Red vial: más que carreteras, una ventaja competitiva

La doble calzada Cali-Candelaria es una de las obras que estará lista a finales de año. “Avanza a buen ritmo con un porcentaje de ejecución superior al 70 por ciento, al igual que el proyecto Menga-Gecolsa-Dapa, que debe entregarse antes de noviembre”, explica Frank Ramírez, secretario de Infraestructura Vial y Valorización del Valle del Cauca. Precisamente, el sistema vial del departamento es una de sus ventajas competitivas, pues cada vez se amplia y se mejora, no solo por su desarrollo económico, sino por ser imprescindible para la conectividad y crecimiento del país.

Así mismo, Ramírez explica que el Valle está avanzando en el que se convertirá en el primer proyecto de Quinta Generación (5G) que empezará a construirse en el país. Estas obras tienen un valor cercano a los $1,16 billones de pesos y, según información de la ANI, el proyecto saldrá a licitación en el mes de julio.



A esto se suma el testimonio de María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico, quien asegura que la nueva malla vial con accesos Cali-Palmira “es una vía clave para la movilidad regional y, además, generará unos 4.000 empleos”.



Ulloa también se refirió a la red de ciclorutas incluida en los planes de desarrollo de los municipios y ciudades que conforman la región (Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí), la cual será un proyecto que “representará una fuente importante para la reactivación económica de la región y que resultará oportuno para la movilidad con distanciamiento social”.



La ejecutiva de esta organización privada que trabaja en pro del desarrollo sostenible de la región, acompañando a diversos actores con iniciativas que apuntan a la competitividad para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, enfatiza que hay muchas obras y proyectos que son fundamentales para el Pacífico colombiano, “pero estos son los que pueden activarse en un plazo más corto y los que impactarán directamente el proceso de reactivación económica”.

Buga-Buenaventura

Esta obra iniciará este año en un tramo de 7,5 kilómetros entre Calima y Loboguerrero. “Es importante recordar que es una vía que se ha hecho por tramos, pero que del total de 111 kilómetros solo faltan 32 km en doble calzada”, aclara directiva de Propacífico. Según la ANI, se está terminando de realizar la estructuración del proyecto para los tramos faltantes y abrir la licitación de esta concesión en el primer trimestre del 2021.



“Esta obra se realiza con una inversión de $150.000 millones de pesos y se han proyectado 1.400 empleos directos; sin duda, un apoyo fundamental para la reactivación económica del Valle del Cauca”, señala Frank Ramírez, quien considera que este proyecto “camina bien” y los $11,3 billones de costo se conseguirán a través de: $4,7 billones por recaudo de peajes, $4,2 billones con excedentes de la malla vial y cerca de $2,4 billones como aporte del Gobierno nacional.

Tren de cercanías

De este proyecto, considerado una gran apuesta, ya se realizaron los estudios de prefactibilidad y ahora está pendiente la factibilidad para obtener la aprobación del Gobierno nacional.



Teniendo el visto bueno, en diciembre de 2022 se iniciaría el proceso de licitación para la adjudicación correspondiente, por lo tanto, la construcción del primer tramo del tren se iniciará en el 2023. “El objetivo de esta administración es dejar contratado y, posiblemente, con acta de inicio las obras respectivas”, enfatiza el funcionario.



Para la directora ejecutiva de Propacífico, el tren de cercanías es un sueño de varias generaciones, “de todos los que vivimos en la región de ciudades que integran Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí”. Ulloa dice que nunca antes se había estado en una etapa tan cercana como lo está hoy. “Ya tenemos estudios de prefactibilidad técnica avanzada y se está estructurando la fase de factibilidad, que deberá ser contratada este año con recursos que, en parte, ha asegurado el Gobierno nacional”.



Este tren de cercanías será un medio de transporte intermunicipal, eléctrico e integrado con otras modalidades de transporte; un gran proyecto de infraestructura y movilidad que será importante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que trabajan o estudian en sus alrededores. “El tren reducirá los tiempos de transporte, ofrecerá un servicio de mejor calidad y disminuirá el impacto ambiental por emisiones de CO2”, confirma María Isabel Ulloa.

El Bonilla Aragón se renueva

En cuanto al terminal aéreo Alfonso Bonilla Aragón, tanto el secretario de Infraestructura Vial del Valle como la directora de Propacífico coinciden en que con la nueva concesión del aeropuerto lo que se busca es incentivar la llegada de nuevas aerolíneas y más oferta de destinos, para que así haya más competencia, mejores costos, más pasajeros movilizados y un mayor flujo de entrada y salida de carga.



“Un aeropuerto dinámico genera desarrollo para la región y permite aprovechar la posición geográfica del Valle del Cauca y de Colombia para el crecimiento de los sectores productivos existentes, la generación de nuevos modelos de negocio, la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento del turismo”, asegura María Isabel Ulloa.



Entre las nuevas obras del aeropuerto, se contemplan más muelles para salidas nacionales e internacionales, una zona para aerolíneas de bajo costo, ampliar el área de parqueo, la construcción de la nueva torre de control, el mejoramiento de todos los sistemas aeronáuticos y la iluminación de la pista.



Además, se está considerando la adquisición de predios para una segunda pista, que aún no está para construcción dado que el número de vuelos no lo justifica. “Lo que se está buscando es salvaguardar estos predios para que no se ponga en peligro la construcción de esa pista, a la vuelta de 15 o 20 años”, explica Frank Ramírez.