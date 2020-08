Relatos de artesanos ilustres de la Costa

A Luis Eduardo Vélez le dicen el “decano de los muebles” porque es el que más sabe, el que mejor los hace y el único que quiso conocer la técnica de crearlos con fibras naturales, enseñada por el pionero Félix Torres Fontalvo, quien se la aprendió a un alemán del que ya nadie se acuerda.



“Yo llegué muy joven al taller del señor Félix, años después de que mi padre, que trabajó toda su vida en la Contraloría, se nos murió y demoraron tiempo en empezar a pagarle su pensión a mi mamá. Entonces a nosotros los hijos, así pequeños como estábamos, nos tocó empezar a trabajar recogiendo tomate en el monte, como jornaleros, y yo como carpintero”.

En 1979, la familia que compartía con su señora Beatriz Pereira se estableció en Ciénaga, y Luis, que rondaba los 20 años, aprovechando sus conocimientos fue a la carpintería de Félix Torres a ofrecerse como ayudante. Allá, el viejo empezó a enseñarle cómo trabajar la raída máquina alemana que encordaba las fibras y las técnicas de tejido que le aprendió al alemán que había llegado con el artilugio tres décadas atrás. Con él trabajó hasta 1984, cuando se graduó de bachiller.



“Ninguno de sus dos hijos y su hija quisieron seguirle los pasos, recuerda Luis. Yo fui el único que le quedó a Félix para enseñar y por eso puedo decir que la tradición de muebles sobrevive en Ciénaga porque a mí me dio por pararle bolas y aprenderle sus secretos”.

A la orilla de la carretera

​

En Colombia, las carreteras que atraviesan los pueblos siempre han sido la mejor vitrina comercial que existe. Todo lo que se coma, se ponga o se use se puede conseguir a lo largo de miles de kilómetros de vías y senderos que surcan los hermosos paisajes municipales y veredales. Y aunque la nueva realidad ha llevado a miles de estos negocios a volcarse a las autopistas digitales de las redes sociales, la esperanza de todos es que los turistas vuelvan y la margen asfaltada siga siendo su empresa al aire libre.



Allí, en el borde cienaguero de la majestuosa Transversal del Caribe, que sube hasta la Guajira cruzando por Riohacha y se descuelga por Barranquilla y Cartagena para morir en lo más antioqueño del municipio de Turbo, se instaló con su familia Don Luis Vélez a finales de los 80, en una pequeña casita, después de haber probado suerte sin fortuna trabajando en varios hoteles prestigiosos de Santa Marta.



“Empecé a recodar lo aprendido y a crear sillitas, mesas, mecedoras, cosas pequeñas, que les gustaban mucho a los pocos que pasaban por acá. Un día, empezaron a parar los gringos que llegaban en avión a Barranquilla y cogían viaje hasta El Cerrejón, donde estaban abriendo la mina de carbón. Me compraron muchos muebles y me encargaron otros, que luego yo debía mandarles empacados a Barranquilla para que se los llevaran por barco a sus casas en Estados Unidos. Me volví exportador sin saberlo”, recuerda Luis entre risas.

De todo para todos

​

A Muebles Vélez Pereira, nombre que le puso a su taller, le llega del Tolima la paja natural conocida como mimbre, ya preparada para trabajar, pero también tejen otros filamentos como el ratán y el yaré, e incluso los sintéticos muy recomendados para muebles en exteriores.



Desde allí despacha sus modelos a ciudades como Manizales, Montería, Sincelejo, Cartagena, Valledupar, Santa Marta y Barranquilla. Trabaja todos los días, ¡todos!. “A veces, me tienen que sacar de aquí porque no me doy cuenta que es de noche o que llevo mucho tiempo metido en el taller. Cuando uno hace lo que le gusta, las horas no existen”.



Esa consagración sempiterna lo ha convertido no solo en un experto, sino en un anecdotario vivo de 63 años que recapitula muchas historias de clientes de todas las calidades y, que han llegado a su negocio a encargarle trabajos especiales.



“Una señora que tenía un anticuario en Cartagena se venía hasta acá y me compraba muebles escogidos, que luego le vendía a personalidades de la ciudad. Supe que una de mis sillas paró en la casa de Silvana Obregón, hija del gran maestro Alejandro Obregón, y otros muebles los he vendido por encargo a celebridades como Fidel Basa, Ramón Jesurún y Julio Comesaña” narra Luis Eduardo.



Hasta Ana Carolina Vélez Tovar, la esposa del nefasto ‘Jorge 40’, pasó un día y lo contrató para que le hiciera una sala. “Yo solo me di cuenta quien era cuando fui a llevarle los muebles a Valledupar, y en esas, llegó la autoridad a hacerle un operativo. Estaba muerto del susto”, recuerda riéndose y añadiendo que también bautizó una de sus líneas de muebles con el nombre ‘Mancuso’ como homenaje a Johana, hermana del señor que lleva el apellido y es una diseñadora de modas muy famosa en Santa Marta, que siempre ha sido con él una excelente persona y mejor cliente.

“También le trabajé a Santander ‘Santa’ López Sierra. Recuerdo que cuando le llegamos con sus muebles les tocó como a cinco muchachos de su seguridad privada abrir el portón de lo pesado que era el blindaje. Me han comprado personajes de todas las calidades, pero de los que uno no conoce la historia hasta que llega a su casa y se da cuenta quiénes son. Yo solo me he quedado con los comentarios bonitos que me hacen y la satisfacción que les da ver los muebles puestos en sus casas” cuenta el artesano.



El decano carpintero vive con su señora, que le dio tres hijos que hoy tienen 36, 34 y 32 años y un solo nieto del mayor de ellos, y como le pasó al viejo Félix, ninguno quiso aprenderle el arte, pero sí lo apoyan en todo lo que hace. Con nostalgia recuerda nombres como Jaime Torres, Gustavo Hernández, José Ramírez, Jorge Torres y Frank Peña, que eran los dueños de otras fábricas de la época dorada.

Hoy solo persisten él y dos muebleros más en Ciénaga, pero lleva consigo el orgullo de ser el profesor de más de 20 hombres que han emigrado a otras regiones del país llevando los conocimientos que garantizan que la técnica no perecerá.



“No me gustan las vacaciones. No las quiero. Solo dos veces me han sacado de acá mis muchachos para meterme en un avión sin decirme nada. La primera para llevarme a Estados Unidos y la otra para darme un paseo de tres meses por España, Italia, Francia y República Checa. Nunca voy a dejar mi Ciénaga del alma. Uno no es lo que tiene sino lo que es. Eso es lo único que en momentos como los que estamos viviendo vale la pena. Hoy no se trata de regalar tesoros, sino de apoyar y ayudar a los demás; de entregarles lo que a uno le falta, no lo que le sobra”.



El aprendiz y la competencia

​

Muebles Amexis es la fusión de palabras que resume la unión de hecho entre Alexis de Jesús Gómez López y Amelia Carrillo, su esposa valduparense. Él es uno de los aprendices de Luis Vélez, que desde sus 15 años y hasta los 48 de hoy, se ha dedicado a hacer estos muebles. “Cuando llegué a Ciénaga vivíamos en una casa al frente del taller del viejo Luis, dice con cariño y respeto, yo lo veía cómo trabajaba y me gustó. Un día pasé la calle para pedirle trabajo, me contrató y me enseñó todo lo que sé”.

Es claro que en la provincia la palabra “viejo” no se le da, como en las grandes ciudades, a quien estorba sino al maestro, al sabio que enseña.



Alexis no solo trabaja el mimbre natural y sintético sino que moldea a la perfección la calceta, una fibra del plátano que en Ciénaga se conoce como ‘majagua’. Con ella hacen desde sillitas hasta camas matrimoniales que, como su antiguo patrón, también vende a la orilla de la carretera o desde las nubes de la era digital.



La majagua, al igual que el bambú, la guadua, el mimbre y las fibras sintéticas, son fuente de trabajo e inspiración para Janeth Guevara, que lleva 25 años de matrimonio y sociedad con su esposo, Guillermo Palacios. Ninguno nació en Ciénaga: él vio la luz en La Palma, Cundinamarca, y ella en Líbano, Tolima. A ambos los juntó la vida en el municipio de Silvania, a la salida de Cundinamarca, que también es famoso por la fabricación de maravillosos muebles en fibras naturales.



Son 12 personas en la familia y, excepto por los dos más pequeños, todos están metidos en la empresa que se llama Arte Guambam, un ingenioso nombre para reunir en una palabra a la guadua, el mimbre y el bambú. “Soy cienaguera ‘culosungo’”, dice riéndose para describirse orgullosa como alguien que no es nativa pero pertenece por derecho a esa bella tierra a la que llegó a los 18 años.



“El coronavirus acabó con el romanticismo que solo ofrece la magia de viajar, mirar, escoger y encargar. Ojalá pase pronto”, dice Janeth, quien de inmediato habla de la majagua con pasión mientras cuenta que sale de la mata de plátano, se extrae por capas que se ponen a secar al sol varios días, para luego cortarla en tiras delgadas que se mojan y se trenzan en hermosas y resistentes cintas de un color café matizado, que terminan convirtiéndose en creaciones maravillosas donde la gente se sienta a compartir con sus seres queridos la vida y los sentimientos más íntimos.