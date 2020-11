La conmovedora verdad que nos entregaron los exiliados del país

Beatriz Gómez Pereañez, exdiputada de Antioquia y quien tuvo que exiliarse, explicó por qué ella escogió la vida: “Sabía que yo era la que seguía en la lista. Mi padre y mi madre me dijeron: ‘Mija, váyase, preferimos que se vaya (así nos duela mucho) que llevarle flores al cementerio”.

Estas palabras fueron expresadas por Gómez, el pasado 13 de noviembre, en el marco del Séptimo encuentro por la verdad: ‘El retorno de nuestras voces: reconocimiento al exilio, las víctimas en el exterior y la población retornada’, como un momento para reconocer a esta Colombia que está fuera de Colombia.



Este encuentro, organizado por la Comisión de la Verdad, buscó hablar de una realidad que han tenido que soportar unos 550.000 colombianos a raíz del conflicto armado.



Fue un espacio para que diez víctimas dieran sus testimonios; si bien es una pequeña parte de todos los colombianos exiliados, sí es un reflejo de la situación pues hubo una jueza, una miembro de la Unión Patriótica, una fiscal afrodescendiente, un sindicalista, un expolicía, una campesina, un funcionario del Estado que se ocupó de la lucha contra el secuestro y una joven de las generaciones nacidas en el exilio.

“Al llegar a Canadá me convertí en algo peor que una iletrada porque no me podía comunicar, fui despojada de mi voz. Hay quienes piensan que el exilio son unas vacaciones bacanas, pero no es así”, dijo Elsi Angulo, exiliada en Canadá y quien sueña con volver a su Pacífico.



Se sienten invisibilizados, ya que son pocas o nulas las veces que los tienen en cuenta en procesos de reconocimiento como víctimas, pues en el imaginario colectivo está que el que sale del país va a pasarla mejor.



“La salida forzada del país por motivos del conflicto armado ha expulsado en Colombia a más de medio millón de personas, aunque todas esas experiencias no caben en los números y las cifras no incluyen todas las realidades. Este acto es una invitación a dejar que la palabra salga de su exclusión y Colombia de su sordera”, mencionó el comisionado de la verdad Carlos Beristain, quien presentó el reconocimiento desde Bilbao (España), en compañía de exiliados colombianos.

El apoyo de los nodos

Buscar y recolectar los testimonios de cientos de colombianos en más de 24 países donde se encuentran los exiliados no fue una tarea fácil, pero la Comisión de la Verdad tuvo la ayuda de nodos de voluntarios en todo el mundo para esta labor.



“Agradecemos los testimonios de testigos y víctimas, con el convencimiento de que su dolor y resistencia encontrarán un justo lugar en el informe final de la Comisión. También el compromiso de las documentadoras que lograron materializar los principios de reconocimiento de las víctimas”, dijo Diana Silva,del nodo en México.



Por otro lado, estuvieron presentes en el encuentro entidades internacionales como la embajada de Alemania. “Estamos orgullosos de haber respaldado los nodos. Hay víctimas que tienen que escucharse, y necesitamos vincularlos porque ellos hacen parte de la verdad, que tiene muchos matices”, dijo Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia.

Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia, dijo sentirse orgulloso por haber ayudado en este reconocimiento. Foto: Milton Díaz

Los hijos de los exiliados y el desarraigo

Los primeros casos de exilio en Colombia, como consecuencia del conflicto armado interno, ocurrieron en la década de los años 60; por eso, no es de extrañar que haya niños que crecieron fuera del país o hayan nacido en el extranjero.



Estas generaciones sufren de desarraigo, pues se sienten más del país que recibió a sus padres.



“Tuve que vivir con una enorme crisis de identidad durante mi infancia y adolescencia. En casa era salsa, vallenato y música folclórica colombiana; por otro lado, en la escuela la cultura era completamente diferente”, dijo en un perfecto francés, pues no habla tan bien español, María Andrea Pérez Berrío, hija de colombianos exiliados en Suiza.

En las experiencias tomadas por la Comisión de la Verdad se evidenció el impacto en hijos de exiliados nacidos en el exterior, quienes, por la forma como sus padres han salido del país, han experimentado el silencio y el esfuerzo para adaptarse al país de llegada.

‘Los acogemos con el más profundo respeto, esta es su casa y esta es su patria’

Francisco de Roux S. J., presidente de la Comisión de la Verdad

El comisionado Saúl Franco (izquierda) y el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, estuvieron en el reconocimiento del pasado 13 de noviembre en Bogotá. Foto: Milton Díaz

Un reconocimiento a los compañeros que fueron sacados de aquí, obligados porque no sentían seguridad entre nosotros. Ellos (los exiliados) no encontraron un Estado que los protegiera. Estoy muy conmovido por haber sentido lo que significa oír el himno de Colombia cuando hay que oírlo desde el exilio y la distancia.



También cuando recibimos los testimonios de las víctimas, en los que encontramos voces de todo tipo: de los que fueron secuestrados y luego de la liberación prefirieron salir del país con sus hijos y familias; de los obreros que fueron perseguidos, de indígenas y afrodescendientes; mujeres que fueron abusadas y también prefirieron salir de su país; personas de la comunidad LGBT que encontraron que no había respeto a su dignidad; defensores de derechos humanos, jueces que fueron perseguidos y vieron morir a sus compañeros; gente de la Unión Patriótica que sabía que si se quedaban los iban a matar; campesinos despojados de sus tierras y personas de todas las clases y grupos sociales.



Quisiéramos decirles a los exiliados que los acogemos con el más profundo respeto, esta es su casa y esta es su patria.



Aquí queremos unirnos todos para decir que vamos juntos en un solo camino, y la Comisión de la Verdad no quiere que ninguna de las voces de ustedes se quede en silencio porque ustedes son parte de las voces de Colombia.

Queremos honrar a quienes vivieron la experiencia del exilio y han regresado.

Ellos corrieron el riesgo de regresar porque sabían que, de alguna u otra manera, tenían que estar acá; también a otros que comprendieron que no había forma de regresar.



A ustedes les ha tocado vivir en los países a donde ahora residen momentos muy difíciles cuando han preferido no ir a los consulados o embajadas colombianas, entre otras razones, porque temen perder la condición de protegidos que les da Naciones Unidas.



Gracias por la confianza que han depositado en la Comisión de la Verdad, ojalá tengamos el coraje y la sabiduría para responder a las expectativas de ustedes. Tenemos el mayor el respeto y acogida para los testimonios que escuchamos.

Queremos agradecerles porque desde los más de 24 países en donde se encuentran como exiliados se unieron voluntariamente en una red para que Colombia pudiera comprender toda la verdad que desde allá nos llega.



Por último, agradezco al comisionado Carlos Beristain y Europa y América, y todos los rincones del mundo donde la Comisión recogió testimonios.

Testimonios de exiliados y retornados

‘Seguiremos luchando’

Amelia tuvo que exiliarse en Montreal (Canadá). Foto: Milton Díaz

Con más de 20 años de experiencia en la rama judicial de Colombia, Amelia Pérez tuvo que huir del país por las amenazas que recibió a raíz de sus investigaciones como fiscal de derechos humanos y por los asesinatos de sus compañeros de trabajo.



“El exilio fue difícil. Gracias a mi familia y luego de dos años por fuera acepté que tenía que aprender el idioma, en especial para hacerme entender en mis citas con el médico”, contó Amelia, quien tuvo que exiliarse en Montreal (Canadá).



Si bien esta mujer ya regresó al país, siente que su retorno está incompleto, pues varios familiares todavía están exiliados y parte de su espíritu está con ellos en la distancia.



A pesar de lo vivido, las amenazas, las muertes de sus compañeros y el exilio, Amelia sigue con sus convicciones. “No nos vamos a amilanar por nada. Si hay que seguir luchando, seguiremos luchando”, dijo Amelia, quien rindió un homenaje a sus compañeros asesinados.

El dolor de una campesina exiliada

Leonora Castaño es campesina y defensora de los derechos de las mujeres y una de las fundadoras de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic). Cuenta que una de las cosas que más le hace falta de Colombia es la minga y el trabajo comunitario.



“Vengo de una Colombia campesina abandonada producto de un modelo excluyente y desigual”, dijo Leonora, quien tuvo que abandonar el país por cuenta de sus luchas a favor de la igualdad.



A pesar de las dificultades propias del exilio, Leonora ve lo positivo. “Mi hijo dice que tenemos que ver la ganancia del exilio. Aquí hay avances en los derechos a la educación, la salud, la igualdad y la vivienda; derechos que en Colombia siguen siendo parte de una agenda aplazada.

Leonora considera que las mujeres en el exilio son sacerdotisas de la memoria, la justicia y la paz.

‘Es fundamental reconocer el exilio’

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, agradece a María Tila Uribe su testimonio. Foto: Milton Díaz

María Tila Uribe y su familia tuvieron que salir del país por su activismo a favor de la educación popular en Colombia.



“Me ha quedado difícil dosificar en 5 minutos la historia que tejí con personas exiliadas por años, incluido mi esposo, Francisco Trujillo, y mi hijo Mauricio, buscando una comprensión de lo ocurrido para contribuir a la difusión de la memoria histórica”, dijo María Tila.



Lo que la llevó al exilio se inició cuando decidió sumarse a la tarea alfabetizadora del padre Camilo Torres Restrepo.



“Éramos conscientes del peligro y nos advertían del riesgo que corríamos, pero sentía la necesidad de hacerlo. Del trabajo alfabetizador se desprendió mi captura, luego las amenazas y finalmente el exilio”, dijo entre lágrimas María.



A pesar de lo vivido, el deseo de esta mujer es que los jóvenes comprendan que lo ocurrido en el país desde hace décadas deja enseñanzas profundas.

‘Los lazos familiares se rompieron'

Desde Chile, Antonio Andrade relató cómo fue su exilio con su familia. Foto: Milton Díaz

“Vi llorar a mi mujer y a mi hija todos los días culpándome de todos los males que nos pasaban. A veces decían: ‘antes teníamos plata y no teníamos padre y ahora tenemos padre y no tenemos plata’. El daño fue irreparable”, así recuerda Antonio Andrade uno de los capítulos que vivió cuando llegó exiliado a Santiago de Chile.



Por su trabajo como líder sindical en una cervecería en Barranquilla, Antonio comenzó a recibir amenazas y a ser víctima de persecuciones por parte de hombres armados que llegaban a su casa.



“A pesar de que huimos con mi familia a Bogotá, algunas personas rondaban la casa en la que estábamos, por lo que nos tocó huir y llegar con pocos recursos a Chile”, dijo Andrade, quien es fundador de la organización de colombianos refugiados en Chile.



A pesar de las contrariedades, Antonio dijo haber coincidido con chilenos solidarios que los ayudaron a él y a su familia.

‘El exilio no son unas vacaciones bacanas’

Las denuncias que hizo por corrupción administrativa en el 2004, cuando era fiscal seccional en Barbacoas, Nariño, le costaron a Elsi Angulo abandonar su Pacífico querido por las amenazas de muerte que recibió. Primero de Tumaco a Bogotá y de allí a Canadá. Esta mujer afrodescendiente debió huir junto con su esposo y sus hijos.



“El origen de esas amenazas fueron de los paramilitares en una combinación con funcionarios públicos”, cuenta Elsi, quien aseguró que la llegada a un nuevo país fue un reto.



El idioma, el no poderse comunicar y el extrañar a su familia fueron algunas de las situaciones que vivió Elsi como exiliada.



“Al llegar a Canadá me convertí en algo peor que un iletrado porque ni siquiera me podía comunicar, fui despojada de mi voz. Hay quienes piensan que el exilio son unas vacaciones bacanas, pero no es así”, dijo Angulo, quien pudo retornar al país en el 2015, animada por los avances del proceso de paz, y espera que se pueda acabar el desplazamiento, el despojo y el racismo.

En la fotografía, una comunidad de colombianos exiliados en Centroamérica durante los trabajos adelantados por la Comisión de la Verdad. Foto: Comisión de la Verdad

‘Al igual que muchos, no cupe en Colombia’

Antes de salir de Colombia, Jairo Valencia tuvo que huir del Cauca, Casanare y Caquetá, entre otros departamentos, debido a su trabajo de sustitución de cultivos ilícitos y sus labores dentro de los consejos regionales indígenas.



Este hombre recibió amenazas de todos los sectores, desde las guerrillas y los paramilitares hasta del Estado.



Incluso, cuando salió de Colombia, antes de llegar a Estados Unidos, donde está exiliado, pasó por Venezuela, Brasil y Ecuador.



“Salí con un estatus de apátrida, nunca pensé llegar a Estados Unidos, pensaba en buscar un país afín con mi cultura y lengua”, dijo Valencia.



Jairo trabaja hoy ayudando a inmigrantes en Estados Unidos y descarta por completo regresar a Colombia.



“Traté de olvidarme del himno nacional y de eso que dicen que Colombia es el país más feliz del mundo, todo eso es mentira. Yo allá no volveré, pero seguiré trabajando por pueblos y comunidades en Estados Unidos”, dijo.

‘El exilio es una vida suspendida'

A pesar de haber vivido exiliado siete años y medio en España, Rubén Darío Ramírez sigue más preocupado por los efectos del secuestro para la persona que lo sufre y para su familia, que por las vivencias que pasó fuera del país.



Ramírez, quien fue negociador de paz del Estado y ha dedicado su vida a la búsqueda de la paz, tuvo que salir del país precisamente por sus labores contra el secuestro

“El secuestro es una muerte suspendida y el exilio es una vida suspendida porque no estaba en mi proyecto de vida”, cuenta Ramírez, quien asegura que en medio de las circunstancias fue afortunado, pues el Gobierno español lo recibió con los brazos abiertos.



“En medio de todos lo negativo por cuenta del exilio hay una parte positiva y es que tenemos que seguir trabajando en nuestros procesos y no podemos desfallecer”, dijo Rubén Darío.

'Al final, yo escogí la vida’

“Para nosotros, este reconocimiento es un acto de dignidad con el exilio, es algo nunca antes visto en la historia de los procesos de paz. Nos sentimos dignificados”, dijo Beatriz Gómez Pereañez, exdiputada de Antioquia, miembro de la Unión Patriótica y quien tuvo que exiliarse.



“Tuve que dar un paso en el exilio porque me querían quemar viva. El primer atentado lo sufrí en 1991, fui víctima de acoso, persecución, sometimiento a prisión. Quisieron borrarnos del mapa”, dijo Gómez Pereañez.



A pesar de tener que abandonar obligada el país, Beatriz aprendió a valorar en el exterior cosas tan sencillas como caminar por la calle, mirar a la gente sin sentir miedo o no asustarse cuando se ve una moto acercándose.



“Soy una mujer de paz y le pido al Gobierno que respete la vida de los líderes sociales y los acuerdos de paz”, concluyó Gómez.

'La verdad me ha dado fuerzas’

Traidor, infiltrado, terrorista, guerrillero y hasta ‘castro-chavista’, así le dijeron a Ómar Eduardo Rojas, un teniente coronel retirado de la Policía Nacional por sus investigaciones y denuncias de crímenes cometidos por integrantes de las fuerzas armadas.



“Es doloroso ser amenazado, tener que abandonar el terruño, llegar a tierras lejanas donde te miran con desconfianza porque creen que uno les va a quitar el pan”, dijo Rojas.



En su exilio, una de las situaciones que más impotencia le causó a este teniente coronel es haber escuchado a personas hablar un idioma que él no comprendía y tampoco poderse comunicar con ellas.



“Es depresivo encontrarse de la noche a la mañana en un país sin tener la sonrisa de los seres amados. En la inmensa soledad del refugio, la verdad me ha hecho tomar fuerzas”, dijo Rojas.

*Una alianza de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO y la Comisión de la Verdad, con el apoyo de la Unión Europea en Colombia. #EuropaCreeEnColombia