Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Organización de las Naciones Unidas, el número siete tiene que ver con la energía asequible y no contaminante, cuya meta es que a 2030 se garantice el acceso universal a servicios energéticos fiables y modernos, así como aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

El mundo está avanzando hacia la consecución del objetivo siete con indicios alentadores de que la energía se está volviendo más sostenible ny ampliamente disponible. El acceso a la electricidad en los países más pobres ha comenzado a acelerarse, la eficiencia energética continúa mejorando y la energía renovable está logrando resultados excelentes en el sector eléctrico”, asegura un reporte de la ONU.



Ejemplo clave ha sido la región del Caribe que ha fijado sus políticas para implementar estrategias y mejorar su eficiencia energética. Este año, el entonces ministro de Minas, Diego Mesa, aseguró que Colombia es un importante referente de descarbonización y que representa un gran avance en la consecución de una vida digna para las comunidades que habitan los territorios, específicamente en La Guajira, el Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba y Sucre.



Cabe mencionar que el sistema energético actual es el origen de aproximadamente dos tercios de las emisiones globales de dióxido de carbono por lo que la alternativa

número uno es la producción a través de fuentes no convencionales de energía eléctrica y así, acercarse a los objetivos de la agenda 2030 aprobada por la ONU.

Principales retos en la transición energética

Uno de los principales retos que tiene el país en materia ambiental es la reducción de emisiones de gases contaminantes y mitigar el impacto del cambio climático. Para esto, es necesario definir políticas públicas encaminadas a promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores productivos de la economía colombiana, con el fin de mejorar la calidad del aire en las ciudades, la salud pública y el bienestar de las personas, además de responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



De acuerdo con Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, gracias al uso de gas natural, el hidrógeno, así como las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono ayudarán a reducir en 30 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético, esto hace que el gas sea la solución inminente a la descarbonización para 2030 y 2050, razón por la cual se requerirá un crecimiento en el desarrollo de energías no convencionales y gases de bajas emisiones.



“En Colombia, el sector transporte es responsable del 12,1 por ciento de las emisiones totales de dióxido de carbono (29 MTon) y aunque no es el mayor actor contaminante, si tiene un alto potencial para reducir emisiones con la ayuda del gas natural, gracias a que registra reducciones de hasta un 99 por ciento de material particulado fino (PM2,5) y óxidos de azufre, un 70 por ciento de reducción en dióxidos de nitrógeno y a nivel de cambio climático su combustión representa reducciones de entre un 30 por ciento y un 50 por ciento de dióxido de carbono frente a otros”, agregó.



Por otra parte, una solución inmediata para reducir la contaminación en el ambiente, es avanzar en la renovación de la flota de transporte público de pasajeros, transporte de carga y transporte especial con gas natural y energía eléctrica en al menos

un 30 por ciento de los vehículos totales andando.



En el Caribe y puntualmente en Barranquilla, se destaca el Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2023 denominado “Soy Barranquilla”, que integra el aprovechamiento de las Fuentes No Convencionales de Energías Renovables, como la eólica y solar en su matriz de generación eléctrica.



De hecho, el cuarto eje de la agenda es el de una ciudad ambientalmente sostenible, denominada “Biodiverciudad” que incluye varios programas como el de Energía Renovable.



Allí, se buscará promover el cuidado del entorno urbano ambiental con estrategias complementarias a la protección y recuperación de ecosistemas que permitan consolidar la sostenibilidad ambiental del entorno urbano.



Por otra parte, para la generación y utilización de fuentes de energías renovables y limpias, con el objetivo de reducir las emisiones y diversificar la matriz energética de la ciudad, se creará una empresa de servicios públicos de carácter distrital de generación de energía solar.



Cabe resaltar que Barranquilla cuenta con ecosistemas considerados estratégicos por su alto valor ambiental y los servicios ecosistémicos que éstos ofrecen como el bosque seco tropical (BST), considerado como estratégico para conservar la biodiversidad.



Como parte de la gestión integral de la calidad del aire, se inició la elaboración del Plan Integral para la Gestión de la Calidad de Aire y el Plan de Reducción por Contaminación Atmosférica en Barranquilla, en asociación con Clean Air Institute, con lo cual se buscará crear e implementar una política que permita reducir las emisiones en el mediano y largo plazo que coadyuven a cumplir con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



A través del programa ‘Todos al Parque’, se recuperaron 206 parques en todas las zonas de la ciudad, los cuales brindan a las comunidades la infraestructura necesaria para niños en situación de discapacidad, zonas en los parques que son ‘pet friendly’. Los parques renovados han tenido como eje principal el esparcimiento saludable de las personas, la práctica de distintos deportes como el patinaje, tenis, microfútbol y el embellecimiento del entorno con amplias zonas verdes y senderos peatonales.

Refinería de Cartagena se suma al hidrógeno verde

En marzo de este año, se instaló en la Refinería de Cartagena un electrolizador de 50 kilovatios y 270 paneles solares, para iniciar la producción de hidrógeno verde en Colombia.



El piloto, que ya se venía ejecutando, utiliza aguas industriales de la Refinería para producir diariamente 20 kilogramos de hidrógeno verde de alta pureza (99.999 %). Al finalizar el piloto en la Refinería, se continuará con otras pruebas en las operaciones del Grupo Ecopetrol.

Empresa que da ejemplo

Desde Olímpica, dice Vicky Manotas Char, Gerente de Proyectos Locativos y Mantenimiento de Supertiendas y Droguerías Olímpica, aprovechan la ventaja de esta región para desplegar un proyecto ambicioso que busca disminuir el consumo de energía en sus procesos operativos. Gracias a esto, hoy se consolidan como el retail que más puntos de venta tiene con paneles solares instalados sobre sus cubiertas. Y por supuesto, mantienen una búsqueda frecuente de nuevas alternativas para impactar positivamente sobre el medio ambiente. Su labor tuvo inicio en 2017 con la instalación del primer sistema de paneles solares en Barranquilla y, actualmente, cuenta con 40 de estos ubicados en puntos de venta y centros de distribución de Colombia, de los cuales el 88 por ciento se encuentran en municipios de los siete departamentos del Caribe.



Desde el sector empresarial “impulsamos proyectos que fortalezcan la transición energética que necesitamos. Sin duda, el empresariado de la región Caribe está llamado a apoyar el progreso eco-amigable por su gran ventaja climática, y en nuestro caso, tenemos un compromiso que nos permitió generar 13’439.089 kwhr de energía solar, equivalentes al consumo promedio de 3.733 hogares al año, y a la reducción de emisiones de 3.629 toneladas de CO2 a corte de mayo de 2022” añadió la vocera. Proyectan la instalación de sistemas fotovoltaicos en 32 puntos de venta durante el segundo semestre de 2022 y en 48 adicionales durante el 2023.



Con esto llegarán a los 120 negocios operando con energía solar el próximo año en Colombia.