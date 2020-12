En pleno 2020 no se sabe a ciencia cierta cuántas personas del pueblo negro hay en el país. Mientras que el censo de 2005 estimó 4’311.722 sujetos que reconocieron formar parte de este grupo étnico, en 2019 la cifra bajó a 2’982.224 individuos.

Este descenso no es por hechos de mortalidad y natalidad en los pueblos negros de Colombia, sino a los problemas durante los registros, pues se presentaron omisiones en varios de los territorios en donde históricamente ha estado viviendo esta población. Incluso con estas cifras hay un debate entre el Dane y las organizaciones afrocolombianas, quienes las rechazan y aseguran que hay un ‘genocidio estadístico’.



“¿Cómo es posible que a estas alturas no estén las cifras? El Estado nos ha invisibilizado hasta en la manera de contarnos, y para nosotros es importante hacernos notar para que el país reconozca nuestra existencia, resistencia y aportes”, enfatizó el comisionado de la verdad Leyner Palacios.



Si bien no se sabe con exactitud cuántas personas hacen parte de esta población, lo que sí tiene muy claro el pueblo negro es que el conflicto armado se ha ensañado con ellos y sus territorios.

Según cifras de la Red Nacional de Información, 1’144.486 afrodescendientes han sido víctimas del conflicto armado (cifra en la que también hay subregistro). Es decir, más del 38 % de dicha población ha sido afectada, mientras esta proporción es solo del 15 % para la población sin etnicidad.



En cuanto a los hechos victimizantes, entre 1989 y 2020, este grupo étnico ha sufrido 1’308.850 eventos de desplazamiento forzado, 46.499 homicidios, 6.545 delitos contra la libertad e integridad sexual y 16.753 actos terroristas solo por solo mencionar algunos.



Quizás uno de los eventos que representa mejor estas cifras sucedió en Bojayá (Chocó) el 2 de mayo de 2002, cuando murieron 79 personas (45 de ellas niños) por la explosión de un cilindro bomba lanzado por las Farc durante un enfrentamiento con paramilitares. La violencia en esta zona del país aún está vigente.



“Los afros hemos vivido en la marginalidad y, precisamente, estos lugares marginados han sido el lugar propicio para que se escondan los grupos armados al margen de la ley, permitiendo que haya violaciones de los derechos humanos, asesinatos y demás crímenes contra nuestra población”, explicó Fredy Ramírez, alcalde de Medio Baudó (Chocó).

Un círculo vicioso

Los pueblos negros del país, la mayoría de ellos ubicados en los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, Antioquía y San Andrés y Providencia, aseguran sentirse abandonados por el Estado, pues carecen de los mínimos servicios para tener una calidad de vida digna.



“En nuestros territorios, la constante es que tenemos dificultades para acceder a la seguridad, educación, salud e infraestructura. Estas razones, además del conflicto armado, hacen que tengamos que salir de nuestras tierras en busca de mejores oportunidades”, reflexionó Elizabeth Moreno, lideresa de procesos organizativos y miembro del Consejo Comunitario General del San Juan.



Justamente, con esta salida de los lugares donde habitan tienden a configurarse otras situaciones que padecen los afrodescendientes en el país como lo son la discriminación y el racismo.



“En Colombia se ha entendido a los negros como los malos y eso ha permitido la discriminación. Todo nos lo pintan negro y eso tiene una simbología que dice que nosotros de por sí tenemos una carga de maldad. La sociedad tiene que pensar en la posibilidad de transformar esos criterios que califican nuestra cultura como mala y, sobre todo, reconocer los aportes que como negros y negras hemos dado en la construcción de este país y de la paz”, dijo Palacios.



Precisamente, por esta falta de oportunidades en sus propios territorios, se han visto obligados a ir a los cascos urbanos del país, en busca de una mejor calidad de vida; sin embargo, suelen encontrarse con la discriminación y el racismo, convirtiendo esta travesía en una especie de círculo vicioso para el pueblo negro, donde son doblemente victimizados.



No en vano, las principales zonas del país donde mayor población negra hay son Cali (263.257), Cartagena (179.901), Buenaventura (220.399), Barranquilla (146.306), Tumaco, en Nariño (112.565) y Quibdó (109.805).



Un ejemplo de esto son las reiteradas marchas que han hecho los habitantes de Buenaventura para exigir el servicio de agua.



“El puerto de Buenaventura genera gran riqueza, pero esta no se refleja en la mayoría de sectores de la ciudad. Hay pobreza, no se cuenta con un hospital de nivel suficiente, para los barcos hay agua y mientras tanto la comunidad no tiene líquido potable las 24 horas del día. Solo se privilegia al puerto”, afirmó Carlos Rosero, quien hace parte de los procesos de las comunidades negras en el país.



Por otro lado, la falta de oportunidades de educación y empleo también provoca que jóvenes de estos pueblos opten por vincularse a grupos al margen de la ley en un intento de buscar ingresos para mantenerse; perpetuando el círculo de violencia y afectaciones en los pueblos negros.



“La guerra instrumentalizó la sabiduría del mar que tienen los hombres negros para enviar cargamentos de narcotráfico, para luego desaparecerlos o asesinarlos”, afirmaron desde la Dirección Étnica de la Comisión de la Verdad.



Estas situaciones no son exclusivas del Pacífico, también se viven en el Caribe, incluido Palenque, y en San Andrés y Providencia.

A todo esto se le suman las fallas de la institucionalidad, como por ejemplo que, a 27 años de su expedición, no se ha reglamentado en su totalidad la Ley 70, que reconoce y protege los derechos e identidad cultural, entre otros, de las comunidades negras en el país.

Sacados de sus territorios

Cuando no son las faltas de oportunidades es el conflicto armado, algunas veces en macabras alianzas con privados, que terminan despojando a los afros, raizales y palenqueros de sus territorios.



Según el Registro Único de Víctimas, en los últimos 31 años se reportaron 1.440 casos de abandono y despojo de tierras a estas comunidades, siendo los años 1999 y 2000 con más víctimas.

“Es de vital importancia que Colombia voltee la mirada a ese país afro, porque lamentablemente ocurrieron y siguen ocurriendo horrores como el desplazamiento y las masacres. En regiones como el Pacífico siguen escalando los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que son la fuente económica de los criminales. Todo esto ha aumentado el desplazamiento de nuestros territorios”, dijo el director de la Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente, Óscar Gamboa.

'Esto viene desde antes'

¿Por qué las zonas donde habitan pueblos negros son de las más afectadas por la pobreza en el país? Es una de las preguntas que ha tratado de responder el historiador y escritor Javier Ortiz.



Parte de la explicación tiene su origen desde hace 500 años, cuando en la conquista española se trajeron africanos que fueron esclavizados y maltratados; tratos que de una u otra manera se prolongan en el tiempo.

“La población afrodescendiente tiene una doble condición de víctima que está dada por las circunstancias históricas. Una es por el proceso de diáspora forzosa (traer población africana y esclavizarla en América durante la Conquista), esto provocó a lo largo del tiempo una condición de victimización, en la que en una sociedad estratificada, la población afrodescendiente va a ser objeto de discriminación y va a ocupar un papel subordinado en la sociedad”, dijo Ortiz.

Otros datos y contextos del pueblo negro

Negros, palenqueros y raizales

¿Qué son las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras?



Según la Unidad de Víctimas, la comunidad negra son las familias de ascendencia afrocolombiana, con su cultura propia y que, además, comparten una historia y cuentan con sus propias tradiciones.



Por su parte, la población afrocolombiana son los grupos que están en todo el país, que tienen raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana y son nacidos en Colombia.



La población raizal es la nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, descendientes de la unión de europeos y esclavos africanos.



La comunidad palenquera son los descendientes de los esclavos que se refugiaron en la costa norte del país desde el siglo XV, hay 4 pueblos palenques reconocidos.

Un presidente negro

Juan José Nieto Gil, primer y único presidente negro en la historia del país. Foto: Centro Cultural Colombo Americano.

Entre las formas de racismo que se han documentado por el Estado hacia los pueblos negros, una de ellas es que por muchos años se le ocultó al país que hubo un presidente negro.



Se trató de Juan José Nieto Gil, quien gobernó durante seis meses (entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861), cuando el país era conocido como Estados Unidos de la Nueva Granada.



Por años, el retrato Nieto Gil no fue exhibido en la galería de expresidentes por su color de piel, aunque se dijera que no se colocaba su imagen por lo corto de su mandato.



El retrato, que estuvo durante años en el Museo de la Historia de Cartagena, incluso fue enviado a Francia en 1866 para que fuera intervenido con el fin de ‘blanquear’ la imagen del presidente.

Algunos casos de violencia

Como los ‘paraquitos’ fueron conocidos los hijos que nacieron producto de las violaciones de paramilitares a las mujeres de los pueblos negros, registradas en el 2000 en inmediaciones del municipio de Buenos Aires, Cauca. Este es solo uno de los casos de instrumentalización sexual. Durante este tiempo también hubo reclutamiento forzoso de los jóvenes de la zona.



En abril de 1988 se registró una masacre en la vereda Punta Coquitos, Antioquia, perpetrada por paramilitares, que dejó 27 campesinos asesinados en medio de las disputas por el control de la zona con el frente quinto de las Farc. Casos como este están ligados a las alianzas de empresarios con paramilitares para beneficiar sus intereses económicos en tierras para agricultura, ganado y minería, a costa de despojar de sus tierras a los pueblos negros

Deficiencia en el acceso a servicios

“En Colombia, la pobreza tiene color y lugar. Se identifica que en las zonas con alta densidad de población afrocolombiana donde predominan altos niveles de pobreza extrema, condiciones básicas insatisfechas y desigualdad”. Así define la Comisión de la Verdad las dificultades que tiene el pueblo negro para satisfacer sus necesidades básicas.



Mientras que el 9,27 % de las personas sin etnicidad reportaron no tener acceso a agua mejorada, el porcentaje para la población negra, afrodescendiente, palenquera y raizal fue del 28,64 %.



En el caso de acceso a acueducto, en el 82 % de los territorios colectivos las comunidades negras no cuentan con este servicio. En la energía eléctrica, el 49 % de estas poblaciones no tienen acceso a ella.

Este viernes 11 será el reconocimiento

El 11 de diciembre, a las 9 a. m., se realizará el Octavo Encuentro por la Verdad, en el Palacio de la Inquisición (también conocido como el Museo Histórico). Tiene como objetivo reconocer los daños, causas e impactos vividos por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del conflicto armado interno.



El reconocimiento tendrá escenografía inspirada en los pueblos negros, contará con la presentación de la Guardia Cimarrona y el himno nacional será entonado en español y en la lengua palenquera.



Para verlo: www.comisiondelaverdad.co y www.eltiempo.com.

La violencia contra los pueblos negros viene desde la colonia

Heridos de la masacre de Bojacá (2 de mayo de 2002), que dejó 79 muertes, fueron trasladados a Quibdó y Medellín. Foto: Archivo EL TIEMPO

1851

1991

1993

1996-2020

Entrevista a Leyner Palacios, comisionado de la verdad

‘Debe haber un cambio’

Leyner Palacios, comisionado de la verdad. Foto: Comisión de la Verdad

¿Qué pasos como sociedad podemos dar para resarcir el daño al pueblo negro y cambiar su futuro?

Queremos que la sociedad reconozca y cambie. Los negros y negras hemos sido utilizados en algunos momentos de la gesta libertaria y luego hemos sido engañados.



La sociedad no puede seguir engañando al pueblo afrodescendiente, y digo engañando en el sentido de seguir diciendo que se tiene una democracia participativa, cuando en realidad no se les permite a los pueblos negros ejercer ningún tipo de poder.



Es importante que la sociedad valore de manera distinta nuestra forma de organización. Cuando uno habla de los consejos comunitarios de la Guardia Cimarrona lo ven como si fuera una república independiente, y nosotros nunca nos hemos planteado independizarnos de Colombia, a pesar de todo el daño que hemos recibido.

Es fundamental que la sociedad reconozca y le exija a nuestra institucionalidad explicar qué es lo que pasa en nuestros territorios y por qué tanta violencia en ellos.



No queremos que nos vean como ‘pobrecitos’, sino que la sociedad tenga una actitud más recriminatoria con la violación de derechos humanos, particularmente de los pueblos negros.



Solo en el Pacífico, la Defensoría del Pueblo ha pronunciado más de 120 alertas tempranas de hechos de violencia; y de esas 120 alertas tempranas, todas esas se han consumado por los hechos de violencia.



Necesitamos un país más solidario con los derechos humanos afrodescendientes, raizales y palenqueros.

