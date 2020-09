Los daños a la salud, en la voz de sus víctimas y responsables

En Fragmentos, un espacio de arte y memoria creado con las armas fundidas de la exguerrilla de las Farc, por la artista Doris Salcedo, se realizó el reconocimiento: ‘La verdad desde la salud’, a cargo de la Comisión de la Verdad.

En un encuentro solemne, semipresencial por efectos de la pandemia, víctimas contaron sus historias sobre cómo de una forma u otra la salud propia o de sus comunidades había sufrido afectación por cuenta del conflicto armado.



“Hacemos este reconocimiento para llamar la atención del país y del mundo sobre los horrores de la guerra, sus graves impactos sobre la salud, el sector de la salud y sus trabajadores, la naturaleza y el territorio”, dijo en el encuentro, que se realizó el pasado 24 de septiembre, el comisionado Saúl Franco.



Precisamente, en este espacio se expusieron casos en donde la salud y sus actores se vieron afectados en el marco del conflicto armado.



Si bien solo fueron cinco relatos, según la Comisión de la Verdad, estos contienen los elementos, las explicaciones y razones de miles más que sucedieron en el país, en donde en todos estuvo en riesgo la vida y se negó el acceso fundamental al derecho a la salud.



El robo de dineros de hospitales por parte de los paramilitares en alianza con políticos, la cooptación de la que fue víctima una EPS indígena, los bombardeos y las consecuencias que dejan en una población civil (afectación a hospitales y a médicos, entre otros) y el desplazamiento de médicos ancestrales fueron algunos de los casos.

Este reconocimiento también contó con un espacio para que algunos responsables de estos hechos pidieran perdón por sus actos.



“La Comisión de la Verdad valora el gesto del partido Farc e invita a todos los actores a aportar a la verdad, reconocer responsabilidades para avanzar en la construcción de un país en paz”, dijo la comisionada Alejandra Miller.



Además de víctimas y responsables, en el reconocimiento participaron, presencial y virtualmente, comisionados de la Verdad; el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y contó con intervenciones musicales del cantante y compositor César López.

El comisionado y médico Saúl Franco Agudelo aseguró que este tipo de reconocimientos sirven para evitar que los colombianos sigan tolerando lo intolerable. Foto: César Melgarejo

Que este encuentro “ayude a los colombianos a dejar de tolerar lo intolerable, a acompañar a los trabajadores de la salud, que nos enseñan a valorar la vida, y a construir un futuro que podamos vivir bien con una salud universal y digna. Porque sin paz no tendremos salud y sin salud será imposible la paz”, concluyó el comisionado Saúl Franco.

Opinión de Francisco de Roux S. J, presidente de la

Comisión de la Verdad

La importancia de la sacralidad de la vida

Este reconocimiento ha puesto ante nosotros la realidad y el sentido de este momento que estamos viviendo. En este lugar conmovedor*, por el que caminamos sobre las armas que mataron a miles de colombianos, queremos dirigir una palabra que acompañe el sentimiento y la razón que estamos viviendo hoy.



La sacralidad de la vida humana y la enorme determinación de poner la verdad al servicio de la vida. Eso es lo sagrado: la vida. Y lo sagrado es particularmente la vida en el ser humano, que tiene la libertad, el amor y la razón para protegerla.



Lo sagrado es particularmente esa vida en las víctimas, donde justamente la vulnerabilidad y la posibilidad de ser definitivamente acabada se expresa con particular fuerza.



Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad y nuestra verdad de los hombres y mujeres que lucharon para proteger la vida humana; estamos en medio de nueve millones de víctimas y en medio de la tragedia que ha vivido el país.



Ante esta sacralidad de la vida, lo sagrado no son las instituciones, ni las empresas, ni los bancos, ni el Estado, ni el Ejército ni la guerrilla. Lo sagrado es la vida como se da en cada ser, y muy particularmente en cada ser humano.

Cualquier servidor del Estado está para proteger la vida de los colombianos. Un soldado está para morir si es necesario para proteger la vida de un muchacho. Un policía está para dar la vida por una niña de Colombia. Eso nos lo enseñan justamente los trabajadores de la salud, que en todo riesgo, en sitios difíciles y en medio del conflicto han arriesgado para proteger la vida. Ojalá que lo comprendiéramos así.



Lo que engrandece a las instituciones, lo que legitima al Estado, lo que hace que un Ejército tenga sentido pierde su sentido en el momento en el que atacaron la vida humana, que es lo único por lo que realmente vale la pena entregarlo todo, porque desde allí amanece la posibilidad de un futuro y una esperanza.



Que este acto que vivimos nos ayude a los colombianos a, de una vez por todas, comprender que no podemos seguir tolerando lo intolerable y que salgamos en la decisión de trabajar con entusiasmo por la vida y a honrar y acompañar a quienes trabajando por la salud nos enseñaron a amar la vida en todas sus formas.

*Lugar del evento: Fragmentos.

En el reconocimiento se hizo el lanzamiento de la canción ‘La guerra no sana heridas’, que fue compuesta e interpretada por César López y grupos autóctonos. Foto: César Melgarejo

De la mano del Reino Unido

Varios países a nivel mundial se han comprometido a ayudar a las víctimas del conflicto en Colombia. Uno de ellos es Reino Unido, que, a través de su embajada en el país, participó en el reconocimiento.



“Para nosotros es un honor poder compartir este espacio con quienes han sido víctimas y han vivido los impactos del conflicto armado. Este acto de reconocimiento nos permitirá seguir avanzando en la comprensión de los daños e impactos generados por el conflicto armado en la salud y en sus trabajadores, además de sus implicaciones en los territorios y en la calidad de vida de las comunidades”, dijo el embajador de Reino Unido en Colombia, Colin Martin Reynolds.



El diplomático agregó que este tipo de escenarios permiten identificar las acciones y oportunidades que puedan llevar a la construcción de la paz, que si bien es un reto grande, hay que tomarlo de forma conjunta.



“Desde la embajada creemos que para avanzar en esta línea hay que hacerlo desde los territorios, desde esa Colombia profunda –como dicen los miembros de la Comisión de la Verdad–, buscando el buen vivir como lo plantean las comunidades”, expresó el embajador Colin Martin Reynolds.

Los relatos de las víctimas

Cuando las Farc dejaron sin salud a todo un municipio

"El frente 43 de las Farc hizo algo atroz en Puerto Lleras: desplazaron a la totalidad de los trabajadores. Cerraron la posibilidad de que una población tuviera acceso a la salud. Además, vulneraron el derecho al trabajo y a la prestación de este servicio”, así recuerda Astrith Gualtero, enfermera y lideresa sindical de Anthoc, este hecho perpetrado por la guerrilla el 26 de junio de 2002 en esta población de Meta.



Fueron los mismos afectados quienes hicieron un cerco de protección para estos trabajadores de la salud.



“A pesar de los impactos, tuvimos la fuerza para salir y demostrar que en el Meta también sufrimos el desplazamiento forzoso de nuestros compañeros”, dijo Gualtero.

Dificultades para las parteras

A pesar de las dificultades que vivieron Eunice Vergara Caicedo, en Buenos Aires (Cauca), y María Sobeida Herrera, en Timbiquí (Cauca), ellas siguen determinadas en prestar sus servicios como parteras.



“Cuando íbamos en la ambulancia con las señoras en trabajo de parto, yo les decía que se quejaran mucho para que ellos nos dejaran pasar y llegar al hospital”, cuenta Eunice.

Por su parte, María recuerda cómo antes podía ir por hierbas medicinales tranquilas, pero cuando llegó el conflicto iba asustada.

Médicos ancestrales de los jiw, como Arturo Rodríguez, fueron desplazados, dejando sus resguardos sin un sabedor de la salud. Foto: Comisión de la Verdad A pesar de que a María Sobedia Herrera se le dificultó su oficio como partera, se mantiene en Timbiquí (Cauca) ejerciendo este oficio. Foto: Comisión de la Verdad Astrith Gualtero, enfermera y lideresa sindical de Anthoc, contó cuando las Farc desplazaron a todo los trabajadores del hospital de Puerto Lleras (Meta). Foto: César Melgarejo José Luis Mendoza, líder indígena Zenú, contó cómo se creó Manexka EPS y la cooptación que sufrió por parte de los paramilitares. Foto: Comisión de la Verdad El Estado colombiano fue condenado por la bomba que fue lanzada el 13 de diciembre de 1998 sobre el caserío Santo Domingo, en Tame (Arauca), desde un helicóptero. Foto: Archivo

Sin EPS indígena

El 18 de marzo de 1998, la comunidad indígena Zenú de la costa Caribe creó una empresa promotora de salud a la que llamaron Manexka EPS, en honor a la diosa de su mitología, con el fin de atender a su comunidad.



Años después llegaron políticos y paramilitares con intereses diferentes a los de los indígenas y acabaron con la EPS.



“Llegaron politiqueros que no vinieron a construir, con ellos aparecieron los paramilitares y empezaron a influir en el tema de la salud. Ellos acabaron con nuestra EPS”, relató José Luis Mendoza, líder indígena Zenú.



Hoy el deseo de este pueblo indígena es que se investigue qué pasó y que no los involucren con los paramilitares.

Bombardeo a civiles

El 13 de diciembre de 1998, en la vereda Santo Domingo, en Tame (Arauca), un bombardeo y las ráfagas de un helicóptero de la Fuerza Aérea atacó a la población civil.



“El helicóptero se posó sobre el pueblo y pensé que nos estaba tirando papeles, no acabo esa frase cuando siento una explosión gigantesca. Escucho a mis amigos llorar y pedir auxilio, a mi alrededor había gente muerta y destrozada”, así recuerda el hecho Alba Janeth García, una de las sobrevivientes de eta masacre, como la calificó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Hoy, los sobrevivientes continúan luchando por ser reconocidos y reparados por ese hecho. El ataque a Tame dejó 17 personas fallecidas y 27 heridas, entre ellos niños y niñas.

Entre 1998 y 2018 se registraron 99 de estos ataques a la población civil en el país.

Médicos ancestrales

“Los médicos tradicionales son para los Jiw lo que Jesucristo es para los blancos, es decir, un dios pero humano, que tiene facultades espirituales y los conocimientos para curar enfermos”, cuenta Arturo Rodríguez, médico tradicional Jiw.



De esta importancia son los médicos ancestrales de este pueblo indígena, que se ubicó en el Meta y Guaviare.



La estigmatización y los señalamientos de ser informantes de los guerrilleros o los paramilitares hizo que varios médicos ancestrales fueran desplazados o asesinados.



“La guerra le negó a mi comunidad el derecho a tener su médico tradicional”, dicen los Jiw.

Persecución a sindicatos de la salud

“Somos la sexta organización más victimizada del país, seguramente la primera del sector salud”, contó en el reconocimiento Darwin Duque, vicepresidente nacional de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud (Anthoc).



Según este sindicato, sus miembros han sido víctimas de asesinatos, amenazas, desplazamiento, detenciones arbitrarias y tortura, entre otros delitos.



“Varios de estos delitos fueron realizados por los paramilitares, las fuerzas armadas del Estado y la guerrilla. Muchos siguen en la impunidad”, dijo Duque.

Cooptación en la Costa

“Los recursos para la vida y la salud terminaron financiando a los escuadrones de la muerte en la Costa Caribe”, dijo Hernán Pedraza, odontólogo y exdirector del Fondo de Empleados del Sena.



Así comienza el video del testimonio colectivo que habla de ‘parapolítica’ y cooptación de recursos.



Se estima que entre 2000 y 2010 unos $ 530.000 millones de recursos de la salud quedaron en manos de los paramilitares.



En este fenómeno también cuentan los casos de hospitales dirigidos por políticos y paramilitares, que enviaban a enfermeras a atender heridos en zonas rurales y luego eran violadas. También la amenaza a trabajadores de la salud, a quienes les quitaban el sueldo.

Responsables en estos hechos piden perdón por sus actos

Jaime Alberto Parra, de la exguerrilla Farc

Jaime Alberto Parra, antes conocido como 'Mauricio Jaramillo', hoy político del partido Farc, pidió perdón por los hechos contra la salud en el país cuando eran guerrilla. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

A través de un video, el exguerrillero y hoy político Jaime Alberto Parra, antes conocido con el alias de ‘Mauricio Jaramillo’, reconoció los hechos realizados por la guerrilla de las Farc, sucedidos en el marco del conflicto, que afectaron la salud de la población. A continuación, algunos apartes de su testimonio:



“Hoy queremos reparar y devolver la dignidad a las víctimas, luchar por la recuperación de sus derechos políticos, económicos y sociales, y trabajar incansablemente por la conciencia de no repetición”.



En cuanto al perdón, Parra dijo: “En este acto de reconocimiento, pedimos perdón por las amenazas contra las personas que ejercieron la misión médica (...), pedimos perdón por el asesinato del promotor de salud de la comunidad Jwi, en Barranco Colorado, en agosto del 2002 (...)”.



Precisó que los responsables de este hecho fueron miembros del frente 44, integrante del bloque oriental de las antiguas Farc y que este tuvo relación con el asesinato del docente Saúl Enrique Niño, lo que propició casos el desplazamiento forzado en ese resguardo indígena.



“El perdón es un proceso largo, lo sabemos. No descansaremos hasta lograrlo”, concluyó Jaime Parra en su video de reconocimiento.

David Char Navas, exsenador

El exsenador David Char Navas habló sobre la cooptación de recursos para la salud en la Costa Caribe. Foto: Cortesía Fiscalia

“Para mí, no puede entenderse el impacto que tuvo nuestro conflicto en el sector de la salud sin referirse a la corrupción. Durante mucho tiempo, los recursos para la salud, lejos de servir a la población más necesitada, servían a los bolsillos de unos pocos. Eran captados por los enfermos, sí, pero no de enfermedades ordinarias sino de la avaricia y la corrupción”, así inicia la carta que envió para este encuentro el exsenador David Char Navas, quien fue acusado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con el frente José Pablo Díaz del bloque norte de las Autodefensas.



“La corrupción en la salud fue lo que permitió que los recursos no llegaran a la población vulnerable, sino justamente a sus victimarios. El Atlántico lo vivió en carne propia. En municipios como Soledad, los recursos destinados a los hospitales y los centros educativos terminaron llegando a actores del conflicto”, continúa la carta de Char, quien hoy se encuentra acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



A pesar del escrito enviado por David Char, quien fue senador entre 2006 y 2010, la Comisión de la Verdad dijo que “espera que el señor Char y otros políticos reconozcan a fondo y públicamente sus responsabilidades en el conflicto armado”.

*Un informe especial de la alianza Comisión de la Verdad y EL TIEMPO, con el auspicio de la Unión Europea.