añadió que actualmente están felices “la velocidad es más rápida y podemos preparar mejor nuestras clases y a nuestros alumnos”.



Por ejemplo, Joshua Diaz Bernal, estudiante de la institución Arcanue, destacó que ahora “puedo hacer mis tareas, comunicarme con mis amigos y maestros, ver películas, videos educativos y muchas cosas más”.



De igual forma, Carolina Nery, odontóloga, aseguró que desde el sector salud también se ven beneficiados con la nueva conexión porque así “podemos brindarles a los pacientes una mejor atención, descargar historias clínicas, exámenes diagnósticos, y ser oportunos en los tratamientos”, precisó.

Además, como profesionales se ven favorecidos en su formación porque “podemos seguir capacitándonos, hacer cursos online y ver congresos virtuales en caso de no poder asistir presencialmente, por lo que podemos estar actualizados en el día a día”, añadió Nery.



Incluso desde el sector artístico, músicos de la isla, como Juancho Style, mostraron su agradecimiento. “Nosotros como cantantes y artistas teníamos muchas dificultades para compartir todo lo que hacemos desde San Andrés, hemos sacado música desde hace muchos años, pero no teníamos forma de compartirlo”, dijo el cantante y añadió: “Con la llegada del cable submarino estamos muy felices porque vamos a poder mostrar nuestra música, hacer lives (transmisiones en vivo) para nuestros seguidores. En pandemia no podíamos generar ingresos porque no podíamos hacer lives, ni teníamos esa conexión rápida que permitiera que la gente al interior del país o alrededor del mundo viera lo que hacemos”.

