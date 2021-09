Así son las nuevas salas para capacitarse y encontrar empleo

Angélica Buriticá es una mujer que se encuentra buscando trabajo. Para lograrlo decidió acceder a los servicios que ofrece la sala de tecnología Claro por Colombia en Suba, en Bogotá.

No solo ha recibido asesoría, también ha podido tener entrevistas virtuales para conseguir empleo desde esta sala inaugurada el 30 de agosto, luego de una alianza entre Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro, y la Agencia de empleo y emprendimiento de Compensar.



Un lugar abierto a todo el público y dotado con 15 tabletas mediante las cuales las personas pueden acceder gratuitamente a internet y a herramientas de formación que mejoren su perfil profesional como Aprende.org, Capacítate para el Empleo y PruébaT, plataformas de la Fundación Carlos Slim.



Las salas de Suba y Soacha, que son las dos nuevas, se suman a las que ya funcionan en Montería y Barichara, en alianza con la Fundación a la Rueda a Rueda y la escuela taller de Barichara.



Los interesados también podrán postularse a las vacantes de empleo disponibles y presentar entrevistas virtuales en los procesos de selección a través de herramientas colaborativas como Sise, Compensar, Team, Google Meet y Moodle.

Por ejemplo, Angélica decidió acceder a este servicio en la Sala de Tecnología de Suba para poder tener una entrevista virtual con una empresa para postularse al cargo de asistente de gerencia.



También lo ha hecho para completar cursos de formación en la plataforma Capacítate para el Empleo que mejoren su perfil profesional. “Hace un tiempo hice un curso de Excel para poder aplicar a ciertas ofertas. Y en este momento estoy haciendo uno de auxiliar contable, voy en el segundo nivel. Es muy bueno porque se hace de acuerdo con el tiempo y la disponibilidad que uno tenga, y al final entregan un certificado”, explicó Buriticá.



Así mismo, destacó todos los servicios que presta la agencia de empleo. “Lo ayudan a uno a enfocarse a nivel profesional y a no perder el tiempo en páginas donde aplican miles de personas y es difícil obtener el trabajo”, dijo.



Opinión similar tiene Diomar Enciso, quien también llegó hasta la sala en búsqueda de empleo en servicios generales de desinfección y hospitalarios. “He hecho capacitaciones en la plataforma sobre alimentos y servicios de aseo”, resaltó Enciso.



Según explicó Diomar, su experiencia buscando empleo a través de la agencia de Compensar ha sido muy buena y por eso la recomienda. “Hace cinco años postulé mi hoja de vida, y ese mismo día me ubicaron un empleo. Por eso estoy nuevamente acá, porque sé que voy a encontrar un buen trabajo”, dijo.



En esta ocasión pudo mirar las ofertas laborales y aplicar a algunas vacantes desde la nueva sala de tecnología.

Salas para transformar



“El propósito de Claro por Colombia es el de transformar vidas a través de la tecnología. Somos conscientes de la importancia de tener acceso al conocimiento y estar conectados. Por eso, junto con la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar queremos ser posibilitadores y abrir espacios de formación de habilidades digitales que permitan fortalecer los perfiles ocupacionales, conseguir un empleo y contribuir al cierre de la brecha digital y social”, afirmó María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia.



Con la puesta en marcha de estas dos nuevas salas se espera beneficiar a más de 700 personas en este segundo semestre del 2021. Las sedes están abiertas de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5:30 p. m., y están ubicadas en la calle 14 n.º 6-76, en Soacha, Cundinamarca, y en la calle 146B n.º 91-60, en Suba, en Bogotá.

Lina Reyes es la coordinadora de la agencia de empleo en la sede Suba. Según explicó, es una agencia que se encarga de intermediar entre las empresas que están buscando personal y las personas que están buscando empleo. “Nosotros trabajamos en doble vía, con las empresas que están buscando esos perfiles para laborar dentro de sus empresas y así mismo logramos apoyar a los usuarios que vienen a registrar sus hojas de vida en búsqueda de un empleo”, aclaró Reyes, y añadió que ayudan a perfilar a esos oferentes y, una vez realizado el proceso de orientación laboral, o de capacitación de ser necesario, los ponen en contacto con las empresas si cumplen con los requisitos.



Con la donación de las tabletas, hecha por la empresa Claro por Colombia, ahora también pueden apoyar a esos usuarios que en su casa no tienen la posibilidad de acceder a una red de internet o a un equipo con el que puedan presentar su entrevista, hacer un proceso de capacitación virtual o postularse a las vacantes de la agencia.



Actualmente hay más de 10.000 empresas afiliadas a la agencia. “Todas con necesidades diferentes, algunas requieren uno o dos puestos específicos, pero también hay otras que requieren masividades, como 100 o 200 personas”, aclaró Reyes.



Mientras tanto, en el municipio de Barichara se benefician estudiantes, emprendedores y personas en búsqueda de empleo y formación.



Según Olga Patricia Becerra, directora administrativa de la Fundación Escuela Taller Barichara, en la sala del municipio ya se han formado cerca de 100 personas. “El objetivo es lograr que la población se acerque a formarse en estos programas complementarios que ofrece la plataforma Capacítate para el Empleo y así mejorar la calidad de vida de las personas”, dijo.



De esta forma, estudiantes del municipio resaltaron que con el acceso a internet pueden explorar en páginas, investigar tareas, descargar libros y material educativo, para mejorar su proceso académico o la comunicación con profesores. Así mismo, los jóvenes pueden acceder a cursos, ya sea para mejorar alguna habilidad o emprender su propio negocio.

Conozca las herramientas de formación

Muchos de los programas de capacitación están pensados en fortalecer las habilidades de los jóvenes. Foto: Archivo Particular

Cualquier persona puede acceder de manera virtual y gratuita a los portales y plataformas de educación y formación de la Fundación Carlos Slim.

Se trata de Aprende.org (https://aprende.org/), Capacítate para el Empleo (https://capacitateparaelempleo.org/) y PruébaT (https://pruebat.org/).



A través de ellas, los interesados pueden aprender nuevos conocimientos y fortalecer sus habilidades y competencias por medio de una oferta que abarca programas desde educación inicial hasta formación para el empleo y el emprendimiento.



Según informó Claro Colombia, a agosto de 2021, con Aprende.org impactaron a más de 174.495 usuarios, de los cuales 52,6 % fueron mujeres y 47,3 %, hombres.



En PruébaT, un ecosistema de aprendizaje dinámico en áreas como matemáticas, ciencias (física, química y biología) y lenguaje, se registraron, a cierre de julio de este año, 987.175 colombianos, entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Y con Capacítate para el Empleo, a cierre de agosto del 2021, 723.576 colombianos realizaron cursos y diplomados para el empleo y el emprendimiento.

“Estos buenos resultados nos hicieron merecedores en 2020 del reconocimiento de Pacto Global a las buenas prácticas de desarrollo sostenible –ODS 4–, Educación de calidad”, informaron desde la compañía.



Los jóvenes son uno de los grupos poblacionales con mayores barreras de acceso a empleos formales. Según cifras del Dane (abr.-jun. de 2020), la tasa de desempleo de los jóvenes se ubicó en 29,5 %, 12,3 % más que la del mismo periodo de 2019. Para las mujeres, esta tasa (36,5%) tuvo un aumento de 14,8 % frente a la de igual lapso del año anterior.



Por ello, el programa de sostenibilidad de Claro le apunta a que los jóvenes puedan fortalecer sus habilidades y perfil ocupacional.



Capacítate por el Empleo, por ejemplo, no exige ningún requisito de formación previa y brinda la posibilidad de desarrollar habilidades digitales y blandas para la vida.



En la sección ‘Profesionalización’, los jóvenes encontrarán cursos de liderazgo, trabajo en equipo, retroalimentación en el trabajo, ortografía y redacción, habilidades de presentación, guía para entrevista de trabajo, estructura de una hoja de vida, etc.



En ‘Listo para el trabajo’ dispondrán de contenidos como educación financiera, mejora de procesos, computo básico y otros.



Y en ‘Habilidades digitales’ hay cursos asociados a prácticas de ofimática, desarrollador de contenido digital, administrador de bases de datos, programación, etc.



Además, en Capacítate para el Empleo podrán impulsar sus capacidades tecnológicas en habilidades para las carreras Stem (ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, por sus siglas en inglés), que son algunas de las más necesitadas por las empresas.



Mientras tanto, PruébaT ofrece contenidos que van desde la ofimática, digitalización, revolución digital, uso de computadoras y dispositivos móviles, sistemas operativos hasta uso de redes sociales, elaboración de presentaciones y desarrollo de aplicaciones móviles.

