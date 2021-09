Los cuatro retos para fortalecer la educación en Antioquia

Trabajar en la implementación de acciones para disminuir la deserción estudiantil, atender el mejoramiento de la infraestructura y del clima escolar, además de apostarle a la formación de maestros, son los grandes desafíos que enfrenta el departamento de Antioquia de cara a la pospandemia causada de covid -19.

En el departamento hay 1’261.048 estudiantes matriculados en educación básica y media; de ellos, el 54 % se encuentran en el valle de Aburrá. Sin embargo, estas cifras prenden las alertas porque en la ruralidad, solo 1 de cada 4 niños que entran a grado primero logra terminar el bachillerato, y en la parte urbana, solo 1 de cada 2; la razón principal es la deserción escolar.



Según Proantioquia, entidad encargada de velar por el progreso de la región y promover iniciativas de desarrollo, se debe prestar atención a estas cifras para cumplir con el objetivo de la formación académica. Por ejemplo, solo el 25 % de los niños en la ruralidad hacen una trayectoria completa en la educación media.



Para Juan Felipe Aramburo, coordinador de formación educativa de Proantioquia, las causas de la deserción escolar se deben principalmente al reclutamiento forzado de niños por grupos al margen de la ley. “Se roban a los niños para llevarlos a la guerra, o a jóvenes en estado de embarazo, también por machismo o porque para algunos ser bachiller no les genera valor agregado”, dice el experto, y arroja este dato aún más crítico: “Durante el 2020, los reclutamientos de escolares por grupos armados se incrementaron un 365 % respecto al año anterior”.



Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en Antioquia, el porcentaje de jóvenes graduados de bachillerato, de entre 17 y 21 años, vinculados a educación terciaria es del 47,6 %. Siendo el 43,6 % en carreras técnicas y tecnológicas, y 52,4 % en carreras universitarias.

Elvia María González, vicerrectora de docencia de la Universidad de Antioquia, dice que uno de los principales retos que enfrenta el sistema es seguir garantizando la educación como un derecho humano universal.



“Potenciar la educación a distancia y la educación semipresencial con el uso de las TIC permitirá mayor acceso para las nuevas generaciones y adaptabilidad de los currículos para aportar a la permanencia de los estudiantes”.



El segundo desafío que enfrenta el departamento está relacionado con el mejoramiento de los climas escolares, es decir, con aquellas relaciones interpersonales que se tejen en las escuelas e influyen de manera positiva o negativa en el desarrollo de los estudiantes.



Algunas iniciativas como el programa Ser+Maestro, que a la fecha ha formado a más de 4.500 docentes en 119 municipios del departamento, busca realizar acciones para mejorar el sentido de pertenencia en la escuela, promover la participación estudiantil y fortalecer las relaciones interpersonales a través de competencias socioemocionales.

Para Adriana Tombé, maestra del norte del Cauca, la experiencia con este programa ha sido muy gratificante. “He aprendido a adquirir herramientas que tienen que ver con competencias socioemocionales, comunicativas y de mediación, que me han permitido ayudar a los estudiantes, a sus familias y a nuestro territorio”.



El tercer punto, según Proantioquia, se centra en la formación de 45.000 maestros en el sector público y privado; muchos de ellos no están lo suficientemente calificados para atender los retos que exige el sector educativo.



Por ejemplo, solo el 2 % de ellos manifiestan estar preparados para el trabajo con comunidades vulnerables (víctimas del conflicto, población LGBT+, desplazados y migrantes o personas con discapacidad).



De otro lado, la Secretaría de Educación y la Gobernación de Antioquia hacen esfuerzos para mejor los resultados de las pruebas Saber. Con el programa ‘Maestras y maestros para la vida’, un espacio para la reflexión, la investigación y el pensamiento crítico, se ha logrado capacitar a 1.799 maestros del departamento en diferentes competencias básicas.

“Los fortalecemos en temas como gestión de conflictos en el aula, sostenibilidad ambiental, equidad de género, ética, etc.”, afirma Adrián Marín Echavarría, director pedagógico de la Secretaría de Educación de Antioquia.



Por último, y no menos importante, el foco está puesto en la recuperación de la infraestructura educativa. Antioquia tiene 538 sedes sin agua potable, y el 65 % de ellas reportan daños estructurales importantes. Además, solo el 18 % de las sedes cuenta con internet.



“Enfrentamos dificultades por el abandono de la infraestructura educativa. Por esto conformamos una gran alianza con la empresa privada para restablecer el servicio de agua en los colegios. Iniciamos con 538 sedes sin agua y hoy tenemos 529. Siendo así que el mantenimiento de las sedes es uno de los grandes desafíos para que los niños puedan retornar a sus clases”, aseguró Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación del departamento.



Finalmente, Julio Jairo Ceballos, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), sostiene que “es el momento para que como universidades trascendamos, más que nunca, de ese enfoque tradicional de estar dentro de una infraestructura física. Nuestro gran compromiso, reto y proyección deberá orientarse al desarrollo de una nueva dimensión, una nueva fase del concepto universitario como lo es ser una verdadera unidad de gestión del conocimiento, rompiendo las fronteras de tiempos y espacios”.

‘El reto ha sido la educación para la resiliencia’

Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación del departamento. Foto: Archivo Particular

3 PREGUNTAS A:

Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación del departamento.





¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado el sector a causa de la pandemia?



El principal desafío que ha enfrentado la Secretaría de Educación en medio de la pandemia ha sido la educación en resiliencia. Es decir, la pandemia demostró que tenemos muchos vacíos no solamente en el sistema como tal, también en la formación de los maestros, por eso nuestro trabajo se ha enfocado al fortalecimiento del ser del maestro porque tiene una gran influencia en los niños del departamento. Lo segundo, es un tema tangible y está relacionado con las dificultades y el abandono de la infraestructura educativa del departamento.



Tenemos 538 sedes sin agua, por esto conformamos una gran alianza con la empresa privada para restablecer el servicio. Siendo así que el mantenimiento de las sedes es uno de los grandes desafíos para que los niños puedan retornar.



¿Cómo se han adaptado a la virtualidad en la educación?



En Antioquia no fue posible usar la virtualidad como modelo alternativo. Establecimos otras estrategias para mantener la escuela abierta, como fue la radioeducación, la teleeducación y las guías impresas, debido a que las condiciones geográficas del departamento no permitieron instalar una red de acceso al internet en años anteriores.



Sin duda, la virtualidad llegó para quedarse en el trabajo, en el sistema educativo, etc., por eso hemos invertido 50.000 millones de pesos en un gran crédito para la conectividad. Hoy tenemos conectadas 411 sedes urbanas, 79 parques educativos y 9 ciudadelas, y hemos empezado con un proyecto para la conectividad de 669 sedes rurales y rurales dispersas. También hemos entregado 38.000 equipos de cómputo en lo que va corrido de esta administración. Sin embargo, esto va a ser una deuda histórica y un asunto de reinvención permanente, de planeación, inversión y de permanencia en el tiempo.



¿Cuáles serían las recomendaciones que da para fortalecer el sistema educativo en Antioquia?



Tres principalmente:

1. Trabajar por un currículo más flexible construido con los maestros en territorio. Esta es una gran apuesta de Antioquia.

2. Trabajar por incorporar nuevas tecnologías de la información y modelos de educación híbrida. Esta requiere algunos cambios en la legislación del sistema.

3. Trabajar por la solución de conflictos, la violencia intrafamiliar, la resiliencia, la salud mental. Son temas que deberá abordar la escuela.