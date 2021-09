Reinvención, inevitable para las empresas legendarias

Pese a que el término ‘reinvención’ por cuenta de la pandemia tomó una relevancia especial y hasta llegó a convertirse en un cliché que a muchos les causa molestia, lo cierto es que este es un proceso que a lo largo de la historia han implementado de forma recurrente centenares de compañías colombianas y que les ha permitido seguir vigentes tras décadas de operación.

Las transformaciones que han experimentado estas organizaciones, por supuesto, pasan por los avances tecnológicos, la apropiación de nuevas metodologías, la renovación periódica de su imagen corporativa, la creación de departamentos de innovación e investigación, la expansión a mercados nacionales y extranjeros y, lógicamente, la evolución de sus productos y servicios.



Al respecto, voceros de Corona afirman que la innovación es primordial a la hora de reinventarse para mantenerse competitivo y vigente en el mercado y no solo hablan de innovación en procesos o en productos y servicios, sino además en modelos de negocio y prácticas organizacionales que puedan garantizar ser amigables con el ambiente, contribuir al desarrollo social y generar valor para la compañía.



En este sentido, indican que esta empresa ha sabido reinventar durante 140 años a través de la efectiva gestión de la innovación de manera transversal. “Corona nació en un principio en Caldas, con la operación de Vajillas Corona, y hoy es una multinacional reconocida no solo por sus productos para la mesa servida y sus acabados cerámicos para la construcción y remodelación, sino también por sus pinturas altamente diferenciadas, aisladores eléctricos, cemento a través de Empresa Colombiana de Cementos y su marca Alión, y minerales beneficiados para otras industrias y para la salud y mascotas, entre otros”.



Para ellos, las claves detrás de la constante y permanente reinvención de la compañía son: innovar en absolutamente todo. Es decir, la efectiva gestión de la innovación para llevar su conocimiento core de la transformación de minerales no metálicos a otras industrias y sectores, y para mejorar procesos y desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio.



“Tener un propósito central –en el caso de Corona– es transformar vidas mejorando espacios y, garantizar que la gestión siempre se lleva a cabo con el objeto de asegurar resultados desde la triple cuenta, es decir, en términos económicos, sociales y ambientales, dado que la sostenibilidad es fundamental para poder ganar el derecho a reinventarse en el largo plazo”, enfatizan los portavoces.

Más ejemplos evolutivos

A su turno, desde Bavaria señalan que llevan 132 años trabajando día a día para cumplir su propósito de contribuir a la transformación de Colombia.



“Para nosotros la reinvención e innovación son ejes fundamentales de nuestra cultura, no solo en temas asociados al negocio, sino también en materia de impacto positivo para nuestros trabajadores, las comunidades y el país”. En este sentido, destacan

que en los últimos años han venido avanzando desde diferentes frentes. Primero, en su gente, por cuanto indican que el bienestar de sus empleados y sus familias es una prioridad y que, por eso, cuentan con un portafolio de compensación competitivo que les permitió entregarles más de 44.000 beneficios (salud, educación, vivienda, entre otros) en 2020.



Como parte de su proceso de reinvención, a principios de este año, lanzaron las tres primeras líneas inclusivas de producción en la Cervecería del Valle, con el objetivo de derribar las barreras físicas tradicionales del proceso cervecero. Otro frente tiene que ver con la transformación digital, donde dicen que hoy su modelo de negocio es un claro ejemplo de cómo han ido evolucionando en la última década y con mayor fuerza en los últimos años.



Durante el último año, desarrollaron iniciativas tecnológicas que les permitieron apalancar la actividad económica de sus tenderos y evolucionar en la manera de relacionarse con los clientes, sumar tecnología y analítica a favor de la gestión social, comercial y el robustecimiento de sus procesos.



“Un ejemplo es ‘Tienda Cerca’, una herramienta digital lanzada durante los primeros meses de la pandemia y que benefició a más de 75.000 tenderos para que pudieran seguir conectados con sus clientes y preservar su actividad económica”, anotan las fuentes. Y un tercer aspecto es la apuesta por la sostenibilidad. Como compañía, manifiestan estar comprometidos con operar sosteniblemente y con generar valor para su entorno. Por eso, se han fijado metas ambiciosas en materia de agricultura inteligente, custodia del agua, economía circular, acción climática, emprendimiento y consumo responsable de alcohol, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y a través de las cuales buscan impactar a más de 10 millones de colombianos en los próximos años.

Compromiso con la sostenibilidad

Por su parte, voceros de Alpina revelan que la compañía ha enfrentado muchos retos en sus más de 75 años de historia y que uno de los más recientes vino en 2020, cuando hicieron una profunda reflexión sobre cómo hacían las cosas y cómo querían acercarse más al consumidor, poniéndolo en el centro de todo lo que hacían.



A partir de esto lanzaron su nueva esencia, fortalecieron su propósito y redefinieron su imagen para hacerla más incluyente y flexible. Esto con el objetivo de nutrir un mundo más sostenible para darle sabor a la vida y así trabajar, como lo dice su eslogan, por un mundo delicioso.



“Nuestra nueva esencia nos orienta hacia el futuro como compañía de alimentos, reafirmando nuestra apuesta por la sostenibilidad, materializada en los 18 compromisos que suscribimos y que incluyen, por ejemplo, el reto de ser carbono y plástico neutro para 2022 y Ganadería Sostenible para 2025”, concluyen