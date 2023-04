Conocer parques y lugares temáticos del café, maravillarse ante la colorida y tradicional arquitectura de sus pueblos o ante la belleza del Valle del Cocora y el Parque Nacional Natural Los Nevados, son algunos de los planes que abrirán los sentidos a quienes visiten esta región.



En todo el Triángulo del Café existen grandes similitudes en cuanto a costumbres y cultura. La gastronomía juega un papel importante en la región y se ha caracterizado por ser muy especial y tradicional.

Sus sabores están influenciados, en gran parte, por la gastronomía antioqueña,

cuyos platos principales son la bandeja paisa y la cazuela de fríjoles. Además, recibe herencias y cualidades del Valle del Cauca y hasta del Chocó, ya que otros platos típicos son el sancocho, el mondongo, la fritanga, el pescado y el fiambre montañero, entre otros.



Las truchas con patacón tradicionales de Salento son imperdibles durante el recorrido en Quindío, por ejemplo. Además, la mazamorra de maíz endulzada con panela o bocadillo, el agua de panela con queso o el café, son bebidas típicas las cuales reconfortarán el gusto de los turistas. En cuanto a lo dulce, no se puede dejar de probar las obleas con leche condensada, las brevas con queso, el arequipe de café y hasta el ‘cholao’.



La gastronomía risaraldense, por su parte, se caracteriza por su variedad y la influencia que tiene de otras regiones. “Si bien no se cuenta con un plato típico y exclusivo, el fiambre montañero, el sudado, el sancocho, la papa rellena, la gallina enterrada del municipio de Marsella, la arepa de chócolo, las arepas rellenas de queso, carne y/o pollo, el chorizo santarrosano, su versión de tamal, el sirope y las preparaciones a base de café y frutas son imperdibles en este destino”, señala Andrea Salazar Nieto, gerente de la Agencia de Promoción Invest in Pereira.

Recibe influencias de gastronomías como la antioqueña y sus infaltables fríjoles, además de otras, como las del Valle del Cauca y el Chocó, ya que otros platos típicos son el sancocho y el mondongo. Foto: iStock.

De otro lado, mediante el proyecto 'Sabores de Caldas', el departamento resalta la riqueza gastronómica y cultural en todas sus expresiones: la cocina de autor, los saberes ancestrales, la academia y los productos frescos.



Esto se debe a que el Fondo Nacional de Turismo, (Fontur), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fenalco Caldas, en alianza con los entes territoriales, el Sena y la Industria Licorera de Caldas han unido esfuerzos para convertir al departamento en un destino turístico de referencia.



Además, es un espacio en el que se reúnen el turismo y las expresiones culturales y tradicionales, alrededor de la gastronomía caldense y sus seis subregiones, donde cada una ofrece las delicias de su cocina típica, sus dulces y bebidas. Así como también

se exponen diferentes muestras del café, uno de los símbolos más representativos

de la región.



Sin duda, el turismo es uno de los principales motores del Eje. De manera general, y de acuerdo con cifras de Cotelco, el 2022 terminó con indicadores turísticos positivos para el país con una tasa de ocupación del 61,38 por ciento y una tarifa promedio real inmejorable, la cual creció en tan solo 1,1 por ciento respecto año 2019. “Esto muestra una apuesta por mejorar la competitividad y ofrecer mejores alternativas tanto a turistas nacionales como internacionales”, señalan desde la entidad.

Risaralda repunta en turismo

En el Índice de competitividad turística regional de Colombia (ICTRC) de 2022, Bogotá D.C. se ubicó en la primera posición, mientras que en segundo y tercer lugar se ubicaron Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente. Este último mejoró la quinta posición del 2021.

Se resaltan la calidez de su gente, el clima, la calidad de los hoteles, la diversidad de experiencias en torno al disfrute de la naturaleza y la facilidad de llegar a Pereira:

Andrea Salazar FACEBOOK

TWITTER

Con calificación de 6,12 de 10, destaca los criterios cultural, ambiental, económico, social, en la infraestructura turística y en la gestión del destino. Y también observa un aumento en la oferta de productos turísticos y la mejora en cobertura de servicios públicos. Además, Risaralda cuenta actualmente con el segundo municipio más turístico del país: Santa Rosa de Cabal.

Y es que durante el 2022 se registró una cifra histórica de pasajeros movilizados, llegando a más de 2,7 millones de pasajeros, superior en un 60 por ciento a la registrada en 2021. La llegada a Pereira de pasajeros nacionales fue de 1’253.409 y la de internacionales fue de 74.392. Mientras que la ocupación hotelera en Risaralda fue de 60,32 por ciento, de acuerdo con cifras de Cotelco.



“Cartagena, Antioquia, San Andrés, Bogotá y Risaralda, ocupan los primeros lugares entre los destinos más preferidos por los turistas, en el cual Risaralda ocupa el quinto lugar por encima de destinos como Santa Marta y Valle del Cauca”, agrega Andrés Parra, director de Cotelco Risaralda.



Por su parte, Salazar destaca que, entre las opiniones más relevantes de los turistas sobre Pereira y Risaralda, se resaltan “la calidez de su gente, el clima, la calidad de los hoteles boutique, la diversidad de experiencias en torno al disfrute de la naturaleza, la facilidad de llegar a Pereira tanto por vía aérea o terrestre, la variedad de tiendas de cafés especiales, la ubicación del aeropuerto y el comercio”.

Los caminos de Caldas

Manizales se destaca por la cultura cafetera, una amplia oferta universitaria en la región y su desarrollo económico. Y es que, según el proyecto Destino Caldas, la ciudad les ofrece a los visitantes calidez, facilidades y un rico entorno natural.

El avistamiento de aves es una de las potencialidades del turismo en Caldas. Foto: Jonh Jairo Bonilla

En cuanto a las subregiones del departamento, estas buscan fortalecerse a través del turismo. Por ejemplo, el Clúster de Turismo de Naturaleza y Cultura del Norte de Caldas, destaca dentro de su oferta turística la riqueza de fauna y flora, paisajes, bosques de Palma, variedad de aves, arquitectura, pueblos patrimonio, lugares de interés cultural, historia de la colonización antioqueña, gastronomía, entre otros.



Además, desde la unidad de turismo de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, señalan que buscan desarrollar y apoyar los procesos de creación de productos y rutas turísticas, las cuales “generan una experiencia integral y representan la esencia de la región para visitantes y potenciales clientes”. También trabajan en el diseño de una oferta turística de licores del departamento.



Adicionalmente, la llamada Ruta del Cóndor es un atractivo turístico de Caldas, que se caracteriza por la cultura y las costumbres del pueblo cafetero; donde la naturaleza es protagonista y los lugareños son los principales actores de las visitas guiadas.

Pálpitos del Quindío

La oferta turística de esta región tiene desde avistamiento de aves, pasando por el turismo gastronómico, rutas y experiencias cafeteras, hasta el turismo de bienestar y el de aventura. Este último tiene múltiples opciones, como el ‘canopy’, el balsaje y el rafting en ríos, así como vuelos en parapente, escalada y caminatas.

Aventurarse en la naturleza. Este corredor entre Montenegro y el corregimiento de Pueblo Tapao mide unos 1.000 metros al lado y lado de la vía. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y es que, para la temporada de fin de año de 2022, el departamento tuvo un 99 por ciento de ocupación hotelera, representando un aumento del 39 por ciento frente a meses anteriores, según datos de Cotelco. Además, se reportó una importante movilidad para los más de 3.000 alojamientos rurales con Registro Nacional de Turismo (RNT) en la región.



A su vez, el gobierno departamental informa que se han adelantado acciones en promoción, conectividad, infraestructura, tecnología y formalidad, para promover un turismo atractivo a lo largo del tiempo, lo que ha arrojado un promedio mensual de entre el 60 y el 65 por ciento el año pasado, posicionando al “Corazón de Colombia” como un destino reconocido.



Igualmente, durante la vitrina turística Anato de 2023, Quindío logró 800 negocios. “Estas cifras son esperanzadoras para posicionar el potencial turístico de la tierra que 'palpita por ti'”, explica Magda Inés Montoya Naranjo, secretaria de Turismo, Industria y Comercio del departamento.

Retos de la región

En los últimos años en Pereira, los sectores público y privado le han apostado principalmente al turismo de naturaleza y de reuniones, así lo indica Andrea Salazar, de Invest in Pereira.



Para Salazar, algunos de los desafíos de la región referente al turismo son: “la falta de bilingüismo y de personal capacitado en el sector, la baja conectividad área internacional, pocas de certificaciones internacionales y de calidad, poco uso y conocimiento de las herramientas digitales y la falta de promoción turística del destino a nivel internacional, entre otros”.

Se busca tener un destino planificado y proyectado a la sostenibilidad, a la conservación y a la apropiación del territorio:

Gloria Escobar, directora de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia FACEBOOK

TWITTER

Con respecto a la oferta gastronómica, algunas de los retos se relacionan con incrementar la oferta, mejorar el servicio, generar más articulación entre los actores gastronómicos, costos de la materia prima, rotación del personal e innovación.



Por su parte, la secretaria de Turismo de Quindío destaca que durante el 2023 se espera presentar proyectos que permitan fortalecer la infraestructura turística. “Este año, la visita a Anato arrojó prósperas alianzas comerciales, reuniones con aerolíneas del país, posibles 'Fam-trip', apoyando la promoción del destino a nivel nacional e internacional y un turismo de bienestar y alto valor”, resalta Montoya.



Además, desde el Ministerio de Transporte se ha anunciado la destinación de recursos para la modernización del Aeropuerto Internacional El Edén, de Armenia. En este sentido, Gloria Escobar, directora de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, señala que se busca tener un destino planificado y proyectado a la sostenibilidad, a la conservación y a la apropiación del territorio.



Lo anterior, mediante “asesorías permanentes y personalizadas en la digitalización de los empresarios, en la calidad de los servicios y del talento humano, y en el continuo desarrollo de productos turísticos experienciales, para ofrecer nuevas alternativas a los turistas”, puntualiza Escobar.

VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ

REDACCIÓN MÁS CONTENIDO