San Agustín, el acogedor lugar de Florida que nos lleva al pasado

Florida, en Estados Unidos, tiene un especial atractivo para el turismo latinoamericano por los parques temáticos de Orlando y los grandes ‘outlets’ donde se encuentran ofertas de las marcas más reconocidas.

Sin embargo un poco más al norte, a menos de dos horas de recorrido en automóvil sobre la costa oriental de la península, un histórico destino aguarda a quienes se aventuran a adentrarse un poco más en las maravillas de Florida.

Se trata de San Agustín, ubicada a 1 hora y 50 minutos de Orlando, en la denominada costa histórica de Florida, una zona de blancas y extensas playas sobre el océano Atlántico hasta donde llegaron los expedicionarios españoles en los años 1500.

San Agustín, fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés, muestra con orgullo el Castillo de San Marcos, una fortificación levantada entre 1672 y 1695 por los españoles, muy similar en su arquitectura y materiales de construcción a las murallas de Cartagena.

Una guía vestida con traje colonial espera a los visitantes en la entrada del castillo para narrar la historia de la forma en que los españoles llegaron hasta aquí y cómo ante el riesgo de que ingleses y franceses se tomaran la ciudad, decidieron levantar la fortificación y emplazar cañones en el techo.

El recorrido permite conocer cómo vivían en el castillo los soldados, sus habitaciones, las bodegas en las que guardaban herramientas y alimentos. Además, de forma gráfica, se cuenta también la historia de cómo los europeos, los nativos norteamericanos y los africanos confluyeron en esta región.

El sistema de defensa de la ciudad incluye también el Fuerte Matanzas, ubicado al sur de San Agustín, en la isla Anastasia en el centro del río Matanzas y al que se puede llegar en una embarcación con un guía de parques nacionales que con notable acento sureño cuenta la historia de forma amena y divertida.

Desde 1513 el español Juan Ponce de León exploró esta zona de Florida y a él está dedicado el Parque Arqueológico Fuente de la Juventud, un lugar que alberga varios ambientes dedicados a la forma como los colonos vivían y, por supuesto, la fuente, una corriente de agua de la que podrá beber para tener la capacidad de ir a otro de los lugares imperdibles de San Agustín: el Museo Casa del Faro.

Sus 219 peldaños son un reto a superar y si lo hace disfrutará de una maravillosa panorámica de 360 grados sobre la ciudad y el Atlántico. Del faro puede descender a una experiencia menos física y más espiritual al visitar la iglesia de la Virgen de la Leche, un santuario levantado, cómo no, por los colonos españoles en honor a la virgen que alimenta a su hijo.

Así como la huella de Ponce de León y de los españoles es notoria por toda la ciudad, San Agustín rinde también tributo a lo mejor del espíritu y la pujanza estadounidenses en cabeza de Henry Morrison Flager, un industrial, magnate petrolero y quien llevó el ferrocarril desde Nueva York hasta Florida.

En el centro de la ciudad hay varias edificaciones impulsadas por este industrial, como el Hotel Ponce de León, edificado en 1888 y que desde 1968 alberga el Flager College, una prestigiosa universidad.

Pasando la calle está el Lightner Museum, que ocupa tres pisos del que fue el antiguo Hotel Alcázar, también encargado por Flager, que se convirtió en sitio de descanso de millonarios que llegaban hasta allí en el tren construido también por el industrial.

El museo y parte de la Universidad, edificaciones de estilo renacentista español, los puede visitar con un guía que le contará la historia de Flager, quien llegó a Florida por una recomendación médica y se convirtió en la persona que le aportó al estado su vocación turística.

Las estrechas calles coloniales del centro de San Agustín son una invitación a caminar para deleitarse con sus tiendas, los restaurantes y los sitios para departir en familia, en pareja o con amigos. En verano, las terrazas de estos lugares son ideales para disfrutar de la brisa marina y del sol, pero en invierno la temperatura puede bajar mucho y lo mejor es quedarse adentro de los locales para calentarse al pie de una chimenea.

Si lo suyo no es caminar cuenta con Old Town Trolley Tours, una compañía que le brinda el recorrido por el centro histórico de San Agustín en pequeños trenes y en Navidad, cuando las edificaciones se llenan de luces, hace el recorrido nocturno que finaliza con un exquisito chocolate con galleta de mantequilla.

Si prefiere una perspectiva diferente y quiere dejar de mirar el mar desde la orilla, puede elegir navegar con St. Augustine Sailing en un yate en el que podrá compartir un brunch y algunos tragos mientras se desliza por las aguas del Atlántico y siente la brisa en su cara.

Y, por supuesto, si disfrutó del vino espumoso en el yate, no puede dejar la ciudad sin pasar por la Destilería San Agustín, donde puede hacer parte de un recorrido guiado en el que aprenderá sobre la diferencia entre el whisky y el bourbon (si no la conoce y quiere ir es mejor que no busque en internet), además de probar los diferentes tipos de licor que se hacen en la destilería.

El valor de un recorrido puede incluir el costo de una botella de bourbon que al final podrá extraer del barril donde se añeja, envasarla, taparla y etiquetarla. También puede pasar por la tienda y comprar cualquier otro licor de los que se producen en la destilería y recuerdos como camisetas, gorras o llaveros.

Una experiencia que le permitirá llevar el espíritu de San Agustín encerrado en una botella y que le hará llegar, cada vez que la abra, los buenos recuerdos de lo vivido en este lugar hasta donde quiera que se encuentre.

¿Dónde hospedarse en San Agustín?

El hotel Hampton Inn and Suites St. Augustine – Vilano Beach, ubicado a unos 20 metros de la playa. Ofrece el servicio de desayuno y le da la posibilidad de salir a caminar al amanecer por la playa y ver la salida o la puesta del sol en la tarde.

¿Dónde comer en San Agustín?

- Pesca by Michael’s Rooftop en el hotel Hyatt, resalta los ingredientes de mar y los productos locales. La canasta de postres es exquisita.

- El restaurante Michael’s, ubicado en el centro histórico, cuya especialidad es la carne y donde el chef sorprende con un pan elaborado en casa que se sirve con varios tipos de mantequilla. Tiene un ambiente acogedor, especialmente en Navidad, cuando la chimenea está encendida y el pan caliente llega al alma.

- Asado Life, está ubicado cerca del agua, especialidad en diferentes cortes de carne y embutidos, así como hamburguesas que se acompañan con papas fritas en tajadas espolvoreadas con la receta del lugar. El pan recién hecho, con costra crujiente que ponen como entrada es una delicia.

- La Cocina Restaurante Internacional propiedad de Norberto Jaramillo y su esposa Cristina Santana, colombianos. Aportan el toque latino y la calidez a una cocina que mezcla los sabores de tierra, agua y aire para paladares más exigentes. Disfrutar de la comida allí es sentirse cerca de casa.

