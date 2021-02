Desde hoy, regreso a clase en colegios públicos será gradual

Finalmente, después de 336 días, los colegios oficiales en Bogotá hoy vuelven a abrir sus puertas para dar clases presenciales, luego de que estas fueran suspendidas el 16 de marzo del año pasado por cuenta del covid-19.

No obstante, este retorno tendrá varias condiciones, tal como lo ha asegurado la Secretaría de Educación Distrital (SED), con el fin de proteger la salud de los 794.598 estudiantes oficiales que hay en la capital, los profesores y las directivas.



Prueba de esto es que de las 400 instituciones educativas oficiales que hay en Bogotá, 135 ya cuentan con los protocolos de bioseguridad y demarcación; y de esta cifra, hoy abrirán sus puertas ocho colegios, que el año pasado realizaron pilotos de reactivación. Este número irá creciendo gradualmente conforme cada colegio cumpla los protocolos.



Concretamente, la SED estableció un cronograma (ver gráfico) para determinar los grupos de colegios que irían haciendo su reapertura. Después de los primeros de hoy, el segundo grupo de instituciones que se unirán son las que cuentan con protocolos aceptados con corte al 31 de diciembre del 2020.



El tercer, cuarto y quinto grupo se irán habilitando progresivamente. Además, el próximo 10 de marzo, todos los colegios oficiales de la ciudad deben haber registrado sus protocolos para la reapertura.

Cabe destacar que se priorizó la presencialidad escolar de los grados de prejardín, jardín y transición, así como de las poblaciones que cuentan con mayores restricciones para recibir clases de forma remota. Después de ellos se continuará con el regreso de los grados de primaria, secundaria y media.



“Los recuerdos más felices que podemos tener de nuestra infancia y adolescencia nos evocan al colegio. Es un espacio donde se aprende, se cuestiona, se aviva la curiosidad, pero además también es donde los niños y niñas comparten con sus compañeros, juegan y se relacionan. Esto es fundamental para su salud socioemocional, por eso insistimos en la reapertura gradual, progresiva y segura”, enfatizó la secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá.



La funcionaria agregó que este esquema es el resultado de los planes pilotos que se han realizado durante el último trimestre del 2020 y de los diálogos con directivas, maestros, estudiantes y padres de familia, quienes expresaron sus inquietudes y aportaron sus ideas.



De acuerdo con el Distrito, se invirtieron alrededor de 68.000 millones de pesos para la reapertura de los colegios.



Este modelo cuenta con 12 elementos, entre los que se destacan: visitas de diagnóstico, intervención y mejoramiento de infraestructura, demarcaciones en las instituciones educativas, protocolos y compra de elementos de bioseguridad, y monitoreos de seguimiento, entre otros.

A la entrada de los colegios se instalaron lavamanos portátiles, dispensadores de gel y de toallas. Foto: Secretaría de Educación Distrital

Al igual que en el resto de áreas públicas, el uso correcto del tapabocas (cubriendo nariz, boca y mentón) será obligatorio dentro y fuera de los colegios.



Junto a estas medidas en las instituciones se garantizará la ventilación abundante y permanente en los espacios escolares y la priorización de actividades al aire libre.



“Creo que no se puede posponer más la educación presencial. El colegio está poniendo todos los elementos de bioseguridad y mi trabajo como mamá es explicarle a mi hijo que no se debe quitar el tapabocas, que se debe lavar las manos frecuentemente y que debe mantener el distanciamiento. Esta es una responsabilidad de todos, desde el rector, pasando por los docentes y llegando hasta las familias”, comentó Laura Bringas, madre de Santiago Alejandro, quien cursa cuarto grado en el colegio Morisco en la localidad de Engativá.



Otra medida que tomaron estas instituciones fue la organización de los horarios de entrada y salida de los estudiantes para evitar aglomeraciones.



Además, se dividirán los cursos en varios grupos para garantizar el distanciamiento físico en las aulas y demás espacios comunes.



Para verificar que todas estas medidas se cumplan correctamente, la SED anunció que realizaría visitas aleatorias a los colegios que ya estén dando clases presenciales.

Adecuaciones y bioseguridad

Precisamente, 20.000 millones de pesos fueron destinados para realizar 153 intervenciones a 109 sedes de colegios en todas las localidades de Bogotá. Mejoramientos de baterías sanitarias y áreas de recreación, demarcaciones y ampliación de ventanas fueron algunas de las acciones realizadas.



“En nuestro caso se adecuaron los espacios, se hicieron las demarcaciones en los salones y zonas de circulación para que haya dos metros de distancia entre cada estudiante, se instaló señalización con información clara y se ampliaron los ingresos y salidas”, comentó Édgar Riveros, rector del colegio Enrique Olaya Herrera, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.



Otro caso es el del colegio República de Panamá, que en sus sedes A, B y C (Barrios Unidos) se adecuaron los baños, la zona administrativa y se mejoró el cerramiento en malla.



“En nuestra institución se hizo una intervención estructural por parte de la Secretaría de Educación de cubiertas y modernización de las redes eléctricas y de internet”, dijo Mary Luz Prieto, rectora del Colegio Usminia, en Usme.

En cuanto a la adquisición de elementos de bioseguridad para las instituciones educativas, el Distrito compró 1.263 lavamanos portátiles autónomos y duales, 1.372 lavamanos portátiles autónomos con dispensador, 11.328 bases para dispensadores de gel, 5.057 dispensadores de toallas, más de 1’500.000 tapabocas y los servicios de 4.947 personas de apoyo en servicios generales, entre otros.

¿Por qué es importante la presencialidad?

Facilitar los procesos de enseñanza y la convivencia con otros niños son algunas de las ventajas de las clases presenciales. Foto: Secretaría de Educación Distrital

“Los colegios no representan un peligro significativo en la propagación del virus; pero, por el contrario, su cierre sí trae consecuencias graves”, con estas palabras la Unicef pidió acelerar el retorno a clases presenciales en el mundo.



Dificultades en el aprendizaje, mayor probabilidad de deserción y afectaciones emocionales en los niños y jóvenes son tan solo algunos de los riesgos que hay con los colegios cerrados.



“Los procesos que se desarrollan durante la primera infancia son fundamentales para toda la vida escolar de niños y niñas. Son procesos irrepetibles. Es importante que regresemos a las instituciones. Hay muchos colegios en Bogotá y el país que tenemos el talento humano necesario para retomar las actividades escolares”, aseguró Dayana Álvarez, profesora de preescolar del colegio Enrique Olaya Herrera.



Además de las complicaciones que pueden tener los niños al no recibir las clases junto a sus maestros, también está la falta de convivencia junto a sus compañeros.

“Estamos pasando por una etapa en la cual necesitamos socializar. En mi caso, este año termino el colegio y ya no vamos a volver a pasar por esta época”, dijo Luisa Fernanda Avilés, estudiante del Liceo Mercedes Nariño.

Para garantizar el distanciamiento social, en los colegios se hicieron demarcaciones. Foto: Secretaría de Educación Distrital

Por su parte, los padres de familia también expresan su preocupación al ver que sus hijos no pueden compartir con otras personas.



“Mi hijo hace sus tareas cumplido, pero necesita socializar y estar con otros niños. Está muy solo y estresado”, comentó Mónica Alexandra Díaz, madre de un estudiante del colegio Enrique Olaya Herrera.

‘No representan peligro’

Una de las preocupaciones es que con el retorno a clases presenciales se incrementen los casos de transmisión del virus; sin embargo, según expertos esto no sería así.



“Los colegios no representarían un peligro significativo para la propagación del virus. Hay experiencias en Europa en que han mantenido los colegios abiertos cuando no hay picos de trasmisión y han mostrado que mantenerlos abiertos durante esos periodos no contribuye a que se forme un pico más rápido que cuando los colegios están cerrados”, dijo Fernando de la Hoz Restrepo, profesor de Epidemiología y Salud Publica de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

No obstante, el epidemiólogo hizo énfasis en que la reapertura tiene que ser gradual y progresiva para que sea lo más segura para los estudiantes, profesores y miembros de la comunidad educativa.



Sumado a esto, también aseguró que los salones deben tener un aforo reducido para mantener el distanciamiento social y hacer la mayor cantidad de actividades escolares al aire libre.

*Un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).