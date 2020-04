Reinventarse es la clave de Tulio Zuloaga

¿Recuerdan aquella crisis económica y financiera que vivió el país a finales de los 90, cuando muchos colombianos que habían adquirido vivienda bajo el sistema Upac, y debido al alza desmesurada de las tasas de interés de los créditos y el consiguiente incremento en el incumplimiento de los pagos, perdieron sus inmuebles? Pues Tulio Zuloaga, el cerebro de 'Tulio Recomienda', de los Burger y Pizza Master, lo recuerda muy bien.

Luego de iniciar una promisoria carrera como actor de televisión en Pequeños Gigantes, de convertirse en un ‘rockstar’ como DJ de radio en la entonces famosa 'Superestación 88.9', y de por fin estar cumpliendo el sueño de ser cantante, en plena cúspide de su carrera musical, viviendo en EE:UU., decide cambiarlo todo al enterarse de que iba a ser papá.



“Después de lograr ser músico, de grabar éxitos como 'La cachucha bacana'; con canciones en películas con Quentin Tarantino y teniendo el primer video de habla hispana en MTV en Estados Unidos, viene esta crisis de 1998, cuando todo quedó quieto, ya no se vendían discos, ni había muchos espectáculos; el resultado: una crisis muy ‘tesa’”, cuenta ahora Tulio con tranquilidad y hasta agradecimiento.

En aquella época sufrió su primera quiebra económica: perdió ahorros, carro y apartamento.



El dinero escaseaba y el país seguía hundiéndose en una aguda crisis y Tulio tuvo que firmar los papeles de desalojo y entregar su apartamento al banco, quedándole solo apenas para subsistir, pero contando siempre con el apoyo de su familia y en especial de sus suegros.



Sin duda, un momento muy duro para alguien que estaba acostumbrado al ‘estrellato’, pero que ahora se iba a convertir en padre. “Eso me hizo replantearme mi vida, darme cuenta que había venido a ser papá, por lo que devuelvo a Colombia a empezar de cero, ahora metido en la mecánica automotriz”, recuerda.



Así, con un préstamo, inicia un pequeño taller de mecánica en un popular barrio de Medellín, trabajo que le brinda algo de estabilidad económica y un poco más de tranquilidad y el cual alterna con estudio, porque para este alegre barranquillero, el conocimiento y el entendimiento, debe ser uno de los pilares para cualquier negocio, profesión o emprendimiento.



Y como en su esencia está en el no quedarse quieto, estar buscando nuevas oportunidades y trabajar incansablemente, posteriormente, se convierte en representante de los autos FIAT en Antioquia. Gracias a su perseverancia y al conocimiento que tenía de la marca, logra que los dueños de FIAT en Bogotá le presten un carro (sin un solo peso) y así inicia la venta de los automóviles en un pequeño espacio en el centro comercial El Tesoro de Medellín.



“Mi mamá, que estaba sin trabajo, se convirtió también en vendedora. Al mes, habíamos vendido 34 carros, en menos de un año ya tenía una pequeña concesionaria y FIAT me llevaba por Colombia para contar la experiencia”, evoca el hoy influencer de gastronomía.



Esto lo que enseña, añade Tulio, es que, ante las dificultades, el punto está en ponerse a trabajar, en ser persistente. No se trata de dinero ni contactos. Él no tenía ni plata ni contactos en FIAT, pero no se quedó sentado esperando una oportunidad. La buscó, insistió y encontró la manera de hacer que sucediera.



Luego de unos años, el sueño terminó y Tulio tuvo que cerrar su concesionario. Este fue un nuevo final para él y un nuevo momento para reinventarse.



Empezó a buscar empleo en el sector automotriz, pero fue muchas veces rechazado por no tener los diplomas y estudios que exigían como requisito.



Entonces volvió a cuestionarse si tal vez debería volver al mundo de la televisión y empezó a hacer ‘castings’ y pruebas, pero después de 10 años el esquema había cambiado y él ya no cabía ahí. Por lo que optó por crear y proponer él mismo un programa de concurso, luego uno de sexología, otro para niños, pero la respuesta de los canales en ese entonces fue ¡No!. Otro golpe que, sin duda, lo fortaleció.



Pero, como ‘eterno emprendedor’, recalca, pensó en ofrecer algo distinto, algo que aportara a los demás, algo que los hiciera felices. Porque para él, la esencia está en buscar el bien de los otros, en sembrar. “Cuando siembras, el universo te devuelve en mayor cantidad.



El servicio, debería ser eso: ser -vicio. El mejor negocio es ser bondadoso”, afirma Tulio.

Así nació Gastrosophia, un espacio de televisión en Teleantioquia dedicado a la gastronomía que se convirtió en un fenómeno nacional e internacional. Después, participó en CityTV haciendo Comando Chef, después programas sobre vinos, donde la gente, empezó a consultarle sobre dónde podían ir a comer, qué restaurantes recomendaba, entonces, le surgió la idea de 'Tulio Recomienda'.



“Para hacer grandes negocios se necesita no solo tener una gran idea, sino desarrollarla. El 'Burger Master' es algo de eso. Yo empecé con la idea de ayudar a las hamburgueserías pequeñas y luego se volvió un fenómeno que produce 28.000 millones de pesos durante siete días que dura el evento.



Es una cadena de favores, donde ganan todos: el restaurante, el gobierno, la sociedad, el campo, teniendo como base mis tres pilares: pasión, entendimiento y bondad”, concluye con una sonrisa.



El resto de la historia, ya la conocemos.