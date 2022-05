Las cifras lo dicen todo, pero casi nadie las conoce: más de 600 desaparecidos y más de 290 asesinatos, extorsiones, hurtos y secuestros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por cuenta del conflicto armado colombiano y por la utilización del territorio para el narcotráfico.



La fuente de estos datos es Leyner Palacios Asprilla, comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, quien afirma que esta problemática no se hace pública porque “afea” el turismo en la isla.



La Comisión de La Verdad, desde hace tres años, inició un proceso de escucha en la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este proceso de búsqueda de la verdad se desarrolló en encuentros y jornadas de acompañamiento en la cotidianidad de las comunidades raizales, en sus labores diarias, en la pesca. Se implementaron metodologías antirracistas que permitieron el esclarecimiento de la verdad y la no repetición, se desarrollaron encuentros para esclarecer los hechos vividos en el marco del conflicto armado a partir de la escucha de personas y comunidades víctimas. Además se construyeron propuestas, recomendaciones y estrategias que permitan la convivencia en los territorios, contribuyan a la no repetición de estos hechos y dignifiquen a las víctimas. También la comunidad entregó el informe “Mar, guerra y violencia”.



El pueblo raizal, además de los hechos mencionados, ha sido silenciado e invisibilizado por más de 200 años, como lo explica Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal.



Por todo esto, el pasado 20 de mayo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad realizó el reconocimiento a la dignidad del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, evento en el que hablaron pastores bautistas, el comisionado Palacios, Gordon May, el poeta de la isla Juan Ramírez y, mediante videos, familiares de desaparecidos y asesinados. Quienes intervinieron fueron escuchados en inglés, español y creole, por familiares de víctimas y personas originarias de San Andrés. También se mencionó a Fabián Pérez Hoocker, más conocido como “Hety”, músico de la isla, defensor de los derechos humanos y embajador del creole, asesinado en marzo de este año.



"Este evento es una oportunidad inmensa que tenemos nosotros como Comisión de la Verdad para exponerle al país la gravedad del conflicto armado en esta región, que se dé cuenta del dolor que ha cargado la población y del nivel de postración y de sumisión en que está, una población que grita y clama que los saquemos del anonimato, del silencio", afirmó el comisionado Palacios para explicar la importancia del evento.



De acuerdo con Gordon May, este reconocimiento significa para el pueblo raizal, "darle un realce, decirle al resto del país que este es el pueblo originario que tiene unos derechos y una historia ancestral. Queremos darle ese reconocimiento a todo lo que ha sufrido el pueblo originario y a esa resiliencia que nos ha caracterizado y por la cual no hemos desaparecido".



El evento se llevó a cabo en la primera iglesia bautista de San Andrés, un lugar histórico y muy significativo para los raizales. “Aquí afuera hay un árbol de tamarindo donde empezó el colegio, donde empezó la primera iglesia bautista en 1828. Este palo de tamarindo fue derribado por un huracán, pero ahí permanece como un ícono histórico de cómo un pueblo ha podido pasar de la esclavitud a la emancipación y a propender por un desarrollo sostenible y por una economía. Este es un sitio histórico, todas las iglesias salieron de esta, la primera iglesia bautista de la Loma”, explicó Gordon May.



Durante las casi tres horas que duró el reconocimiento, se proyectaron videos de testimonios de personas cuyos familiares han desaparecido o fueron asesinados, como el de Van Buren Ward, quien fue presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Catalina, a quien le desaparecieron a un hermano hace seis años, un hombre de familia, con dos hijos, que trabajaba como técnico de motores de borda. La mayoría de los desaparecidos son hombres entre 25 y 45 años, conocedores del mar y del viento, que son utilizados por el narcotráfico para transportar la droga.



Como dijeron varias de las víctimas en su testimonio, "nuestros muertos están en el océano" o "muy poco se sabe de toda la sangre que se ha derramado en el mar".

Última noche de duelo

El conflicto armado afectó la forma en que los raizales hacen sus duelos, que es a través del nine nights service, una ceremonia de nueve noches que les permite a las personas despedirse de su ser querido. Como parte del reconocimiento a la dignidad del pueblo raizal, la Comisión participó en la realización de un nine nights service, para empezar este duelo de los desaparecidos, en nueve iglesias diferentes del archipiélago. El 20 de mayo también se llevó a cabo, en la misma Iglesia Bautista, la última de estas noches.



La Comisión de La Verdad, después de la escucha a más de 28.000 personas, prepara la entrega de su informe final a toda Colombia el próximo 28 de junio.

