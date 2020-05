Redes 5G, aún falta mucho por trabajar en el país

La quinta generación de la telefonía móvil o 5G ya es una realidad y promete convertirse en una revolución tecnológica sin precedentes debido a sus impresionantes alcances. Sin embargo, su implementación no es tan rápida como se quisiera.

En ese sentido Catalina Fajardo, socia de Bain & Company Colombia, dice que –en términos generales– los avances en esta materia aún están en proceso y con un largo camino que recorrer. Para ella, el primer paso para la llegada de esta tecnología al país se dio con la subasta del espectro de bandas bajas en diciembre del año pasado y esto abrió campo a la participación de Tigo, Claro y WOM en las bandas de 700 y 2.500 MHz.

Así mismo, indica que el monto total que tendrán que invertir estos operadores es cercano a los 5 billones de pesos y que el 60 por ciento de este valor debe destinarse al mejoramiento de infraestructura y a la cobertura en zonas rurales. En tanto que el próximo paso se dará con las licitaciones para el espectro de 3.5 GHz, entre finales de 2020 y comienzos de 2021.



Y anota que la nueva ley TIC que se ratificó el año pasado está impulsando la expansión de la conectividad a lo largo del territorio nacional con un enfoque importante en reducir la brecha digital, generar condiciones de mayor eficiencia y competencia en el sector al beneficio del consumidor y fomentar nueva inversión en las tecnologías del futuro.



Sobre el tema, Víctor Solano, consultor de reputación en Grandes Genios, considera que los operadores están haciendo los esfuerzos para que apenas la legislación y el mercado estén preparados puedan desplegar toda la tecnología y la infraestructura.

“Creo que podemos estar tan cerca de tenerla como el resto del mundo, probablemente no con la penetración de una red 4G, que todavía incluso se está implementando (gran parte del país aún está en 3G), pero justamente la adopción de esta tecnología puede ser más temprana, obviamente para un segmento medio-alto que acceda a smartphones y a equipos de grandes prestaciones”, afirma el experto.



Desde el lado de los desarrolladores, Guillermo Solomon, director ejecutivo de Transformación Digital de Huawei en América Latina, sostiene que una de las apuestas de Colombia actualmente es incentivar a todos los sectores productivos con nuevas aplicaciones y usos, así como beneficiar a los colombianos a través de la tecnología.



“Ya estamos comenzando a hacer algunos pilotos con 5G y otras tecnologías con algunos de nuestros aliados de negocio y creemos que eso va a acelerar la curva de aprendizaje y de adopción. Huawei, como fabricante de tecnología, busca convertirse en un aliado incondicional en el camino del país hacia el futuro, liderando algunas de las primeras pruebas para acercar el 5G al territorio nacional, con tecnologías como Massive MIMO, Super Band, Inteligencia Artificial, IoT y Mobile Edge Cloud de la mano de nuestros clientes”, señala.



Para el directivo, nos encontramos en un año crucial para la expansión de conectividad en el país por medio de la subasta del espectro y los pilotos 5G, y cree que el gran desafío se enmarca en cumplir los planes y cada uno de los cronogramas que el Gobierno ha planteado para el fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones.



Sin embargo, llama la atención sobre que Colombia necesita invertir más en investigación y desarrollo (I+D), así como sentar a la mesa a los distintos actores nacionales e internacionales para formar un ecosistema sólido y colaborativo que potencialice al máximo las capacidades de 5G, convirtiéndola en un motor generador de productividad, seguridad y bienestar.



“El papel de los emprendedores colombianos para el desarrollo de dispositivos, plataformas y aplicativos que combinen la conectividad de altísima velocidad y baja latencia de 5G, junto con el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, la Robótica y el Edge Computing, serán fundamentales, pues ellos son los que introducirán el conocimiento del contenido local que hará que los beneficios de las tecnologías se potencialicen y cubran realmente nuestras necesidades locales”, enfatiza Solomon.



Por su parte Saida Ortiz, gerente general para el Norte de Suramérica de Vertiv, asegura que, desafortunadamente, el panorama no es tan alentador como se quisiera y que, de hecho, en el territorio nacional ni siquiera se ha logrado un acercamiento a la cobertura del cien por ciento en 4G, siendo las regiones más apartadas las más afectadas.



No obstante, destaca que recientemente el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) publicó una convocatoria para el desarrollo de pilotos 5G, lo que se podría considerar como un primer paso para el despliegue de esta tecnología.



“Si bien es cierto que los principales operadores ya hacen mención del 5G, el reto no es solo tecnológico, sino además existe un gran desafío de encontrar modelos de negocios viables conforme a la realidad económica y social del país. Es importante aclarar que es un tema que requiere de tiempo, debido a los requerimientos de infraestructura tecnológica adecuada y de inversión por parte del Estado y del sector privado. Sin embargo, los beneficios que traerá pueden ser comparables, incluso, con la revolución industrial o la llegada del internet”, explica Ortiz.

Más ventajas

En relación a por qué es recomendable la implementación de esta tecnología, Amikam Yalovetzky, gerente de Ventas Senior Latam de MediaTek, subraya que entre los beneficios que trae 5G está el poder tener una plataforma para dar respuestas a diferentes escenarios y casos de negocio, y que hoy en el país existen redes 2G, 3G y 4G, aunque aún la última no está siendo aprovechada a su potencial máximo. “El camino a 5G también implica desprenderse de tecnologías antiguas y por un tiempo vivirá en conjunto con la red 4G por temas de costos y cubrimiento nacional”.



Mientras que voceros de Ericsson estiman que esta tecnología mejorará la competitividad y la productividad en Colombia, generando más empleo, lo cual tendrá una incidencia positiva en la activación económica, aparte de que proporcionará bases sólidas para la implementación de la Cuarta Revolución Industrial en el país.



De acuerdo con ellos, se calcula que para el 2030 el 5G abrirá un mercado de 41 mil millones de dólares en Latinoamérica, ofreciendo soluciones que van más allá del incremento de ancho de banda; los servicios de video mejorado, la automatización en tiempo real, los vehículos conectados y las operaciones remotas con realidad aumentada, hacen parte de los avances tecnológicos que apoyará el 5G.



“El 5G será un componente vital en la transformación digital durante los próximos años en el ámbito global. Para el 2024 se pronostica que el 35 por ciento del tráfico de datos en el mundo será transportado por redes 5G, y que esta tecnología podría cubrir hasta el 65 por ciento de la población del planeta para entonces. El éxito de la introducción de esta tecnología depende de la construcción de plataformas, servicios y contenidos a través de la innovación y el emprendimiento”, precisan estos especialistas.



Al respecto, Luis Cuevas, director de la División de Secure Power de Schneider Electric para el Clúster Andino, cree que es recomendable ir al 5G si una compañía tiene que realizar procesos donde se necesita aumentar de 10 a 100 veces la velocidad que puede ofrecer el 4G, por lo que esto hace parte de la decisión de avanzar en la transformación digital en las organizaciones para tener mejoras en la eficiencia operativa, reducciones de costos asociados con el consumo de energía y acceso a información para el mantenimiento preventivo y predictivo.



Llegar a la implementación del 5G –puntualiza– es un beneficio para todos, porque al aumentar la velocidad hay un menor consumo de energía y se disminuye la latencia (que es el tiempo que se demora en llegar la información de un punto a otro), y que se debe suprimir para el correcto desarrollo de una gran cantidad de servicios y aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT) en diferentes industrias del país. “Todo eso requiere que el 5G esté bien implementado”, advierte.