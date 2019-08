Resultados del test de la Independencia

¿Sabe usted cuánto tiempo duró la Campaña Libertadora de la Nueva Granada? Si su respuesta es diferente a 78 días, está equivocado.

Y es que aunque desde el colegio se enseñan historias sobre el grito de la Independencia y en los textos escolares no falten los relatos sobre la Batalla en el Pantano de Vargas o el florero de Llorente, lo cierto es que aún queda mucho por aprender. Un test de conocimientos generales sobre el Bicentenario de la Independencia, publicado en la página web de EL TIEMPO, así lo revela.



De las más de 10.500 interacciones que logró el cuestionario, donde se formularon preguntas sobre fechas, frases célebres, lugares y personajes que marcaron este hito histórico, tan solo el 10 por ciento, es decir, 571 personas, respondieron correctamente las nueve preguntas expuestas.



David Aguilar, historiador de la Universidad del Rosario, expone que aunque este tipo de pruebas dan una idea sobre cómo estamos de cultura general, su fin último no debería ser memorizar las respuestas, sino interpretarlas y así entender nuestro presente.



“Hablamos lenguas que heredamos, utilizamos tecnologías creadas en el anterior siglo o nos transportamos de maneras que no existían hasta ahora. La construcción de nuestra identidad se basa en qué tanto sabemos de lo que pasó previamente en nuestra sociedad”, explica.



En el test, las preguntas en las que más fallaron los internautas están relacionadas con geografía, fechas, nombres y cargos de los próceres que participaron en la Campaña Independentista.



Por ejemplo, a la pregunta sobre dónde se ubica actualmente Angostura, la ciudad donde se convocó y se inauguró el primer congreso de La Nueva Granada, casi la mitad de los participantes (42 por ciento) respondió Cúcuta, Colombia, seguido de Caracas, Venezuela, con el 27 por ciento de las respuestas.



No obstante, la respuesta acertada era Ciudad Bolívar, actual capital del estado de Bolívar, al nororiente de Venezuela. Solo 1.514 de las 6.128 personas que respondieron esta pregunta, lo hicieron correctamente.



Ante la pregunta sobre quién fue el primer presidente del Congreso de La Gran Colombia, 52 personas respondieron que fue Ernesto Macías, actual senador de la república. Para los que quieren conocer la respuesta, fue Francisco Antonio Zea.