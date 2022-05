Catorce años tuvieron que esperar mujeres como Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez, para que una verdad como la suya fuera reconocida públicamente por algunos de los responsables. Durante esa larga espera, en la que muchas de ellas fueron llamadas locas y mentirosas, sus denuncias fueron desestimadas en varias instancias.



Su lucha, similar a la de las madres de Plaza de Mayo en Argentina, necesitó de una persistencia a prueba de todo para convertirse lentamente en el relato oficial de un país.



"El dolor me ha ayudado a alzar la voz de los que no pueden hablar. Por eso nosotras las madres estamos acá. Hay un futuro si hay verdad. Tenemos que hablar para poder reflexionar y poder tener más humildad. Hoy le decimos al país que el proceso ha sido fuerte, pero que nos ha dado sabiduría y hemos adquirido tranquilidad", dijo Gloria Astrid Martínez, madre de Daniel Alexánder Martínez.



Sin embargo, el reconocimiento público del pasado martes 10 de mayo, que se realizó en la plaza de Soacha, fue apenas la punta del iceberg. Para que ese relato pudiera hacerse público, la Comisión y la JEP organizaron durante dos años varios encuentros con los responsables y las víctimas. A través de diálogos, encuentros artísticos y entregas simbólicas fueron creando un espacio propicio para que la sanación individual y grupal fuera posible.



“No siento odio por esas personas que nos hicieron tanto daño. La primera vez que fui a la audiencia yo quería matarlos porque me habían quitado a uno de mis seres queridos. A mi hijo adorado. Hoy no, hoy puedo hablar con ellos, incluso pude hablar con uno de los reclutadores. Ha sido un proceso grande que se ha hecho con la Comisión, yendo a universidades, trabajando con el arte”, dijo Carmenza Gómez.



Por su parte, los militares, exintegrantes de las Brigadas móviles 15 y 30 del Ejército, reconocieron de nuevo su responsabilidad ante las madres y ante la sociedad colombiana. El sargento (r) Sandro Mauricio Pérez, el teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón y el general (r) Paulino Coronado llegaron hasta la plaza de Soacha para restaurar el buen nombre de las víctimas y decirles a las madres, mirándolas a los ojos, que sus hijos no eran ni delincuentes ni guerrilleros.



“No voy a hacerme a un lado, soy totalmente responsable de los asesinatos de sus hijos. Me arrepiento una y mil veces de haberles causado daño a ustedes, quiero decirle al país que estos asesinatos sí ocurrieron. Personas inocentes a las que les apagamos la ilusión”, expresó Sandro Pérez.



“Quiero reconocer que sí se cometieron esos crímenes a manos de miembros de las fuerzas armadas y todo con el fin de contemplar unas estadísticas para brindar una falsa sensación de seguridad”, agregó unos minutos después el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón.



Si bien todas las mujeres valoraron la importancia de este reconocimiento, cada una de ellas tiene una visión diferente del dolor y del perdón. Para algunas se trata apenas de un primer paso, pues exigen una verdad completa. Quieren saber quién fue el que dio la orden. Quieren los detalles de cada uno de los que participó en la escala de mando. Y por eso su lucha empieza ahora una nueva etapa.



“No se culpen ustedes solos, entreguen a todos los responsables. Les agradezco por tener los pantalones y sentarse frente a mí. Yo quiero compartir esta pequeña esquela, para que ustedes la sientan en su corazón: El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa alcanzará misericordia”, dijo Flor Hilda Hernández, mientras les entregaba la esquela a los militares retirados.



“Hoy se dio este paso tan grande. No podemos seguir de enemigos. Hay confianza, nos seguimos viendo. Nunca es tarde para ser feliz. Me siento más poderosa, más empoderada, más berraca, más bien parada hasta que lo encuentre”, expresó luego Luz Edilia Palacio, madre de Jader Andrés Palacio.



El evento contó con el apoyo y participación de la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, de Roberto Menéndez, jefe de MAPPOEA, el acompañamiento de la embajada de Argentina en Colombia y la JEP.

Un adelanto histórico

El Informe Final de la Comisión de la Verdad ofrecerá nuevas comprensiones que expliquen algunas de las razones estructurales de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.



Sin embargo, durante el evento del martes, el comisionado Alejandro Valencia dio a conocer algunas de las conclusiones a las que llegó la Comisión luego de revisar más de 320 informes sobre los asesinatos a civiles. Sus revelaciones, que han generado diversas reacciones en el mundo político, se pueden resumir en este listado:



-Aunque la mayor cantidad de ejecuciones, mal llamados falsos positivos, se dieron a comienzos del siglo XXI, se trata de una práctica que tiene antecedentes históricos. La investigación de la Comisión viene documentando evidencias de prácticas similares desde por lo menos los años 80.



-Según las investigaciones se trató de una política adoptada institucionalmente por las Fuerzas Armadas.



-Alrededor de las instituciones militares se creó un entramado de relaciones en el que estuvieron involucradas otras entidades del Estado (como el DAS, la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal) y civiles, así como paramilitares y exparamilitares.



-La política de defensa y seguridad del Estado en el periodo 2002–2008 contó con disposiciones legales y extralegales que permitieron la práctica de las ejecuciones extrajudiciales de forma masiva y sistemática.



-Luego de las primeras denuncias, el ministerio de defensa y las fuerzas armadas adoptaron un discurso de ocultamiento, minimización y negación de los hechos. Además, se estigmatizó a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos denunciantes.



-Según la JEP, hay evidencia concreta de 6.402 casos. Los hechos se presentaron, por lo menos, en 31 de los 32 departamentos del país y se concentraron en 9, con el 76,2% de los casos investigados.



-En cuanto a la magnitud departamental, Antioquia presenta el mayor número de casos referenciados, con el 29,4% de las muertes, superando en tres veces al segundo departamento. Sin embargo, el alto número de personas desaparecidas asociadas a este crimen permite sospechar que pueden ser muchas más las víctimas de estos crímenes.



-Las víctimas inocentes, principalmente hombres jóvenes, eran seleccionadas en función de su vulnerabilidad dada la marginalidad de su vida social y económica (campesinos, habitantes de la calle, menores de edad, trabajadores informales, desempleados, personas desmovilizadas, indígenas, afrodescendientes, entre otros).

