El impacto del secuestro en la familia, un crimen contra el amor

El secuestro va mucho más allá de afectar a una sola persona. Es quitarle la libertad a toda una familia, intentar destruir por completo la dignidad humana del núcleo de personas que rodean al secuestrado.

Así lo recordó Francisco Santos en el conversatorio sobre la toma de rehenes que organizó la Comisión de la Verdad hace unas semanas. “Como me dijo uno de mis secuestrados: un secuestro es como una velación sin muerto”, dijo el embajador, mientras recordaba su experiencia como fundador de la ONG País Libre.



Por eso el inusual reconocimiento del partido Farc, que publicamos en la página siguiente, provocó reacciones desde todos los sectores. En esta declaración pública, los excombatientes reconocieron, sin justificaciones de ningún tipo, que el secuestro fue un gravísimo error:



“Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias –hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos–, que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos, imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida lejos de sus afectos, de sus proyectos, de sus mundos. Les arrebatamos lo más preciado: su libertad y su dignidad (...)”.

Un secuestro es como una velación sin muerto FACEBOOK

TWITTER

No es para menos. La cifra de 37.000 secuestrados que hubo en el país (entre los años 1958 y 2018) no tiene en cuenta a los hijos que crecieron sin poder ver a sus padres, a las esposas y madres que sentían como si también ellas estuvieran secuestradas.



“La familia no sabe nada y todos los días son pura incertidumbre. Eso puede ser peor que la muerte. Sí, la incertidumbre de no saber si la persona que uno ama está sufriendo o si va a volver. Cuando tienes esperanzas, la mente no descansa. Las familias quedamos secuestradas de por vida, pues queda una mancha y esa mancha es muy difícil de sanar”, dijo Sebastián Arismendy, hijo de Héctor Fabio Arismendy, uno de los 11 diputados asesinados por las Farc.

La familia de Héctor Fabio Arismendy, secuestrado y asesinado por las Farc. Uno de los 12 diputados del Valle. Foto: EL PAÍS

Alan Jara, quien estuvo secuestrado durante ocho años, concuerda con que la familia es la más afectada de este proceso. “Recuerdo que cuando regresé a la libertad, mi hijo me dijo que estaba muy triste porque entendió de repente todo lo que se había perdido. Me contaba que todos los días rezaba a Dios para preguntarle si yo estaba vivo o no. El no saber qué hacer y sentir que tenía la responsabilidad de sacarme del cautiverio era un dolor extra para un niño”.



También recordó que una vez una periodista le preguntó que si había estado en el mismo campamento de Ingrid. Y su esposa, que lo acompañaba ese día, respondió por él: “No, ahí no estuvimos. Fue entonces cuando yo entendí que ella había estado secuestrada conmigo”, dijo el exgobernador.



Aunque muchos de estos casos hacen hoy parte de la vida pública, algunas de las familias secuestradas, como lo expresó la profesora de Eafit, Gloria Gallego, apostaron por negociaciones sumamente peligrosas y privadas, en las que se corría el riesgo de morir.

La familia del soldado José Libio Martínez nunca perdió la esperanza que volviera. Foto: Leonardo Castro

“Todas vivieron un dilema muy fuerte: por un lado, mantenerlo como un asunto privado y negociar o volverlo un asunto público y denunciar. Hay un cálculo de que uno de cada tres secuestros no se denunciaba. Esto daría un estimado de 60.000 personas secuestradas”, dijo la experta mientras explicaba que muchas de las víctimas, por temas de orgullo, de vergüenza o desconfianza en el Estado, prefirieron mantener el tema como un asunto privado. Y el silencio profundo de las víctimas del secuestro es único. De acuerdo con la Comisión, similar al que viven quienes son agredidas sexualmente o el que experimentan las familias de las personas que son desaparecidas.



En su intervención, la profesora Gallego recordó que muchas de las familias acaudaladas del país soportaron múltiples secuestros a lo largo de décadas enteras. La familia Echavarría, fundadora de Coltejer, tuvo nueve secuestros. La familia Toro, fundadora del grupo Éxito, sufrió seis secuestros. Todas ellas vieron decrecer su patrimonio y en algunos casos tuvieron que salir del país, en un ejemplo crudo de que el sufrimiento no tiene en cuenta las clases sociales.

Una nueva oportunidad para la verdad

Francisco de Roux S.J, presidente de la Comisión de la Verdad

Vivimos un momento grande para la verdad. Aunque seguimos recibiendo ataques de quienes no conocen el cuidado de la Comisión por escuchar a todas las voces, contrastar los puntos de vista y llegar a todos los rincones, lo cierto es que estamos sintiendo la fuerza con la que la búsqueda de la verdad emerge y prevalece.



Cada vez más nos adentramos en un tiempo de oportunidad, en el que contribuir al esclarecimiento de la verdad con el testimonio de víctimas o con el reconocimiento de responsabilidades se convierte en honor de reputación. Sea usted mujer violada, niño llevado a la guerra, guerrillero que secuestró, soldado que hizo un ‘falso positivo’ o empresario que pagó a paramilitares. Este es el tiempo en el que la sociedad se abre a la verdad, para desde allí comprender y, si es posible, dar paso a la reconciliación.



Lo estamos viviendo en la determinación del partido de las Farc. Dieron el paso al dejar de lado la palabra retención y reconocer el secuestro con toda la barbarie que conlleva: el infierno para los secuestrados, la destrucción de la libertad, la intimidad y la dignidad. Pidieron perdón. El perdón que tiene la autenticidad de quienes reconocen públicamente que se han destruido a sí mismos: “Con el secuestro herimos de muerte nuestra legitimidad y nuestra dignidad”, dijeron.Y han procedido a reconocer que sí llevaron muchos niños a la guerra. Y han dicho que se abren a todas las verdades y a aceptar todas las responsabilidades.



La Comisión de la Verdad y las entidades que formamos el Sistema Integral basado en la verdad hemos trabajado por crear las condiciones para que esta ventana de oportunidad dé lugar a la manifestación de la verdad sanadora.



Pero si bien nuestra responsabilidad es crear las condiciones, no podemos comprometernos a que la verdad sincera y el reconocimiento de los responsables aparezca. Eso siempre será un impredecible de la libertad humana. Como lo es, mucho más, el perdón de las víctimas, a quienes debemos acogida y profundo respeto.

El perdón jamás puede ser manipulado ni utilizado para legitimación política FACEBOOK

TWITTER

Si algo hemos aprendido, es que el perdón jamás puede ser manipulado ni utilizado para legitimación política. Estamos ante lo sagrado de seres humanos destruidos y desaparecidos, y su dignidad no tiene precio.



En el diálogo que tuvo Ingrid Betancourt con la Comisión experimentamos un gran ejemplo de cómo generar condiciones para que el reconocimiento se dé como un milagro y como una gracia. Su testimonio, desde lo hondo humano, directo y respetuoso, sin odios y sin miedos, contribuyó a la toma de conciencia de todos los que hoy están en la paz y fueron del secretariado de las Farc en armas.



También estamos viviendo esta ventana de oportunidad que acoge la verdad cuando los paramilitares piden llegar a la Comisión de la Verdad. Y en este escenario, la Comisión invita hoy a los jefes de las autodefensas y paramilitares a presentarse para contribuir con la verdad histórica, moral y política, y para dignificar a quienes fueron sus víctimas. También debo decirlo, las Fuerzas Militares del Colombia se han puesto en esta tarea de la verdad.



La misma invitación vale para grupos empresariales, líderes espirituales, periodistas y las universidades. La verdad en Colombia necesita del testimonio de todos.

Verdades entrañables del secuestro que dejó Ingrid en su diálogo

Produjeron un cimbronazo. En menos de un mes, luego de varios conversatorios con la Comisión de la Verdad, el país ha sido testigo de una serie de declaraciones. ¿Qué dijo Ingrid Betancourt?

Con la primera persona que Ingrid Betancourt celebró su libertad fue con su mamá, Yolanda Pulecio. Foto: Mauricio Moreno

El 14 de septiembre, justo el día en el que el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, conversó con Ingrid Betancourt sobre las implicaciones éticas y humanas de la pérdida de la libertad, varios de los líderes del partido Farc pidieron perdón público a las víctimas de secuestro en el país. También dieron un giro semántico fundamental: cambiaron las palabras retención de personas, eufemismo que venían usando hace algunos años, por secuestro.



“Aunque seguramente las Farc ya habían tomado la decisión política de contar la verdad, la conversación con Ingrid pudo ser un catalizador. Lo cierto es que nunca habían hecho un reconocimiento tan abierto sobre el secuestro. Además, abrieron la puerta a la verdad y han seguido dando pasos como lo ocurrido en el caso de Álvaro Gómez; al punto que como sociedad estamos aún digiriendo la información”, comentó Marta Ruiz, comisionada de la Verdad.



Esa misma semana, en los tres encuentros virtuales liderados por la Comisión de la Verdad, participaron la academia y otras personas de la vida pública como Monseñor Héctor Fabio Henao, Faruk Saman, Rubén Darío Ramírez (quien fue zar antisecuestro ) y Piedad Córdoba.



Durante esa misma semana, se llevó a cabo un conversatorio privado con exintegrantes de distintas guerrillas, que se denominó ‘El secuestro y la toma de rehenes en Colombia: reflexiones desde la experiencia insurgente’. “El secuestro es un delito contra el amor: a la gente que se le secuestra porque alguien la quiere y se puede ejercer una presión contra familiares o contra las personas que quieren a ese secuestrado (...) Mi posición ahora es completamente distinta a la que tenía cuando estaba en filas”, dijo un exguerrillero.

Seis años, cuatro meses y nueve días fue el tiempo que Ingrid Betancourt estuvo secuestrada por las Farc. Foto: Comisión de la Verdad

Las palabras de Ingrid

El 2 de julio de 2008, después de estar secuestrada durante seis años, cuatro meses y nueve días por las Farc, fue liberada en el marco de la Operación Jaque.

Una de sus reflexiones centrales y con la que empezó el conversatorio tuvo que ver con el daño irreparable con el que tienen que vivir las víctimas del secuestro, que en sus palabras no se acaba el día de la liberación.



“El secuestro es un asesinato. Hay una expropiación de la identidad, un descuartizamiento de la dignidad, una usurpación del nombre, de la voz, una anulación del ser humano. Si yo tuviera que hablar del secuestro, diría que es el peor de los crímenes porque los incluye a todos y para siempre”, aclaró.



Más adelante, ante la pregunta del padre Francisco de Roux sobre la posibilidad de la recuperación moral de los victimarios, Ingrid dijo que ese cambio necesita de una verdad sin maquillajes, una toma de conciencia completa, en la que los perpetradores de aquellos crímenes se puedan mirar en el espejo con crudeza y compasión para darse cuenta de que lo que hicieron no tenía una justificación ideológica. “Necesitamos llorar juntos”, les dijo a los exlíderes de las Farc.



Cuando la comisionada Alejandra Miller le preguntó sobre el impacto que ha tenido la guerra en la vida y en el cuerpo de las mujeres, Ingrid dijo que de todo el dolor que había sufrido a causa del secuestro el más grande era el de la mentira. “Se dijo que por llamar la atención yo me había hecho secuestrar. Estoy segura de que a un hombre no le dicen eso. En Colombia tenemos un problema y es que culpabilizamos a las víctimas. Porque una víctima siempre es incómoda para alguien. Desde el poder se puede imponer otra verdad, entonces no solo se disculpa al culpable sino que se le quita la inocencia a la víctima, que es el único capital que tiene moralmente”.



Finalmente, Ingrid habló de la importancia de la Comisión de la Verdad para avanzar en el camino hacia la paz. “La Comisión no puede dejarse contaminar por la sed de explicar los hechos históricos en función de los intereses de un bando o del otro. La Comisión es la institución que puede enseñarles a los colombianos a pensar diferente y a mirar las cosas de una manera descontaminada, sin prejuicios”.

El secuestro es un asesinato. Hay una expropiación de la identidad, un descuartizamiento de la dignidad, una usurpación del nombre, de la voz, una anulación del ser humano. FACEBOOK

TWITTER

La voz de la academia

Se dio paso a un análisis del secuestro y la toma de rehenes por parte de un panel de cuatro expertos del mundo académico que han estudiado durante años el tema del secuestro: Gloria María Gallego, Juana Acosta, Martha Nubia Bello y Mauricio Rubio.



Entre los temas tratados, los investigadores hicieron un reconocimiento de la deuda que tiene la universidad con el país para ayudar a comprender un fenómeno tan complejo como el secuestro.



La academia también fue enfática en que la verdad debe llegar acompañada por la justicia y que los mecanismos de reparación, aunque en algunos casos pasen por la necesidad de la verdad, dependen de la condición individual de cada víctima. “No existe un único método para sanar las heridas”, dijo Mauricio Rubio, investigador de la Universidad de los Andes y del Externado.

Carta completa de responsabilidades de la Farc en el secuestro

Hoy, 14 de septiembre de 2020, reunidos quienes conformamos el antiguo Secretariado de las Farc-Ep y quienes firmamos en 2016 el Acuerdo de Paz, estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirles perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias.



Hoy, después de haber silenciado para siempre nuestros fusiles; en el sosiego de la vida civil que nos ha permitido la reflexión profunda sobre la guerra en la que participamos y fuimos protagonistas por más de 50 años, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos.



El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar este lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y cada uno de nosotros.



Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias –hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos–, que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos; imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida lejos de sus afectos, de sus proyectos, de sus mundos. Les arrebatamos lo más preciado: su libertad y su dignidad. Podemos imaginar el dolor profundo y la angustia de los hijos e hijas de tantos secuestrados por las Farc-Ep.

Les arrebatamos lo más preciado: su libertad y su dignidad. FACEBOOK

TWITTER

Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre. No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados.



Solo podemos reiterar nuestro compromiso y voluntad en rendir cuentas ante la justicia; dar las explicaciones de los porqués y los cómos y comprometernos ante la sociedad colombiana, que hoy más que nunca reclama justicia y verdad por tanta violencia, invertir cada día del resto de nuestras vidas a recomponer el mapa de los desaparecidos y a buscar sus restos para entregarlos a sus seres queridos, a luchar por la paz, a contribuir a desmontar todas las violencias, incluyendo la estatal, que aún subsisten y por un futuro en el que nadie, nunca más, sea secuestrado. Porque ya sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona.



Firmantes: Rodrigo Londoño Echeverry, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Juan Hermilo Cabrera, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillo, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Rodrigo Granda.

‘Seguimos esperando que la verdad salga a la luz'

Cali, 17 de septiembre de 2020.

En el marco de la conmemoración de los 20 años del secuestro masivo ocurrido en el kilómetro 18 de la vía que conduce de Cali a Buenaventura, ocurrido el 17 de septiembre del 2000 por parte de la guerrilla del Eln, un numeroso grupo de personas que fueron secuestradas y sus familias hacemos la siguiente declaración a la opinión pública:

Más de 62 personas fueron privadas de su libertad y conducidas a las montañas y espesas selvas de los farallones de Cali, en medio de la violación de sus derechos humanos. Tres valiosos hombres perdieron la vida como consecuencia del secuestro: Miguel Alberto Nassif, Carlos Alberto García y Alejandro Henao. Eran hombres trabajadores y profesionales de gran valor, que fueron separados de sus jóvenes familias, ocasionando destrucción y profundo dolor en ellas.



El secuestro del km 18 marcó de manera desafortunada la vida de muchas familias caleñas, generando como consecuencia la salida del país de muchos de los conciudadanos afectados, que buscaron refugio en el exterior, ocasionando desarraigo de su tierra y alejamiento de sus familias.

Deseamos conservar viva la esperanza de poder regresar a una Colombia libre de diferencias, corrupción, desigualdad, dolor, donde reine una paz verdadera FACEBOOK

TWITTER

Expresamos la importancia de recordar y repudiar este hecho por parte de la sociedad, que no continúe quedando en el olvido, y sea conocido por las nuevas generaciones como parte de nuestra historia, y se conozcan y condenen las situaciones de horror vividas para no permitir que se repitan.



Luego de 20 años seguimos esperando que la justicia se manifieste, que la verdad salga a la luz, que haya reparación por el profundo daño causado, que la paz se haga realidad en nuestra ciudad y que nunca más en Colombia se vuelvan a presentar secuestros de ningún tipo.



Exaltamos el trabajo realizado por las Fuerzas Militares de Colombia, quienes también sufrieron pérdidas en el cumplimiento de su labor, buscando la liberación de todos los secuestrados.



Agradecemos al general Jaime Ernesto Canal, comandante de la Tercera Brigada, y al general Carlos Alberto Fracica, quien comandó la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra.



Recordamos y agradecemos el acompañamiento permanente dado a las familias por parte del entonces arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, quien fue nuestro principal guía, y a todos los sacerdotes que nos acompañaron de manera cercana, entre ellos el padre José González, padre Mauricio Estrada y, en especial, desde la iglesia del Templete de Cali a Gonzalo Gallo. Nuestro reconocimiento a la labor de apoyo prestada por los liberados del secuestro de la iglesia La María de Cali y sus familiares.



Deseamos conservar viva la esperanza de poder regresar a una Colombia libre de diferencias, corrupción, desigualdad, dolor, donde reine una paz verdadera, que nuestros hijos puedan disfrutar de nuestro bello y rico país bajo el amparo del Dios que nos permite seguir viviendo.



Familias y secuestrados del kilómetro 18, vía Cali Buenaventura.





*Una alianza de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO y la Comisión de la Verdad, con el apoyo de la Unión Europea en Colombia. #EuropaCreeEnColombia