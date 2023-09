Cada vez es más evidente el engranaje que se viene gestando entre los diferentes actores que se desempeñan en el sector de las telecomunicaciones, aportando desde la colectividad a una meta en común que es contar con más colombianos conectados. Esta es una de las principales reflexiones que deja la ponencia: ‘Las redes neutras, una apuesta para cerrar la brecha digital y construir país’ en el marco de la versión 38 de ANDICOM.

El espacio liderado por Ximena Alexandra Mora Méndez, CEO de On Net Fibra Colombia, deja diferentes puntos sobre la mesa alrededor del trabajo y los avances en materia de inclusión digital, el cierre de brechas y el despliegue de infraestructura de redes neutras al servicio de los operadores de telecomunicaciones y los hogares colombianos.



“Resulta importante destacar cómo entre el sector público, los operadores, la academia, los clientes finales, y en general todo el ecosistema de conectividad, se debe trabajar y se viene trabajando mancomunadamente en aras de romper con las barreras que tenemos para poder llegar a esa meta común: contar con más colombianos conectados”, indica Mora.



Entre las reflexiones que deja el foro, la directiva también destaca que, de cara a romper brechas digitales, el punto más importante es conectar, una tarea clave en cualquier escenario: “No se puede pretender que la conexión a Internet sea toda a través de fibra óptica, esto es imposible, pues la geografía del país no lo permite, pero hay otras tecnologías como las inalámbricas y satelitales que se pueden combinar para llevar esa conexión a todos los territorios del país”, añade.



Por supuesto, la siguiente tarea es conectar bien, entendiendo que, si se tiene la posibilidad de pasar de 5 megas de cobre a 500 megas de fibra óptica, evidentemente habrá mejoras sustanciales en la experiencia de usuario y por consiguiente se podrá contar por ejemplo con una buena teleconferencia a la hora de trabajar, poder tener un buen proceso de educación a distancia a través de una buena conexión a Internet, entre otras tareas que son mediadas por las TIC.

Un vehículo de transformación

On Net Fibra Colombia viene contribuyendo en todos estos escenarios, siendo hoy ese vehículo para que los operadores no tengan que hacer el despliegue de infraestructura y hagan uso de la que ya existe bajo su liderazgo. “Es decir, sería ilógico que, si hoy ya hay fibra óptica en un determinado sector, los operadores llegaran a hacer despliegue en ese mismo sector. Lo ideal es que puedan valerse de la infraestructura que ya existe para así, conectar a más colombianos”, puntualiza Mora.



De esta manera, podría afirmarse que entre las ventajas que representa para los operadores de telecomunicaciones la presencia de las redes neutrales de fibra óptica al hogar, estas se resumen en tiempo, competitividad y ahorros.



En cuanto a los beneficios en materia de tiempo, esto es dado a que, si ya existe una infraestructura desplegada, es mucho más fácil que el operador de telecomunicaciones se ponga en contacto con el operador de red neutra y contrate los puertos de fibra óptica que requiera; en caso contrario, tendría que iniciar desde la construcción de su red, solicitar permisos, hacer ruptura de calles, entre otras tareas que esto significa, lo que indudablemente requiere dedicar mayor tiempo.



Otra de las ventajas es que, al valerse de la infraestructura existente, el operador de telecomunicaciones se va a dedicar a su negocio, a asegurar que su cliente final tenga el mejor servicio, y no enfocarse en el despliegue o en la tecnología. Por supuesto, en materia de costos también representa beneficios significativos dado a que se ahorrarían todo el presupuesto que debe ejecutarse para construir y operar la red.

Acceso equitativo a la conectividad

Todo ello deja en evidencia que On Net Fibra Colombia es un actor clave para el cierre de la brecha digital, apostándole a una conectividad responsable y sostenible en un trabajo conjunto con los operadores de telecomunicaciones.



El reto de la compañía ahora es, a través de estos operadores poder llegar a muchos más hogares, con una meta clara que es hacia el 2024 estar cerca de los 4,3 millones de hogares desplegados con fibra óptica en más o menos unos 90 municipios, bajo una determinación que radica en implementar una infraestructura de vanguardia que permita brindar este acceso equitativo a la conectividad de alta velocidad.



“Con lo compartido en ANDICOM, rescato y me siento orgullosa de estar en un sector espectacular, sector que está liderando el crecimiento de la economía digital del país. Sabemos que vivir sin telecomunicaciones, vivir sin el celular y sin un buen acceso a internet, casi no lo concebimos, y es por eso por lo que venimos trabajando en asegurar que cada vez esta experiencia sea mejor, que las tecnologías funcionen cada vez mejor. Me llena de orgullo trabajar en un sector que promueve el desarrollo y el crecimiento de las economías de los países”.